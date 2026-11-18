Wie oft wurde in Trumps Konten mit Nvidia-Aktien gehandelt?

Laut CNBC mindestens 103 Mal seit Januar 2025, mit einem Gesamtwert zwischen 27 und 97,5 Millionen Dollar.

Hat Trump die Transaktionen selbst veranlasst?

Das Weiße Haus erklärt, unabhängige Berater verwalteten das Portfolio. Laut CNBC belegen die Offenlegungen nicht, dass Trump die Geschäfte gesteuert hat.

Was bedeutet das für die Nvidia-Aktie?

Unmittelbar wenig, doch das Thema verstärkt die politische Aufmerksamkeit für einen Konzern, der stark von Entscheidungen in Washington abhängt.