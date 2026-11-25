Warum ist die Nvidia-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Hohe Inflationsdaten, die Aussicht auf eine Zinserhöhung und neue Zollpläne haben den Ausverkauf bei KI- und Chipaktien verschärft. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.

Wie stark ist die Nvidia Aktie gefallen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,91 Prozent bei 149,30 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Nvidia-Aktie?

Die ISIN lautet US67066G1040, die WKN 918422. An der Nasdaq wird die Aktie unter NVDA gehandelt, in Deutschland unter NVD.