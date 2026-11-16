Nvidia-Aktie: HSBC-Analyst Frank Lee stuft auf „Hold“ ab – Kursziel sinkt auf 170 Dollar

Die Nvidia-Aktie (Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040) verliert einen ihrer prominentesten Fürsprecher. HSBC-Analyst Frank Lee hat die Nvidia-Aktie am Freitag, 13. November 2026, von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 365 auf 170 US-Dollar gesenkt – ein Abschlag von mehr als 50 Prozent. Die Nvidia-Aktie gab nach der HSBC-Abstufung zeitweise um mehr als 4 Prozent nach und schloss an der Nasdaq bei 162,85 US-Dollar, ein Minus von 2,01 Prozent.