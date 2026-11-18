Der Nasdaq 100 war am Dienstag zeitweise auf den tiefsten Stand seit April gefallen, der S&P 500 verlor den vierten Tag in Folge. Vor diesem Hintergrund ist Nvidias Signal doppelt wichtig: Das Unternehmen, das die Infrastruktur für Rechenzentren in aller Welt liefert, sieht keine Abschwächung, sondern eine Beschleunigung. Doch die Risiken sind nicht verschwunden. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher, Software-Aktien stehen unter massivem Druck, und am Donnerstag folgt mit dem Börsengang von Anthropic der nächste große Test für die KI-Begeisterung. Für die Nvidia-Aktie gilt deshalb: Die Zahlen haben das Fundament bestätigt, die Richtung bestimmt in den kommenden Tagen aber der Gesamtmarkt mit.