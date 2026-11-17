Vijay Rakesh von Mizuho senkt in der NVIDIA-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel von 250 USD auf 220 USD und bestätigt das Rating "outperform" für NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA). Die Aktie beendete den Handel am 16. November um 16:00 Uhr EST bei 156,14 USD, ein Verlust von 6,71 USD beziehungsweise 4,12 %. Vorbörslich lag sie am 17. November um 8:15 Uhr EST bei 158,32 USD und damit 2,18 USD beziehungsweise 1,40 % höher.