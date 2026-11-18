Hiobsbotschaft für NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA)-Aktionäre: Vorstandschef Jensen Huang hat am Donnerstag, 12. November nach dem Bekanntwerden außerehelicher Affären seinen sofortigen Rücktritt erklärt, woraufhin die bisherige Finanzchefin Colette Kress zur Interimschefin ernannt worden ist, so Egmond Haidt von der BNP Paribas.
NVIDIA Aktie: Hat Huangs Rücktritt die KI-Blase endgültig zum Platzen gebracht?
Wie geht’s weiter mit der Aktie?
Den darauffolgenden Kurseinbruch auf das 52-Wochen-Tief von 148,80 Dollar hätten viele Privatanleger allerdings für massive Käufe genutzt, woraufhin das Papier die Verluste im Laufe des Tages deutlich eingegrenzt habe. Im Gegenzug hätten institutionelle Investoren und Hedgefonds kräftig verkauft. Allerdings habe die Aktie tags drauf am Freitag erneut nachgegeben, zudem habe sich der Kursrückgang im nachbörslichen Handel fortgesetzt, woraufhin das Papier den Tag bei 161,04 Dollar abgeschlossen habe. Wie gehe es weiter mit ihm, zumal die Quartalszahlen am Dienstag, 17. November nach Börsenschluss in den USA schnell näher rücken würden?
Nach Huangs Rücktritt gebe es eine Menge Probleme. So hätten etliche Internet-„Spinner“ und der Experte Ed Zitron - wie schon seit Jahren - einmal mehr darauf hingewiesen, dass NVIDIA möglicherweise mit Wissen von Huang Chips über Umwege nach China geschmuggelt haben könnte.
So habe NVIDIA für das im Juli beendete zweite Quartal des Fiskaljahres 2025/26 Umsätze von 10,2 Milliarden Dollar für Singapur ausgewiesen, womit sie herbe 22 Prozent der Konzernerlöse ausgemacht hätten. Drei Monate später sei dann Singapur plötzlich aus der Umsatzverteilung von NVIDIA verschwunden, woraufhin nur noch die USA, Taiwan, China und Sonstige übriggeblieben seien. Megaspeed, die Firma von Huangs Affäre und Megaspeed-Managerin Alice Huang, habe ihren Firmensitz in Singapur.
Sollte Ex-NVIDIA-Chef Huang tatsächlich von dem möglichen Schmuggel über Singapur nach China gewusst haben, könnte es sich um Betrug bzw. sogar Verrat handeln, schließlich habe die US-Regierung die Lieferung leistungsstarker KI-Chips nach China verboten, zumal sie auch für militärische Zwecke verwendet werden könnten. Vor dem Hintergrund könnte es schnell zu milliardenschweren Sammelklagen gegen Huang und NVIDIA wegen des Verdachts auf Betrug kommen, immerhin sei der Börsenwert gegenüber dem Rekordhoch um horrende 1,9 Billionen Dollar kollabiert, da hätten Aktionäre eine Menge Geld verloren.
Zudem könnte es zu Sammelklagen gegen sonstige Manager kommen, die in den vergangenen Monaten Aktien verkauft hätten, könnten doch einige dieser Manager Kenntnis von Huangs Affären gehabt haben. In diesem Fall könnten es sich bei deren Aktienverkäufen um Insiderhandel gehandelt haben.
Vieles hänge von Kress ab
Bleibe die Frage, wie es bei NVIDIA geschäftlich weitergehen könnte. Da würden einmal mehr die Themen „Round Tripping“ und „Circular Financing“ in den Fokus der Investoren rücken, also dass NVIDIA auf Huangs Drängen in zahlreiche seiner Kunden wie Neo-Clouds 5, 10 oder 20 Milliarden Dollar investiert, oder Kreditgarantien für sie abgegeben habe, woraufhin die Kunden im Gegenzug für das gleiche Geld Chips von NVIDIA gekauft hätten oder hätten kaufen wollen. Das habe die Nachfrage nach ihnen künstlich stark angeheizt.
