Wedbush bleibe für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ausgesprochen optimistisch. Nach den jüngsten Quartalszahlen habe die US-Investmentbank ihr Kursziel für das Papier des KI-Chipgiganten von 275 auf 293 USD und das Rating "outperform" bestätigt. Besonders bemerkenswert: Selbst der Abgang von CEO Jensen Huang ändere nach Einschätzung der Analysten nichts an den hervorragenden kurz- bis mittelfristigen Geschäftsaussichten des US-Konzerns.
NVIDIA Aktie: Historische Kaufchance!
Wedbush erhöht Kursziel
Zwar habe die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen damit begonnen, dass der Verwaltungsrat auf den Abschied von Jensen Huang eingegangen sei. Doch die anschließend präsentierten Geschäftsergebnisse und Prognosen hätten Wedbush in seiner bereits zuvor positiven Einschätzung bestärkt. Die Analysten würden betonen, dass sich das Nachfrageprofil von NVIDIA auf kurze bis mittlere Sicht mit oder ohne Jensen nicht verändert habe. Als Beleg verweise Wedbush auf die erneut übertroffenen Markterwartungen und die gleichzeitig angehobene Unternehmensprognose. NVIDIA habe damit abermals das für den Konzern inzwischen charakteristische Muster aus besser als erwarteten Geschäftszahlen und einer optimistischeren Prognose gezeigt.
Besonders positiv bewerte Wedbush außerdem das Vertrauen des Managements in die weitere Geschäftsentwicklung. Dieses habe sich darin gezeigt, dass NVIDIA seine Wachstumsperspektiven für das Jahr 2028 erneut angehoben habe. Noch bemerkenswerter erscheine den Analysten allerdings die aktuelle Bewertung der NVIDIA-Aktie. Nach Berechnungen von Wedbush werde NVIDIA derzeit mit weniger als dem Zehnfachen des für 2028 erwarteten Gewinns je Aktie bewertet. Bezogen auf den annualisierten Gewinn des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2027 betrage das Kurs-Gewinn-Verhältnis lediglich das 14-Fache.
Für ein Unternehmen mit den von Wedbush erwarteten Wachstumsperspektiven erscheine diese Bewertung den Analysten außergewöhnlich niedrig. Wedbush komme deshalb zu einer bemerkenswerten Schlussfolgerung: "Selbst Szenarien, die noch schlechter als der schlimmste anzunehmende Fall wären, sind bereits in den Erwartungen der Anleger eingepreist." Damit signalisiere die Investmentbank, dass die Börse die Risiken rund um den Führungswechsel und die zukünftige Geschäftsentwicklung nach ihrer Einschätzung bereits übermäßig stark berücksichtige. Die Analysten würden deshalb trotz des Abgangs von Jensen Huang weiterhin erhebliches Potenzial für die NVIDIA-Aktie sehen.
Fazit: Wedbush lasse sich vom Führungswechsel bei NVIDIA nicht aus der Ruhe bringen. Die anhaltend starke Nachfrage, erneut übertroffene Geschäftserwartungen und die angehobenen Wachstumsprognosen für 2028 würden aus Sicht der Investmentbank weiterhin für den KI-Chipkonzern sprechen. Mit dem erhöhten Kursziel und dem bestätigten Rating "outperform" bleibe Wedbush klar optimistisch. Die entscheidende Frage für Anleger laute nun: Habe die Börse die Risiken bei NVIDIA bereits so stark eingepreist, dass selbst der Abgang von Jensen Huang die nächste Kursrally nicht verhindern könne? (Analyse vom 18.11.2026)
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