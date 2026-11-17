Vijay Rakesh von Mizuho senkt in der NVIDIA-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel von 250 USD auf 220 USD und bestätigt das Rating "outperform" für NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA). Die Aktie beendete den Handel am 16. November um 16:00 Uhr EST bei 156,14 USD, ein Verlust von 6,71 USD beziehungsweise 4,12 %. Vorbörslich lag sie am 17. November um 8:15 Uhr EST bei 158,32 USD und damit 2,18 USD beziehungsweise 1,40 % höher.
NVIDIA Aktie: Huang-Bonus weg? Mizuho setzt auf starke Produkt-Roadmap
Mizuho senkt das NVIDIA-Kursziel auf 220 USD, sieht nach dem Kursrutsch aber weiterhin rund 41 % Potenzial gegenüber dem Schlusskurs und setzt auf eine starke Produkt-Roadmap.
Die neue Einschätzung verbinde eine deutlich niedrigere Zielmarke mit anhaltender Zuversicht. Trotz der Kurszielsenkung sehe Vijay Rakesh die technologische Perspektive des Unternehmens weiterhin positiv. Die zentrale Frage laute, wann Anleger ihren Blick wieder stärker auf das operative Geschäft richten würden.
Kursziel 220 USD: Deutliche Kürzung, weiterhin großer Abstand
Mizuho reduziere das bisherige Kursziel um 30 USD beziehungsweise 12 %. Gegenüber dem Schlusskurs von 156,14 USD liege das Kursziel 220 USD dennoch rund 40,9 % höher. Auf Basis des vorbörslichen Kurses von 158,32 USD betrage der rechnerische Abstand rund 39,0 %.
Diese Größenordnung verdeutliche, dass Vijay Rakesh trotz der Anpassung erheblichen Spielraum sehe. Mit dem Rating "outperform" bleibe Mizuho bei einer positiven relativen Einschätzung der Aktie. Eine Garantie für das Erreichen der Zielmarke sei damit allerdings nicht verbunden.
Die NVIDIA-Aktienanalyse enthalte somit zwei unterschiedliche Signale: Mizuho setze die Bewertung vorsichtiger an, halte aber an der Erwartung einer überdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber dem relevanten Vergleichsmaßstab fest.
32 % Kursverlust: Mizuho verweist auf den Huang-Aufschlag
Nach Einschätzung von Vijay Rakesh spiegele der Kursrückgang von 32 % gegenüber dem Oktoberhoch den Verlust eines zuvor mit Jensen Huang verbundenen Bewertungsaufschlags wider.
Damit liefere Mizuho eine Erklärung für einen Teil der Neubewertung: Der Aktienkurs könne neben den Erwartungen an Umsatz und Gewinn auch Vertrauen in eine prägende Führungspersönlichkeit enthalten. Falle dieser Vertrauensbonus weg, könne dies die Bewertung erheblich belasten.
Die Aussage sei dabei als Interpretation von Mizuho einzuordnen. Aus der vorliegenden Kurzmeldung lasse sich nicht ableiten, dass sämtliche Kursverluste ausschließlich auf diesen Faktor zurückzuführen seien. Ebenso enthalte sie keine näheren Angaben zu den konkreten Hintergründen des weggefallenen Aufschlags.
Für die NVIDIA-Aktienanalyse sei diese Unterscheidung wesentlich: Ein verändertes Vertrauen in die Führung und die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens müssten getrennt beurteilt werden.
Vijay Rakesh erwartet eine Rückkehr zu den Fundamentaldaten
Vijay Rakesh erkenne ausdrücklich an, dass NVIDIA vor Herausforderungen und Risiken stehe. Gleichzeitig erwarte der Analyst von Mizuho, dass sich Anleger wieder stärker auf die Fundamentaldaten und die operative Umsetzung konzentrieren würden.
Entscheidend wäre demnach, wie überzeugend das Unternehmen seine geschäftlichen und technologischen Vorhaben verwirkliche. Eine solche Verschiebung des Anlegerfokus könnte helfen, die Bewertung wieder stärker an der tatsächlichen Geschäftsentwicklung auszurichten.
Konkrete neue Umsatz- oder Gewinnprognosen nenne die vorliegende Meldung allerdings nicht. Auch die angesprochenen Herausforderungen und Risiken würden darin nicht im Einzelnen erläutert. Das Kursziel 220 USD und das Rating "outperform" würden daher eine positive Gesamteinschätzung ausdrücken, ohne dass die Kurzmeldung das vollständige Bewertungsmodell offenlege.
"Mit einer starken Produkt-Roadmap attraktiv aufgestellt"
Den Kern seiner Zuversicht fasse das Analystenhaus in einer positiven Einschätzung der technologischen Perspektive zusammen: NVIDIA sei laut Mizuho "mit einer starken Produkt-Roadmap attraktiv aufgestellt".
Diese aus dem Englischen übersetzte Aussage rücke die geplante Produktentwicklung in den Mittelpunkt. Vijay Rakesh sehe darin offenbar eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung des Unternehmens.
Eine überzeugende Produktplanung allein wäre jedoch noch kein wirtschaftlicher Erfolg. Entscheidend bliebe, ob NVIDIA die vorgesehenen Schritte zuverlässig umsetzen und daraus entsprechende Geschäftsergebnisse erzielen könne. Genau deshalb komme der von Vijay Rakesh hervorgehobenen operativen Umsetzung besondere Bedeutung zu.
Die NVIDIA-Aktienanalyse von Mizuho setze somit darauf, dass die technologische Perspektive wieder stärker wahrgenommen werde, sobald Anleger ihre Aufmerksamkeit auf das Geschäft richteten.
Chancen und Risiken nach dem Kursrückgang
Die Chance für die Aktie liege aus dieser Argumentation heraus in einer möglichen Stabilisierung des Vertrauens. Sollte NVIDIA seine operative Stärke unter Beweis stellen, könnte die positive Einschätzung von Vijay Rakesh zusätzliche Unterstützung erhalten.
Auf der Risikoseite stehe dagegen die Möglichkeit, dass die von Mizuho angesprochenen Herausforderungen länger auf der Bewertung lasteten. Auch eine starke Produkt-Roadmap würde nicht automatisch verhindern, dass Anleger weiterhin einen geringeren Bewertungsmaßstab anlegten.
Die vorbörsliche Erholung um 1,40 % sei zunächst lediglich eine Momentaufnahme. Sie belege weder eine dauerhafte Verbesserung der Stimmung noch eine Rückkehr des zuvor verlorenen Bewertungsaufschlags.
Mizuho bleibt positiv – mit vorsichtigerer Zielmarke
Insgesamt zeichne die NVIDIA-Aktienanalyse ein differenziertes Bild: Der Rückgang seit dem Oktoberhoch sei erheblich, und Mizuho berücksichtige das veränderte Umfeld mit einer niedrigeren Zielmarke. Dennoch bleibe Vijay Rakesh mit dem Kursziel 220 USD und dem Rating "outperform" zuversichtlich.
Für Anleger richte sich der Blick damit auf die Frage, ob die tatsächliche Geschäftsentwicklung das Vertrauen wieder stärken könne. Die positive Einschätzung von Mizuho beruhe vor allem auf der Produkt-Roadmap und der Erwartung, dass Fundamentaldaten und Umsetzung wieder stärker in den Vordergrund rückten.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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