Laut einem Medienbericht hätte sich Kress wiederholt gegen diese aggressive Vorgehensweise von Huang gestellt, sich aber nicht gegen ihn durchsetzen können. Sollte Kress von der Interimschefin zur Vorstandschefin aufsteigen, hätte sie die Möglichkeit diese aggressive Vorgehensweise deutlich zurückzuschrauben.
In dem Umfeld könnten die Hyperscaler zwar theoretisch weiterhin massiv in KI investieren, allerdings dürften ihnen die US-Demokraten nach ihrem Erdrutschsieg bei der Halbzeitwahl am 3. November einen Strich durch die Rechnung machen. Hingegen dürften viele Neo-Clouds und Startups es sehr schwer haben, eine Finanzierung für den Bau von Rechenzentren und die Investitionen in KI-Lösungen zu bekommen, zumal die Zinsen für viele dieser Unternehmen nach Meinung von Haidt weiter kräftig steigen dürften. Das würde die Nachfrage nach NVIDIA-Chips und damit das Umsatzwachstum von NVIDIA erheblich dämpfen.
Vor dem Hintergrund betrachte Haidt die Umsatz- und Gewinnschätzungen der Analysten für NVIDIA für das Fiskaljahr 2027/28 und die darauf folgenden Geschäftsjahre als reine Makulatur. Um es klar zu sagen: Mit dem Rücktritt von Huang sei seiner Meinung nach die massive KI-Blase endgültig geplatzt. Vor dieser Entwicklung warne Haidt seit seinem Beitrag vom 17. Juli "SK Hynix - Ist die Blase bei Speicherchip-Aktien geplatzt?", also seit nunmehr vier Monaten eindringlich.
Wie gehe es weiter mit der Aktie?
Nach dem Kursrutsch liege der Börsenwert von NVIDIA bei 3,925 Billionen Dollar. Abzüglich des Netto-Cash-Bestands von 66 Milliarden Dollar (per Ende Juli) liege der Enterprise Value (EV) bei 3,859 Billionen Dollar. Das entspreche lediglich dem 8,5-Fachen des von Analysten für das im Januar endende Fiskaljahr 2027/28 prognostizierten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 455,0 Milliarden Dollar. Daher würden viele Experten behaupten, die NVIDIA-Aktie sei günstig. Haidt sei hingegen völlig anderer Meinung, sie sei nur auf den ersten Blick günstig aus. Seiner Meinung nach sei das Risiko vielmehr groß, dass die Analysten in den nächsten Monaten ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2027/28 und die Folgejahre jeweils kräftig nach unten korrigieren könnten.
Auf Basis der aktuellen Schätzungen für 2026/27 (Ebit von 269,3 Milliarden Dollar) liege das Multiple bei dem 14,3-Fachen. Das finde Haidt mehr als ausreichend für ein Unternehmen, das vor derart massiven Herausforderungen stehe. Und das KGV auf Basis der 2027/28er-Schätzungen, die er für viel zu hoch halte, liege bei 10,3.
Die Entwicklung der NVIDIA-Aktie dürfte kurzfristig von der Zahlenvorlage am Dienstag, 17. November abhängen. Tags drauf am Mittwoch, 18. November gebe Anthropic die Details zum geplanten Börsengang bekannt, also wie hoch beispielsweise der Emissionspreis sein werde, ehe tags drauf am Donnerstag, 19. November das Börsendebüt an der NASDAQ folgen solle. Sollte es in der Zwischenzeit ein paar gute News zu Anthropic geben, oder sich die Anthropic-Aktie in den ersten Tagen nach dem Börsendebüt möglicherweise gut entwickeln, könnte das auch die NVIDIA-Aktie kurzfristig stützen.
Abgesehen davon gehe Haidt davon aus, dass die Talfahrt der NVIDIA-Aktie - abgesehen von jederzeit möglichen technischen Erholungen - weitergehen sollte, schließlich sei seiner Meinung nach die Chip-/KI-Blase spätestens nach Huangs Rücktritt endgültig geplatzt. (Analyse vom 16.11.2026)
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