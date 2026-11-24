Der größte Block in der Vergleichsgruppe ist TSMC, der Konzern, der die Chips von Nvidia fertigt. Dahinter folgen Broadcom, ASML, Qualcomm und Applied Materials. Kleinere Beiträge kommen unter anderem von AMD, Texas Instruments, Arm, Synopsys und Marvell. Intel steht als einziges Unternehmen mit einem Verlust in der Rechnung. Bemerkenswert ist die Reihenfolge der Wertschöpfung: TSMC baut die Fabriken, ASML liefert die Maschinen dafür, und doch landet der größte Gewinn bei dem Unternehmen, das selbst keine Fabrik besitzt. Die Auswertung zieht daraus den Schluss, dass sich der Wert von der Fertigung zur Architektur, zur Software und zu kompletten Systemen verschoben hat. Unsere Lesart: Nvidia verkauft keinen einzelnen Chip, sondern die Plattform, auf der künstliche Intelligenz läuft, und kann dafür Preise verlangen, die kein Fertiger durchsetzt.