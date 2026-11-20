Piper-Sandler-Analyst David O'Connor habe das Kursziel für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) nach Vorlage der jüngsten Quartalsergebnisse deutlich von 300 auf 230 USD gesenkt. Das Rating "overweight" habe der Analyst jedoch unverändert bestätigt. Nach Einschätzung von Piper Sandler sei die wichtigste Botschaft der jüngsten Telefonkonferenz mit dem Management gewesen, dass beim KI-Chipgiganten trotz des überraschenden Rücktritts von CEO Jensen Huang weiterhin "Business as usual", also ein weitgehend normaler Geschäftsbetrieb, herrsche. Das Unternehmen habe nach dem Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden überwältigende Unterstützung von Kunden, Zulieferern und Geschäftspartnern erhalten. Gleichzeitig treibe der Verwaltungsrat die Suche nach einem neuen CEO mit hoher Geschwindigkeit voran. Dabei habe das Gremium ausdrücklich klargestellt, dass Jensen Huang an diesem Auswahlprozess nicht beteiligt sein werde.
NVIDIA Aktie: Große Kaufchance!
Kursziel-Schock nach Jensen Huangs Rücktritt
Kurzfristig könnte die NVIDIA-Aktie nach Einschätzung von O'Connor allerdings in einer begrenzten Handelsspanne verharren, solange keine Klarheit über die künftige Führung des KI-Chipgiganten bestehe. Für langfristig orientierte Anleger eröffne die aktuelle Situation jedoch eine interessante Gelegenheit. Piper Sandler betrachte das gegenwärtige Bewertungsniveau der NVIDIA-Aktie ausdrücklich als Kaufchance. Trotz der deutlichen Kurszielsenkung bleibe Piper Sandler damit grundsätzlich optimistisch für die langfristigen Perspektiven von NVIDIA. Das bestätigte Rating "overweight" unterstreiche, dass O'Connor die jüngste Unsicherheit rund um den Führungswechsel eher als vorübergehende Belastung denn als grundlegende Schwächung des Geschäftsmodells einschätze, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 18.11.2026)
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