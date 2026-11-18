Nach dem Kursrutsch liege der Börsenwert von NVIDIA bei 3,925 Billionen Dollar. Abzüglich des Netto-Cash-Bestands von 66 Milliarden Dollar (per Ende Juli) liege der Enterprise Value (EV) bei 3,859 Billionen Dollar. Das entspreche lediglich dem 8,5-Fachen des von Analysten für das im Januar endende Fiskaljahr 2027/28 prognostizierten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 455,0 Milliarden Dollar. Daher würden viele Experten behaupten, die NVIDIA-Aktie sei günstig. Haidt sei hingegen völlig anderer Meinung, sie sei nur auf den ersten Blick günstig aus. Seiner Meinung nach sei das Risiko vielmehr groß, dass die Analysten in den nächsten Monaten ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2027/28 und die Folgejahre jeweils kräftig nach unten korrigieren könnten.