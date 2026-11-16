Die Nvidia-Aktie (Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040) verliert einen ihrer prominentesten Fürsprecher. HSBC-Analyst Frank Lee hat die Nvidia-Aktie am Freitag, 13. November 2026, von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 365 auf 170 US-Dollar gesenkt – ein Abschlag von mehr als 50 Prozent. Die Nvidia-Aktie gab nach der HSBC-Abstufung zeitweise um mehr als 4 Prozent nach und schloss an der Nasdaq bei 162,85 US-Dollar, ein Minus von 2,01 Prozent.
Nvidia-Aktie: HSBC-Analyst Frank Lee stuft auf „Hold“ ab – Kursziel sinkt auf 170 Dollar
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Halten, Kursziel 170,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von HSBC Global Investment Research (Analyst Frank Lee) vom 13.11.2026, 16:50 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 06:08 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 06:08 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Doppelschlag für die Nvidia-Aktie: HSBC-Analyst Frank Lee nimmt seine Kaufempfehlung zurück, stuft auf „Hold“ ab und kappt das Kursziel von 365 auf 170 US-Dollar. Seine Gründe: die ungeklärte Nachfolge von Jensen Huang und das Risiko schärferer Exportbeschränkungen. Am Dienstag folgen die Quartalszahlen.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Analyst
- Frank Lee, HSBC
- Rating
- Hold (zuvor Buy)
- Kursziel
- 170 USD (zuvor 365 USD)
- Nächster Termin
- Q3-Zahlen GJ 2027 am 17.11.2026
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, Freitag 13.11.2026
Die Abstufung im Detail
HSBC zieht die Notbremse – Hold statt Buy
Gemessen am Donnerstagsschluss ließ das neue HSBC-Kursziel von 170 US-Dollar der Nvidia-Aktie nur noch rund 2,3 Prozent Luft nach oben. Nach dem Rückgang vom Freitag sind es rechnerisch gut 4 Prozent. Für einen Analysten, der bislang zu den optimistischen Stimmen zählte, ist das eine deutliche Kehrtwende.
Frank Lee gehört zu den bekanntesten Halbleiter-Analysten der HSBC. Mit seinem neuen Kursziel von 170 US-Dollar und dem Rating „Hold“ signalisiert der HSBC-Analyst: Bei der Nvidia-Aktie ist nach seiner Einschätzung vorerst kein nennenswertes Aufwärtspotenzial mehr eingepreist – solange zwei zentrale Unsicherheiten nicht ausgeräumt sind.
|Merkmal
|Bisher
|Neu
|Rating
|Buy
|Hold
|Kursziel
|365 USD
|170 USD
|EPS GJ 2028e (Basisszenario)
|–
|15,65 USD
|EPS GJ 2028e (Negativszenario)
|–
|13,57 USD
Quelle: HSBC-Studie vom 13.11.2026 laut CNBC und TradingView
Argument Nummer eins
Führung ohne Kapitän: die offene CEO-Frage
Hauptgrund für die Abstufung der Nvidia-Aktie ist die ungeklärte Spitze des Konzerns. Jensen Huang ist als CEO und Mitglied des Board zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress führt Nvidia derzeit als Interims-CEO. HSBC-Analyst Frank Lee erwartet, dass die Nvidia-Aktie unter Druck bleibt, bis ein dauerhafter Nachfolger feststeht – und dieser sich bewährt hat.
Wir gehen davon aus, dass die Unsicherheiten anhalten, bis ein dauerhafter Nachfolgeplan vorliegt und der neue CEO seine Umsetzungsstärke beweisen kann.
Argument Nummer zwei
Exportkontrollen: 11 Prozent des Umsatzes im Visier
Der zweite Baustein der HSBC-Analyse zur Nvidia-Aktie ist politischer Natur. Frank Lee hält schärfere US-Exportbeschränkungen für Nvidia-Produkte für ein ernstzunehmendes Szenario. In den vergangenen sechs Quartalen stammten nach seinen Angaben rund 11 Prozent der Nvidia-Erlöse aus Ländern außerhalb der USA und Taiwans – genau diese Märkte könnten aus Sicht des HSBC-Analysten in den Fokus neuer Restriktionen rücken.
Unsere Sensitivitätsanalyse zeigt: Verliert NVIDIA 11 Prozent des für das Geschäftsjahr 2028 erwarteten Umsatzes, könnte der Gewinn je Aktie um 13 Prozent unter unserem Basisszenario liegen.
Basisszenario
HSBC rechnet für das Geschäftsjahr 2028 mit einem Gewinn je Aktie von 15,65 US-Dollar.
Negativszenario
Im Fall verschärfter Exportkontrollen sieht Frank Lee nur 13,57 US-Dollar je Aktie – rund 14 Prozent unter dem Marktkonsens von 15,77 US-Dollar.
Betroffene Erlöse
Rund 11 Prozent des Nvidia-Umsatzes der vergangenen sechs Quartale entfielen auf Länder außerhalb der USA und Taiwans.
Stimmung an der Wall Street
HSBC ist nicht allein
Die HSBC-Abstufung reiht sich in eine ganze Serie ein. Seit dem Rückzug von Jensen Huang haben mindestens neun Häuser die Nvidia-Aktie auf ein „Hold“-Äquivalent zurückgenommen, darunter Truist, Bernstein, KeyBanc, Evercore ISI und Oppenheimer. Bereits am Mittwoch hatte Baird die Nvidia-Aktie von „Outperform“ auf „Neutral“ gesenkt und das Kursziel von 500 auf 200 US-Dollar gekappt. Auf Wochensicht büßte die Nvidia-Aktie rund 13 Prozent ein.
Der nächste Termin
Quartalszahlen am Dienstag: die Bewährungsprobe
Die Nagelprobe für die Nvidia-Aktie folgt schon in wenigen Tagen. Nvidia legt am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor, das am 25. Oktober endete. Die Telefonkonferenz beginnt um 17 Uhr New Yorker Zeit (23 Uhr MEZ). Vorab veröffentlicht Interims-CEO und Finanzchefin Colette Kress einen schriftlichen Kommentar zu den Zahlen.
Analysten rechnen laut Konsensdaten im Schnitt mit einem Umsatz von rund 108,8 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 2,47 US-Dollar. Entscheidend dürfte allerdings weniger das abgelaufene Quartal sein als der Ausblick – und jedes Signal zur Nachfolgefrage an der Konzernspitze.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist HSBC Global Investment Research, Analyst Frank Lee. Die Original-Kundennotiz datiert vom 13. November 2026; erstmals öffentlich berichtet wurde sie von CNBC am 13. November 2026 um 16:50 Uhr MEZ. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 170 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und zur Methodik von HSBC: research.hsbc.com/A/Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Quelle der Empfehlung: HSBC Global Investment Research (Analyst Frank Lee).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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