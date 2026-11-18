Die Hoffnung auf eine Wende hielt nur wenige Stunden. Nach den Rekordzahlen vom Dienstagabend war die Nvidia Aktie am Mittwoch zunächst höher in den Handel gestartet. Dann kippte die Stimmung, und das Papier rutschte um 2 bis 3 Prozent auf rund 152 Dollar ab. Es ist der fünfte Verlusttag in Folge. Neuer Auslöser ist nicht das Geschäft, sondern Washington: Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses fordert von Nvidia Aufklärung über Chipexporte. Damit verschiebt sich der Fokus der Anleger endgültig von den Zahlen zur Frage, welche politischen und rechtlichen Risiken auf den Konzern zukommen.
Nvidia Aktie: Fünfter Verlusttag in Folge – jetzt schaltet sich der US-Kongress ein
Rekordzahlen, angehobene Prognose, beruhigende Analysten – und trotzdem setzt sich der Ausverkauf fort. Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses verlangt von Interimschefin Colette Kress bis zum 2. Dezember Auskunft zu Chipexporten. Die große Analyse: warum die Nvidia Aktie nicht zur Ruhe kommt, was der Kongress wissen will und welche Szenarien Anleger jetzt kennen sollten.
Der neue Druck
Was der Kongress von Nvidia wissen will
Brett Guthrie, Vorsitzender des Energie- und Handelsausschusses im Repräsentantenhaus, hat Interimschefin Colette Kress schriftlich um ein Briefing bis spätestens 2. Dezember gebeten. Es geht um die Chipexporte des Konzerns und um Berichte über eine Verbindung des früheren Chefs Jensen Huang zu einer Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed aus Singapur. Megaspeed steht nach Medienberichten im Verdacht, chinesischen Unternehmen den Zugang zu modernen KI-Chips trotz US-Exportbeschränkungen ermöglicht zu haben. Guthrie schreibt, die berichteten Vorgänge würfen Fragen zur Einhaltung der Exportgesetze und zur Wirksamkeit der Sicherheitskontrollen auf. Auch Handelsminister Howard Lutnick soll vor dem Ausschuss Auskunft geben. Die Vorwürfe sind nicht bewiesen, Nvidia hat sich zu den Details bislang nicht geäußert.
Der Druck kommt aus beiden Kammern. Tim Scott, Vorsitzender des Bankenausschusses im Senat, sagte dem Sender CNBC, Jensen Huang habe einer Aussage vor seinem Ausschuss zugestimmt, ein Termin steht noch nicht fest. Huang hatte kurz vor den Quartalszahlen erklärt, er sei offen für eine Rückkehr. Verwaltungsratschef Harvey Jones schloss das laut Seeking Alpha jedoch aus. Für die Nvidia Aktie bedeutet das: Die Führungsfrage bleibt offen, und gleichzeitig wächst die politische Aufmerksamkeit.
Das Paradox
Zahlen, die eigentlich für eine Rally reichen müssten
Operativ hat Nvidia geliefert. Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 103 Prozent auf 115,84 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen um mehr als 6 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellt der Konzern 130 Milliarden Dollar in Aussicht, plus oder minus 3 Prozent – deutlich mehr als die von Analysten erwarteten rund 125 Milliarden Dollar, und das ohne Rechenzentrums-Umsätze aus China. Die Bruttomarge lag bei 74,9 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2028 rechnet Kress nun mit einem Umsatzwachstum von etwa 75 Prozent statt zuvor 70 Prozent. Zudem nannte sie Aktienrückkäufe eine Top-Priorität. Dass die Nvidia Aktie trotzdem fällt, zeigt, wie stark die Unsicherheit um Führung und Exporte inzwischen wiegt.
Die Nachfrage ist nicht mit ihm gegangen.
Die Analysten
Die Häuser bleiben an Bord
Die Einschätzungen der Häuser – keine Prognose der Redaktion – bleiben überwiegend positiv. Harlan Sur von JPMorgan nennt Zahlen und Ausblick stark, rechnet aber kurzfristig mit erheblichen Kursschwankungen. Vivek Arya von der Bank of America bezeichnet die Telefonkonferenz als sehr beruhigend: Das Unternehmen scheine unter Kress geschlossen zusammenzustehen, für eine Entwarnung sei es aber zu früh. Dan Ives von Wedbush sieht in der Prognose einen Beleg für den hohen Auftragsbestand. RBC bestätigte die Einstufung Outperform und verweist darauf, dass die Nachfrage das Angebot weiter übersteigt. Für die Nvidia Aktie gilt damit: Die Analysten sehen das Geschäft intakt, der Markt preist dagegen Risiken ein, die sich in keiner Bilanz finden.
Die Szenarien
Drei Wege für die Nvidia Aktie
Entspannung
Nvidia liefert dem Kongress ein überzeugendes Briefing, ein dauerhafter Chef wird benannt. Dann könnten die starken Zahlen wieder in den Vordergrund rücken.
Hängepartie
Die Untersuchungen ziehen sich über Wochen, ohne neue Belastungen. Die Nvidia Aktie bliebe dann anfällig und schwankungsreich.
Eskalation
Ergeben sich Hinweise auf Verstöße gegen Exportregeln, drohen Strafen und schärfere Auflagen. Das würde vor allem das internationale Geschäft belasten.
Der Ausverkauf strahlt auf die ganze Branche aus. Laut CNBC zog Nvidia am Mittwoch auch spezialisierte Cloud-Anbieter wie CoreWeave und Iren mit nach unten. Am Donnerstag folgt der nächste Stimmungstest: Mit dem Börsengang von Anthropic zeigt sich, wie viel Geld Anleger trotz aller Unsicherheit noch in künstliche Intelligenz investieren wollen. Für die Nvidia Aktie könnte ein gelungener Start ein Lichtblick sein – an den Fragen aus Washington ändert er allerdings nichts.
Häufige Fragen zum Ausverkauf der Nvidia Aktie
Warum fällt die Nvidia Aktie heute?
Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses verlangt von Nvidia Auskunft über Chipexporte. Dazu kommt die offene Führungsfrage nach dem Rücktritt von Jensen Huang.
Was will der US-Kongress von Nvidia?
Der Energie- und Handelsausschuss bittet Interimschefin Colette Kress bis 2. Dezember um ein Briefing zu Chipexporten und zu Berichten über Verbindungen zum Kunden Megaspeed. Die Vorwürfe sind nicht bewiesen.
Wie waren die Quartalszahlen von Nvidia?
Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 115,84 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal erwartet Nvidia 130 Milliarden Dollar.
Wie sehen Analysten die Nvidia Aktie?
JPMorgan, Bank of America, Wedbush und RBC bleiben positiv. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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