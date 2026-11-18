Die zentrale Frage vor dem Analystengespräch lautete: Hält Nvidia ohne Jensen Huang an seinem ehrgeizigen Wachstumsziel fest? Die Antwort von Interimschefin Colette Kress fiel deutlicher aus, als viele erwartet hatten. Nvidia rechnet für das Geschäftsjahr 2028, das bis Ende Januar 2028 läuft, nun mit einem Umsatzplus von rund 75 Prozent – im August hatte der Konzern noch 70 Prozent in Aussicht gestellt. Die Nvidia-Aktie legte im nachbörslichen Handel zwischen 3,6 und mehr als 4 Prozent zu, die Futures auf den Nasdaq 100 sprangen zeitweise um 1,4 Prozent. In der Nacht gaben die Terminkontrakte allerdings einen Teil der Gewinne wieder ab. Der Mittwoch wird zeigen, ob aus der Erleichterung eine Trendwende wird.
Nvidia-Aktie heute: Kress hebt das Wachstumsziel auf 75 Prozent – der Tag nach dem Befreiungsschlag entscheidet über die KI-Rally
Statt zu bremsen, legt die Interimschefin nach: Nvidia erwartet für das Geschäftsjahr 2028 jetzt rund 75 Prozent Umsatzwachstum statt 70 Prozent. Die Nvidia-Aktie springt nachbörslich um rund 4 Prozent, die Nasdaq-Futures ziehen an. Doch über Nacht bröckelt ein Teil der Euphorie. Die große Analyse: was hinter dem neuen Ziel steckt, welche Zahlen Anleger kennen müssen und was jetzt für die Nvidia-Aktie zählt.
Das neue Ziel
Warum Kress die Latte höher legt
Kress begründete die höhere Prognose mit zwei Faktoren: Die Nachfrage wachse weiter, und die Zulieferer weiteten ihre Kapazitäten aus, sodass Nvidia mehr liefern könne. Bemerkenswert ist, dass sich das neue Ziel auf eine bereits höhere Basis bezieht, denn auch das laufende Geschäftsjahr fällt stärker aus als geplant. Rechnerisch entspräche das nach Berechnungen des Portals techi.com einem Umsatz von rund 741 Milliarden Dollar im kommenden Geschäftsjahr. Laut Gesprächsprotokoll erwartet Nvidia zudem, dass sich sowohl der Umsatz mit Prozessoren als auch das Geschäft mit Unternehmenskunden im Geschäftsjahr 2028 mehr als verdoppelt. Für die Nvidia-Aktie ist das ein klares Signal: Die Wachstumsstory hängt nicht an einer einzelnen Person.
Unsere Dynamik ist real. Unsere Nachfrage beschleunigt sich.
Die Zahlen
Was Anleger jetzt wissen müssen
Quartal über den Erwartungen
Umsatz 115,8 Milliarden Dollar statt erwarteter 109,1 Milliarden, bereinigter Gewinn je Aktie 2,68 Dollar statt 2,48 Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft erreichte 107,6 Milliarden Dollar.
Marge sinkt leicht
Die bereinigte Bruttomarge lag bei knapp 75 Prozent. Für das Schlussquartal erwartet Nvidia 71 bis 72 Prozent – unter anderem wegen gestiegener Speicherpreise.
Milliarden für die Aktionäre
Im dritten Quartal kaufte Nvidia eigene Aktien für 28,1 Milliarden Dollar zurück. Laut CoinDesk stehen noch 227,3 Milliarden Dollar aus der Rückkaufgenehmigung zur Verfügung.
China bleibt außen vor
Die Prognose enthält weiterhin keinen Rechenzentrumsumsatz aus China.
Die Führung
Headhunter statt Comeback
Parallel zu den Zahlen zog der Verwaltungsrat einen Schlussstrich unter die Comeback-Debatte. Verwaltungsratschef Harvey Jones erklärte zu Beginn des Analystengesprächs, eine Rückkehr von Jensen Huang sei nicht beabsichtigt. Mit der Suche nach einer dauerhaften Führung wurde die Personalberatung Heidrick & Struggles beauftragt. Kress betonte, bei Nvidia laufe das Geschäft wie gewohnt. Für Mittwoch ist laut Barchart eine Mitarbeiterversammlung angesetzt. Für die Nvidia-Aktie bedeutet das: Die Unsicherheit über die Spitze bleibt, doch der Verwaltungsrat hat einen klaren Fahrplan vorgegeben.
Die Stimmen
Was die Analysten der Nvidia-Aktie zutrauen
Vor den Zahlen lag das durchschnittliche Kursziel von 53 Analysten laut Barchart bei 258,09 Dollar – deutlich über dem Schlusskurs von rund 155 Dollar am Dienstag, als die Aktie im regulären Handel 0,44 Prozent verlor. Der Optionsmarkt hatte für Mittwoch eine Kursbewegung von rund 8 Prozent in beide Richtungen eingepreist. Neue Einschätzungen der Banken nach den Zahlen dürften im Laufe des Tages folgen. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Das große Bild
Der KI-Boom hat seinen Stresstest bestanden – vorerst
Seit Wochen fürchteten Anleger, der KI-Investitionszyklus könnte seinen Höhepunkt erreichen. Nvidia hat diese Sorge mit Zahlen beantwortet.
Der Nasdaq 100 war am Dienstag zeitweise auf den tiefsten Stand seit April gefallen, der S&P 500 verlor den vierten Tag in Folge. Vor diesem Hintergrund ist Nvidias Signal doppelt wichtig: Das Unternehmen, das die Infrastruktur für Rechenzentren in aller Welt liefert, sieht keine Abschwächung, sondern eine Beschleunigung. Doch die Risiken sind nicht verschwunden. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher, Software-Aktien stehen unter massivem Druck, und am Donnerstag folgt mit dem Börsengang von Anthropic der nächste große Test für die KI-Begeisterung. Für die Nvidia-Aktie gilt deshalb: Die Zahlen haben das Fundament bestätigt, die Richtung bestimmt in den kommenden Tagen aber der Gesamtmarkt mit.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie nach den Zahlen
Welches Wachstum erwartet Nvidia für 2028?
Rund 75 Prozent Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2028, das Ende Januar 2028 endet. Zuvor lag das Ziel bei 70 Prozent.
Wie reagierte die Nvidia-Aktie auf die Zahlen?
Im nachbörslichen Handel stieg sie um 3,6 bis mehr als 4 Prozent. Der reguläre Handel am Mittwoch entscheidet, ob das Plus hält.
Wer sucht den neuen Nvidia-Chef?
Der Verwaltungsrat hat die Personalberatung Heidrick & Struggles beauftragt. Bis dahin führt Colette Kress den Konzern als Interimschefin.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.