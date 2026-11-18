Die Diskussion um Nvidia hat eine neue Ebene erreicht. Nach einer Auswertung des US-Senders CNBC haben die Anlagekonten von US-Präsident Donald Trump seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus mindestens 103 Mal Nvidia-Aktien gekauft oder verkauft. Der Gesamtwert dieser Transaktionen liegt laut den Offenlegungen zwischen 27 und 97,5 Millionen Dollar. Die Spanne ist so groß, weil US-Finanzoffenlegungen nur Wertkategorien und keine exakten Beträge enthalten. Die Auswertung erscheint zu einem heiklen Zeitpunkt: Nvidia-Gründer Jensen Huang ist zurückgetreten, und die Beziehungen zwischen dem Konzern und der Regierung stehen unter besonderer Beobachtung.
Nvidia-Aktie im Depot des Präsidenten: 103 Transaktionen, bis zu 97,5 Millionen Dollar – was die CNBC-Auswertung zeigt und was nicht
Mitten in der größten Führungskrise der Nvidia-Geschichte rückt ein weiteres Thema in den Fokus: Die Anlagekonten von US-Präsident Donald Trump haben seit Januar 2025 mindestens 103 Mal mit Nvidia-Aktien gehandelt. Das Weiße Haus verweist auf unabhängige Vermögensverwalter. Die Fakten im Überblick: welche Transaktionen offengelegt sind, was die Daten nicht belegen und warum das Thema für die Nvidia-Aktie relevant ist.
Die Daten
Welche Transaktionen offengelegt sind
CNBC hat die Transaktionen mit Terminen zwischen Nvidia und der Regierung abgeglichen. Demnach wurden am 29. Januar 2025, zwei Tage vor Huangs erstem Besuch im Weißen Haus, Nvidia-Aktien im Wert von 1 bis 5 Millionen Dollar gekauft. Etwa eine Woche nach der Bestätigung einer Vereinbarung über Chipexporte nach China im August 2025 folgten Käufe von 5 bis 25 Millionen Dollar. Am 4. Dezember 2025, vier Tage bevor Trump grünes Licht für den Verkauf von H200-Chips gab, wurden Aktien für bis zu 1 Million Dollar verkauft. Ein weiterer Verkauf über 500.001 bis 1 Million Dollar datiert auf den 18. Mai 2026, kurz nach Trumps Rückkehr aus China.
Die Gegenseite
Was das Weiße Haus sagt
Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte, das Portfolio werde von unabhängigen Beratern ohne Mitwirkung des Präsidenten verwaltet. Eine Sprecherin der Trump Organization betonte, die Konstruktion solle schon den Anschein eines Interessenkonflikts vermeiden. Wichtig für die Einordnung: Laut CNBC liefern die Offenlegungen keinen Beleg dafür, dass Trump die Transaktionen veranlasst hat oder dass seine Berater Zugang zu vertraulichen Informationen hatten. Brisant ist dennoch ein Bericht der New York Times, wonach Außenminister Marco Rubio Trump fünf Tage vor dem Verkauf im Mai über Huangs Kontakt zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin informiert haben soll. Trump bestreitet, ein solches Briefing erhalten zu haben.
Der Kontext
Ein Konzern im Zentrum der Politik
Kaum ein Unternehmen ist so eng mit der US-Politik verflochten wie Nvidia. Laut CNBC trafen Huang und Trump mindestens 15 Mal zusammen, im Oktober verlieh Trump dem Nvidia-Gründer die National Medal of Science. Zugleich entscheidet Washington über die Exportregeln, die über Nvidias Geschäft in China bestimmen. Ende 2025 gehörte Nvidia laut CNBC zu den drei größten Einzelaktienpositionen des Präsidenten, im Wert von 12,5 bis 58 Millionen Dollar. Die Organisation Revolving Door Project verweist darauf, dass Nvidia-Aktien in den Offenlegungen von mindestens 379 weiteren Regierungsvertretern auftauchen, und fordert ein Verbot des Einzelaktienbesitzes für Amtsträger.
Das große Bild
Warum das Thema für die Nvidia-Aktie zählt
Für Anleger ist die Debatte weniger eine Frage der Moral als eine Frage des politischen Risikos.
Nvidia ist auf wohlwollende Entscheidungen in Washington angewiesen, etwa bei Exportlizenzen für China und andere Länder. Jede Debatte über mögliche Interessenkonflikte kann den politischen Spielraum verändern – in beide Richtungen. Gleichzeitig ringt der Konzern um seine Führung: Der Verwaltungsrat lehnt eine Rückkehr Huangs ab, während der Präsident sie begrüßen würde und Finanzminister Scott Bessent einen externen Neuanfang fordert. Für die Nvidia-Aktie bedeutet das: Neben den starken Zahlen bleibt das politische Umfeld ein Faktor, den Anleger im Blick behalten sollten. Neue Offenlegungen oder Untersuchungen könnten die Schlagzeilen weiter bestimmen.
Häufige Fragen zu Trumps Nvidia-Transaktionen
Wie oft wurde in Trumps Konten mit Nvidia-Aktien gehandelt?
Laut CNBC mindestens 103 Mal seit Januar 2025, mit einem Gesamtwert zwischen 27 und 97,5 Millionen Dollar.
Hat Trump die Transaktionen selbst veranlasst?
Das Weiße Haus erklärt, unabhängige Berater verwalteten das Portfolio. Laut CNBC belegen die Offenlegungen nicht, dass Trump die Geschäfte gesteuert hat.
Was bedeutet das für die Nvidia-Aktie?
Unmittelbar wenig, doch das Thema verstärkt die politische Aufmerksamkeit für einen Konzern, der stark von Entscheidungen in Washington abhängt.
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