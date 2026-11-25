Die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol: NVDA an der Nasdaq, deutsches Kürzel: NVD) verliert am Mittwoch 3,9 Prozent und schließt bei 149,30 US-Dollar. Die Nvidia Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages und fällt unter die Marke von 150 Dollar. Am Mittag hatte der Kurs bei 141,89 Dollar gelegen. Bis zum Handelsschluss holte der wertvollste Chipkonzern der Welt gut die Hälfte des Verlusts auf.
Nvidia-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 3,9 Prozent unter 150 Dollar – der KI-Primus bleibt im Abwärtssog
Die Nvidia-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,9 Prozent bei 149,30 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Verlierern. Zeitweise lag der Chipkonzern rund 8 Prozent im Minus. Inflationsdaten, Zinsangst und neue Zollpläne verschärfen den Ausverkauf bei KI-Aktien.
Die Gründe für den Kursverlust
Drei Belastungen an einem Tag
Inflation über den Erwartungen
Der PCE-Preisindex stieg im Oktober um 3,8 Prozent, die Kernrate lag mit 3,3 Prozent über der Prognose. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember ist am Markt fast vollständig eingepreist.
Zollpläne
Die US-Regierung plant Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern. Für Chipkonzerne mit weltweiten Lieferketten ist das ein Kostenrisiko.
Zweifel am KI-Boom
Der Halbleiterindex verlor zeitweise mehr als 6 Prozent. Der Nasdaq 100 steuert auf einen Bärenmarkt zu, also ein Minus von 20 Prozent gegenüber dem Hoch.
Einordnung
Die Erholung am Nachmittag reicht nicht für die Wende
Nvidia ist das Schwergewicht im S&P 500. Fällt die Aktie, zieht sie den Index mit. Dass der S&P 500 trotzdem nur 0,25 Prozent verlor, lag an der Stärke von Energie-, Grundstoff- und Industriewerten. Für Nvidia selbst gibt es keine neue Unternehmensnachricht. Der Kurs folgt der Frage, ob die Cloud-Konzerne ihre Milliardenbudgets für KI-Rechenzentren durchhalten.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Hohe Inflationsdaten, die Aussicht auf eine Zinserhöhung und neue Zollpläne haben den Ausverkauf bei KI- und Chipaktien verschärft. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie stark ist die Nvidia Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,91 Prozent bei 149,30 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Nvidia-Aktie?
Die ISIN lautet US67066G1040, die WKN 918422. An der Nasdaq wird die Aktie unter NVDA gehandelt, in Deutschland unter NVD.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.