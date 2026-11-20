Die Sparte Data Center sei mit einem Umsatzanteil von fast 93% im dritten Geschäftsquartal der mit Abstand wichtigste Unternehmensbereich von NVIDIA, welcher direkt vom KI-Trend und dem damit einhergehenden Ausbau von KI-Rechenzentren profitiere. So auch in der vergangenen Periode, als der Bereichsumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 110% auf USD 107,6 Mrd. angestiegen sei und folglich deutlich besser ausgefallen sei, als von Analyst:innen mit USD 101,0 Mrd. erwartet worden sei. Als bedeutender Wachstumstreiber habe sich bereits die neue Vera-Rubin-Generation erwiesen, die in ihrem ersten Produktionsquartal knapp USD 20 Mrd. zum Umsatz beigetragen habe. Das entsprechende Server-Rack Vera Rubin NVL72 solle gegenüber seinen Vorgängern eine höhere Rechenleistung bei niedrigeren Kosten je Token bieten und trage außerdem dem wachsenden Fokus auf Inferenz, also der Ausführung von Workloads bereits trainierter Modelle, Rechnung. Diese Entwicklung und der damit höhere Bedarf an CPUs würden jedoch auch die Konkurrenz begünstigen. Zusätzlich würden Hyperscaler verstärkt eigene Custom Chips (ASICs) für spezifische Anwendungsfelder entwickeln, die bei klar abgegrenzten Workloads eine kostengünstigere Alternative darstellen könnten. NVIDIAs dominante Marktposition werde jedoch weiterhin durch die breite Einsetzbarkeit seiner Systeme und das CUDA-Ökosystem geschützt, wenngleich mittelfristig Marktanteilsrisiken bestünden.