Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) weiterhin zu kaufen.
NVIDIA Aktie: Huang-Abgang erschüttert Konzern
Manuel Stahl senkt sein NVIDIA-Kursziel von 250 auf 210 US-Dollar und rät nach dem Kurssturz weiterhin zum Kauf.
Q3 26/27: NVIDIA habe einen Umsatzanstieg von 103% auf USD 115,8 Mrd. verzeichnet und damit einmal mehr über den Konsensschätzungen in Höhe von USD 109,1 Mrd. gelegen. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie habe erneut mit einem Zuwachs von 111% auf USD 2,68 überzeugt. Entsprechende Erwartungen der Analyst:innen hätten sich im Durchschnitt auf lediglich USD 2,48 belaufen. Die bereinigte Bruttomarge habe sich im Jahresvergleich von 73,5% auf 74,9% verbessert, während die Markterwartungen im Vorfeld nur 74,1% vorgesehen hätten.
Die Sparte Data Center sei mit einem Umsatzanteil von fast 93% im dritten Geschäftsquartal der mit Abstand wichtigste Unternehmensbereich von NVIDIA, welcher direkt vom KI-Trend und dem damit einhergehenden Ausbau von KI-Rechenzentren profitiere. So auch in der vergangenen Periode, als der Bereichsumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 110% auf USD 107,6 Mrd. angestiegen sei und folglich deutlich besser ausgefallen sei, als von Analyst:innen mit USD 101,0 Mrd. erwartet worden sei. Als bedeutender Wachstumstreiber habe sich bereits die neue Vera-Rubin-Generation erwiesen, die in ihrem ersten Produktionsquartal knapp USD 20 Mrd. zum Umsatz beigetragen habe. Das entsprechende Server-Rack Vera Rubin NVL72 solle gegenüber seinen Vorgängern eine höhere Rechenleistung bei niedrigeren Kosten je Token bieten und trage außerdem dem wachsenden Fokus auf Inferenz, also der Ausführung von Workloads bereits trainierter Modelle, Rechnung. Diese Entwicklung und der damit höhere Bedarf an CPUs würden jedoch auch die Konkurrenz begünstigen. Zusätzlich würden Hyperscaler verstärkt eigene Custom Chips (ASICs) für spezifische Anwendungsfelder entwickeln, die bei klar abgegrenzten Workloads eine kostengünstigere Alternative darstellen könnten. NVIDIAs dominante Marktposition werde jedoch weiterhin durch die breite Einsetzbarkeit seiner Systeme und das CUDA-Ökosystem geschützt, wenngleich mittelfristig Marktanteilsrisiken bestünden.
Den sich ändernden Anforderungen und wachsenden Konkurrenten entgegne NVIDIA unter anderem mit aussichtsreichen Akquisitionen und Kooperationen. Die jüngste große Transaktion sei die vereinbarte Übernahme der KI-Plattform Hugging Face für rund USD 12,9 Mrd. Damit möchte das Halbleiterunternehmen die Bindung zu Entwicklern weiter stärken und sein Ökosystem von CUDA und KI-Chips bis zur Verteilung von KI-Modellen ausbauen. Darüber hinaus habe das Unternehmen im Sommer mit der SK Group eine mehr als USD 500 Mrd. umfassende Partnerschaft für KI-Rechenzentren und Speichertechnologien geschlossen. Dadurch erhalte NVIDIA langfristig Zugang zu den stark nachgefragten HBM-Speichern, während die SK Group KI-Halbleiter des Unternehmens beziehe. Außerdem solle sich NVIDIA in Gesprächen mit OpenAI über Garantien von rund USD 250 Mrd. für ein Rechenzentrumsprojekt sowie separat über die Finanzierung von Chipkäufen im Ausmaß von bis zu USD 350 Mrd. befinden. Zwar würde letztere Vereinbarung das Vertrauen in den fortschreitenden KI-Infrastrukturausbau stärken, zugleich schüre diese an der Börse jedoch neuerlich Sorgen über Kreuzfinanzierungen im KI-Sektor.
Der NVIDIA-Mitgründer Jensen Huang habe nach der Enthüllung mehrerer außerehelicher Beziehungen, darunter jene zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, sein Amt als CEO und seinen Sitz im Verwaltungsrat niedergelegt. Bis eine dauerhafte Nachfolge gefunden sei, habe die bisherige CFO Colette Kress interimistisch die Unternehmensführung übernommen. Wer Huang schlussendlich langfristig nachfolge, müsse jedenfalls in große Fußstapfen treten und werde ihn als Gesicht des KI-Booms kaum vollständig ersetzen können. Schließlich sei er maßgeblich in die Produktentwicklung und Roadmap eingebunden gewesen, habe wichtige politische Kontakte gepflegt und die milliardenschweren Vereinbarungen mit anderen KI-Unternehmen geprägt. Der Führungswechsel stelle daher einen erheblichen Unsicherheitsfaktor dar und könnte mit signifikanten Veränderungen für den KI-Giganten einhergehen.
