Bemerkenswert ist das Bild des Tages: Der Dow Jones schloss 0,33 % höher bei 50.182,95 Punkten, obwohl sein größter Verlierer fast 4 % abgab. Anleger schichteten in Anleihen sowie in Rohstoff-, Immobilien- und Energiewerte um. Der Nasdaq 100 lag zwischenzeitlich 20 % unter seinem Rekordschluss – die gängige Definition eines Bärenmarkts. S&P 500 und Nasdaq steuern auf ihren schwächsten November seit 2008 zu. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel bereits um 19 Uhr MEZ.