Zwar habe die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen damit begonnen, dass der Verwaltungsrat auf den Abschied von Jensen Huang eingegangen sei. Doch die anschließend präsentierten Geschäftsergebnisse und Prognosen hätten Wedbush in seiner bereits zuvor positiven Einschätzung bestärkt. Die Analysten würden betonen, dass sich das Nachfrageprofil von NVIDIA auf kurze bis mittlere Sicht mit oder ohne Jensen nicht verändert habe. Als Beleg verweise Wedbush auf die erneut übertroffenen Markterwartungen und die gleichzeitig angehobene Unternehmensprognose. NVIDIA habe damit abermals das für den Konzern inzwischen charakteristische Muster aus besser als erwarteten Geschäftszahlen und einer optimistischeren Prognose gezeigt.