Die Nvidia-Aktie (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) ist auch am Mittwochabend der größte Dow Jones Verlierer. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 22:00 Uhr) schließt der Chipkonzern 3,91 % tiefer bei 149,30 US-Dollar. Das ist deutlich besser als am Morgen, als die Aktie zeitweise fast 9 % verlor – aber der zweite Verlusttag in Folge nach dem Kurssprung vom Montag.
Nvidia-Aktie größter Dow Jones Verlierer am Abend: Vom Tagestief erholt, aber wieder im Minus
Die Nvidia-Aktie schließt 3,91 % tiefer bei 149,30 US-Dollar und ist erneut der größte Dow Jones Verlierer. Im frühen Handel hatte das Minus noch fast 9 % betragen. Warum der Chipkonzern den zweiten Tag in Folge fällt, obwohl der Dow Jones ins Plus drehte.
Dow Jones Verlierer Nr. 1
Warum die Nvidia-Aktie den zweiten Tag in Folge verliert
Der Handelstag hatte zwei Hälften. Am Morgen brach die Technologiebörse Nasdaq um bis zu 4,6 % ein, am Nachmittag holten die Kurse den größten Teil wieder auf. Die Nvidia-Aktie machte die Erholung mit – blieb aber klar im Minus.
Die Huang-Euphorie ist verflogen
Am Montag sprang die Aktie nach der Rückkehr von Gründer Jensen Huang um gut 31 %. Seitdem hat sie in zwei Tagen knapp 10 % verloren. Die Begeisterung über die Personalie hat die Zweifel an der Tragfähigkeit des KI-Booms nicht beseitigt, schreibt der Sender CNBC.
Kerninflation über den Erwartungen
Die Kernrate des PCE-Preisindex stieg im Oktober auf 3,3 %, erwartet waren 3,2 %. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher – das drückt auf die Bewertung von Wachstumswerten.
Neue Zollvorschläge
Die US-Regierung hat laut Medienberichten neue Zölle von 20 % auf Importe aus 14 Handelspartnern vorgeschlagen. Unter den untersuchten Ländern sind mit Taiwan, Südkorea und Malaysia zentrale Standorte der Chipfertigung.
Die Führungsfrage bleibt
Huang lehnt es nach einem CNBC-Bericht ab, seine Nachfolge zu regeln. Dazu kommen laufende Untersuchungen der Behörden und Kritik am Verwaltungsrat.
Ein Stratege bringt es auf den Punkt
Für eine Jahresendrally fehle die fundamentale Grundlage, zitiert Reuters den Anlagechef des Hauses SWBC: Solange nicht belegt sei, dass die enormen KI-Investitionen die erwarteten Gewinne bringen, fehle der Anreiz für eine Erholung.
Dass die Aktie vom Tagestief deutlich zulegte, lag an Schnäppchenkäufern, die am Nachmittag auf breiter Front zugriffen. Investing.com sprach von einer fragilen Erholung, nicht von einer Entwarnung.
Einordnung
Der Markt braucht Nvidia nicht mehr für ein Plus
Bemerkenswert ist das Bild des Tages: Der Dow Jones schloss 0,33 % höher bei 50.182,95 Punkten, obwohl sein größter Verlierer fast 4 % abgab. Anleger schichteten in Anleihen sowie in Rohstoff-, Immobilien- und Energiewerte um. Der Nasdaq 100 lag zwischenzeitlich 20 % unter seinem Rekordschluss – die gängige Definition eines Bärenmarkts. S&P 500 und Nasdaq steuern auf ihren schwächsten November seit 2008 zu. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel bereits um 19 Uhr MEZ.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Die Euphorie über Huangs Rückkehr ist verflogen. Höhere Inflationsdaten, neue Zollvorschläge und Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen belasten den Kurs.
Wie hat die Nvidia-Aktie geschlossen?
Laut Indikation 3,91 % tiefer bei 149,30 US-Dollar. Im Handelsverlauf hatte das Minus zeitweise fast 9 % betragen.
Wie hat der Dow Jones geschlossen?
Der Dow Jones stieg um 0,33 % auf 50.182,95 Punkte, der S&P 500 fiel um 0,25 %, der Nasdaq Composite um 0,62 %.
Welche ISIN und WKN hat die Nvidia-Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422. Handelssymbol in Deutschland NVD, in den USA NVDA (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN
- US67066G1040
- WKN
- 918422
- Handelssymbol
- NVD
- US-Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- Kurs
- 149,30 US-Dollar (-3,91 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 1 am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale zum US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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