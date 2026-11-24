Die Strategen von Goldman Sachs sehen in Huangs Rückkehr nach einem Bericht von Investing.com noch kein Ereignis, das die Lage bereinigt. In einer Marktstudie vom Dienstag warnt die Bank, die Erholung der Aktienmärkte könne sich als Bullenfalle erweisen, weil Kredit- und Anleihemärkte sie bislang kaum bestätigen. Die Analysten von Barclays halten dagegen: Die Risiken dürften den Ausbau der KI-Infrastruktur langsamer und wählerischer machen, ihn aber nicht stoppen.