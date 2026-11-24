226 Milliarden Dollar. So viel hat Nvidia laut einer Auswertung des Analysten Sergey CYW in den vergangenen zwölf Monaten netto verdient. Daneben steht eine zweite Zahl: 179 Milliarden Dollar. Das ist der Gewinn von 15 anderen Halbleiterkonzernen zusammen, darunter TSMC, Broadcom, ASML, Qualcomm, Applied Materials, AMD und Intel. Nvidia allein liegt 47 Milliarden Dollar darüber (eigene Rechnung). Die Nvidia Aktie schloss am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang bei 165,05 Dollar, ein Plus von 31,48 Prozent, und gibt am Dienstag rund sechs Prozent ab.
Nvidia Aktie: 226 Milliarden Dollar Gewinn – mehr als TSMC, Broadcom, ASML und zwölf weitere Chipkonzerne zusammen
Ein Unternehmen verdient mehr als 15 seiner größten Konkurrenten und Zulieferer zusammen. Nvidia kommt auf 226 Milliarden Dollar Nettogewinn in zwölf Monaten, die Vergleichsgruppe auf 179 Milliarden. Trotzdem wird die Nvidia Aktie so niedrig bewertet wie seit Jahren nicht. Die Zahlen hinter der Machtverschiebung.
Die Dimension
620 Millionen Dollar Gewinn an jedem Tag
Die Größenordnung ist schwer zu fassen. 226 Milliarden Dollar im Jahr sind rund 620 Millionen Dollar an jedem einzelnen Tag (eigene Rechnung). Allein im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, das am 25. Oktober endete, verdiente Nvidia 65,3 Milliarden Dollar, 105 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, davon 107,6 Milliarden aus dem Geschäft mit Rechenzentren. Die Bruttomarge lag bei 74,8 Prozent. Von jedem Dollar Umsatz blieben netto rund 56 Cent (eigene Rechnung). Das sind Margen, wie man sie von Softwarekonzernen kennt, nicht von Herstellern physischer Produkte.
Die Erklärung
Warum der Zulieferer weniger verdient als der Kunde
Der größte Block in der Vergleichsgruppe ist TSMC, der Konzern, der die Chips von Nvidia fertigt. Dahinter folgen Broadcom, ASML, Qualcomm und Applied Materials. Kleinere Beiträge kommen unter anderem von AMD, Texas Instruments, Arm, Synopsys und Marvell. Intel steht als einziges Unternehmen mit einem Verlust in der Rechnung. Bemerkenswert ist die Reihenfolge der Wertschöpfung: TSMC baut die Fabriken, ASML liefert die Maschinen dafür, und doch landet der größte Gewinn bei dem Unternehmen, das selbst keine Fabrik besitzt. Die Auswertung zieht daraus den Schluss, dass sich der Wert von der Fertigung zur Architektur, zur Software und zu kompletten Systemen verschoben hat. Unsere Lesart: Nvidia verkauft keinen einzelnen Chip, sondern die Plattform, auf der künstliche Intelligenz läuft, und kann dafür Preise verlangen, die kein Fertiger durchsetzt.
Umso erstaunlicher ist die Bewertung. Die Nvidia Aktie wird je nach Quelle mit dem 10- bis 13-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt, so niedrig wie seit vielen Jahren nicht. Der Markt bezweifelt nicht den Gewinn, sondern seine Haltbarkeit. Die Gründe sind bekannt: die Abhängigkeit von den Investitionen weniger Großkunden, Ermittlungen zu Chipexporten, eine Prüfung der Börsenaufsicht und die politische Debatte um die Rückkehr von Huang. Die Analysten von Raymond James halten an ihrer Kaufempfehlung fest, sehen mit der Rückkehr aber nur einen Teil der Unsicherheiten beseitigt. Am Dienstag kommt die Sorge vor neuen US-Zöllen hinzu.
Einordnung der Redaktion: Der Vergleich zeigt, wie ungleich die Gewinne des KI-Booms verteilt sind. Eine ganze Branche arbeitet an denselben Rechenzentren, und ein Unternehmen behält den größten Teil. Das ist die Stärke der Nvidia Aktie und zugleich ihre Angriffsfläche. Margen von 56 Prozent ziehen Wettbewerber an, und Kunden, die Hunderte Milliarden ausgeben, suchen nach Alternativen. Solange sie keine finden, bleibt die Zahl von 226 Milliarden Dollar die eindrucksvollste der Branche. Die Bewertung zeigt, dass der Markt darauf nicht wetten mag.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Wie viel Gewinn macht Nvidia?
Laut der Auswertung von Sergey CYW 226 Milliarden Dollar netto in zwölf Monaten. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 waren es laut Unternehmen 65,3 Milliarden Dollar.
Mit welchen Unternehmen wird Nvidia verglichen?
Mit 15 Halbleiterkonzernen, darunter TSMC, Broadcom, ASML, Qualcomm, Applied Materials, AMD und Intel. Zusammen kommen sie auf 179 Milliarden Dollar.
Warum ist die Nvidia Aktie trotzdem niedrig bewertet?
Anleger zweifeln, ob die Gewinne dauerhaft so hoch bleiben. Hinzu kommen offene Ermittlungen und die Debatte um die Konzernführung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nvidia Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422. US-Handelssymbol: NVDA (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: NVD.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.