Jensen Huangs Beziehung zu der ehemaligen Führungskraft Alice Huang des singapurischen Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed erhöhe zugleich den Druck auf NVIDIAs Exportpolitik. Megaspeed werde bereits seit 2024 von US-Behörden wegen möglicher Verstöße gegen Exportkontrollen untersucht und stehe im Verdacht, chinesischen Unternehmen über Rechenzentren in Drittstaaten Zugang zu leistungsstarken NVIDIA-Chips ermöglicht zu haben. Im Zuge der öffentlichen Aufarbeitung habe die US-Regierung nun die Lizenzpflichten für fortschrittliche KI-Chips in mehreren Drittstaaten verschärft und auch den Remote-Zugang chinesischer Unternehmen zu Rechenkapazitäten im Ausland beschränkt. Gemeinsam mit möglichen Sektorzöllen könnten die neuen Regeln Teile der unter Huang erreichten Lockerungen bei Exportbeschränkungen somit wieder zunichtemachen. Außerdem liefere NVIDIA trotz bestehender Exportlizenzen vorerst keine Hopper-Produkte mehr nach China und habe einen Vorstandsausschuss zur Überwachung von nationaler Sicherheit und Exportkontrollen eingerichtet.
Die jüngsten Verwerfungen rund um den Konzern und seine Führungsebene hätten gemeinsam mit dem ohnehin angeschlagenen Sentiment im KI-Sektor einen deutlichen Kurssturz der NVIDIA-Aktie ausgelöst. Angesichts des erheblichen Einflusses von Jensen Huang erscheine ein Bewertungsabschlag gegenüber der jüngeren Vergangenheit grundsätzlich gerechtfertigt, das aktuelle Ausmaß halte Stahl mit Blick auf die weiterhin dominante Marktstellung und die starken operativen Aussichten der kommenden zwölf Monate jedoch für überzogen. So lägen derzeit sämtliche kurs- und unternehmenswertbezogenen Multiples deutlich unter ihren historischen Vergleichswerten, beim erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis betrage der Abschlag gegenüber dem Median der vergangenen zehn Jahre sogar mehr als 70%. Gegenüber der ebenfalls geschwächten Branche falle die Unterbewertung allerdings entsprechend geringer aus.
Ausblick: NVIDIA prognostiziere für das angelaufene vierte Geschäftsquartal 2027 einen Umsatz von USD 130 Mrd. plus/minus 3%, während Analyst:innen bisher lediglich USD 125,3 Mrd. geschätzt hätten. Die Bruttomarge solle in einer Spanne zwischen 71,0% und 72,0% liegen. Wie bereits in den vorangegangenen Quartalen berücksichtige der Ausblick keine Data-Center-Compute-Umsätze aus China. Im nächsten Geschäftsjahr 2028 rechne NVIDIA mit einem Umsatzwachstum von 75%, nachdem zuvor von 70% ausgegangen worden sei.
Mit Jensen Huang verliere NVIDIA nicht nur seinen Mitgründer und CEO, sondern auch eine zentrale Persönlichkeit, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren auf technischer, strategischer und politischer Ebene geprägt habe wie kaum ein anderer Tech-Manager. Der plötzliche Abgang des vielfach als Architekt des KI-Booms bezeichneten Huang hinterlasse daher eine schwer zu schließende Lücke. Gleichzeitig stehe NVIDIAs Umgang mit den US-Exportbestimmungen stärker denn je auf dem Prüfstand. Ein deutlicher Risikoabschlag sei deshalb grundsätzlich gerechtfertigt. Die Nachfrage nach NVIDIA-Systemen bleibe jedoch unverändert hoch, wie die jüngsten Quartalszahlen und der starke Ausblick zeigen würden.
Trotz eines angemessenen Risikoabschlags bestätigt Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, daher seine bisherige KAUF-Empfehlung für die NVIDIA-Aktie, senkt das Kursziel jedoch von USD 250 auf USD 210. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz und sei sowohl im Vergleich zur eigenen Historie als auch in Bezug auf den Sektor sowie Markt zu verstehen, wobei es sich bei den Zahlen um Konsens- und eigene Schätzungen handele. (Analyse vom 20.11.2026)
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Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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