Ein Tag Euphorie, ein Tag Ernüchterung: Die Nvidia-Aktie (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) ist am Dienstagabend der mit Abstand größte Dow Jones Verlierer. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, 22:35 Uhr) steht nach US-Handelsschluss ein Minus von 5,86 % auf 155,38 US-Dollar. Am Montag war der Chipkonzern nach der Rückkehr von Gründer Jensen Huang noch um gut 31 % auf 165,05 US-Dollar gesprungen.
Nvidia-Aktie größter Dow Jones Verlierer am Abend: Die Huang-Rally hält nur einen Tag
Die Nvidia-Aktie verliert zum US-Handelsschluss 5,86 % auf 155,38 US-Dollar und ist der größte Dow Jones Verlierer des Tages. Nach dem Kurssprung von 31 % am Montag rücken Ermittlungen, Exportkontrollen und die Zweifel am KI-Boom wieder in den Vordergrund.
Dow Jones Verlierer Nr. 1
Warum die Nvidia-Aktie wieder fällt
Der Dow Jones selbst legte am Dienstag zu, weil Gesundheits- und Konsumwerte gefragt waren. Die Nvidia-Aktie lief genau in die Gegenrichtung – und zog die Technologiebörse Nasdaq um rund 1,5 % nach unten. Vier Gründe erklären, warum aus dem Hoffnungsträger vom Montag der Dow Jones Verlierer vom Dienstag wurde.
Gewinnmitnahmen nach einem historischen Kurssprung
Ein Plus von gut 31 % an einem einzigen Tag lädt zum Kassemachen ein. Schon vorbörslich lag die Nvidia-Aktie rund 5 % im Minus, im Handelsverlauf waren es zeitweise mehr als 7 %. Auf Monatssicht steht der Titel laut Marktberichten trotz der Erholung weiterhin rund 30 % tiefer.
Die Ermittlungen sind nicht vom Tisch
Nach Angaben von Yahoo Finance laufen weiter Untersuchungen des US-Justizministeriums und der Börsenaufsicht SEC zu mutmaßlichem Chipschmuggel über die in Singapur ansässige Firma Megaspeed. Der Verwaltungsrat hat deshalb einen neuen Compliance-Chef berufen.
Neue Exportbeschränkungen am Tag der Rückkehr
Nur Stunden nach Huangs Wiedereinsetzung setzte das US-Handelsministerium Megaspeed und weitere Unternehmen auf seine Sanktionsliste. Für Anleger ist das ein Signal, dass der politische Druck auf das China-Geschäft bleibt.
Offene Fragen zur Unternehmensführung
Der Verwaltungsrat ließ Huang gehen und holte ihn binnen zwölf Tagen zurück. Marktbeobachter verweisen auf anhaltende Zweifel an Aufsicht und Kontrolle; Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus haben laut Medienberichten für Dezember Befragungen angesetzt.
Die KI-Stimmung kippt erneut
Die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT) schloss laut CNBC 6,5 % tiefer und damit erstmals unter ihrem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Chipwerte gaben auf breiter Front nach.
Zur Einordnung: Huang war Mitte November nach einem persönlichen Skandal und vor dem Hintergrund der Exportermittlungen zurückgetreten. Am Montag setzte ihn der Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung wieder als Vorstandschef ein. US-Präsident Donald Trump sagte dem Sender CNBC, er habe zuvor mit dem Gremium gesprochen.
Einordnung
Strohfeuer oder Boden? Was Profis jetzt sagen
Die Strategen von Goldman Sachs sehen in Huangs Rückkehr nach einem Bericht von Investing.com noch kein Ereignis, das die Lage bereinigt. In einer Marktstudie vom Dienstag warnt die Bank, die Erholung der Aktienmärkte könne sich als Bullenfalle erweisen, weil Kredit- und Anleihemärkte sie bislang kaum bestätigen. Die Analysten von Barclays halten dagegen: Die Risiken dürften den Ausbau der KI-Infrastruktur langsamer und wählerischer machen, ihn aber nicht stoppen.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Nach dem Kurssprung vom Montag nehmen Anleger Gewinne mit. Dazu kommen laufende Ermittlungen, neue Exportbeschränkungen gegen einen Abnehmer und die schwache Stimmung für KI-Aktien.
Wie viel hat die Nvidia-Aktie verloren?
Laut Indikation 5,86 % auf 155,38 US-Dollar. Am Montag hatte sie bei 165,05 US-Dollar geschlossen.
Wie hat der Dow Jones geschlossen?
Der Dow Jones stieg um 0,85 % auf 50.018,70 Punkte, der S&P 500 fiel um 0,50 %, der Nasdaq Composite um 1,48 %.
Welche ISIN und WKN hat die Nvidia-Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422. In Deutschland lautet das Handelssymbol NVD, in den USA NVDA (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN
- US67066G1040
- WKN
- 918422
- Handelssymbol
- NVD
- US-Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- Kurs
- 155,38 US-Dollar (-5,86 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 1 am 24.11.2026
Stand: 24.11.2026, Indikation Société Générale nach US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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