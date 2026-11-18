Warum fällt die Nvidia Aktie heute?

Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses verlangt von Nvidia Auskunft über Chipexporte. Dazu kommt die offene Führungsfrage nach dem Rücktritt von Jensen Huang.

Was will der US-Kongress von Nvidia?

Der Energie- und Handelsausschuss bittet Interimschefin Colette Kress bis 2. Dezember um ein Briefing zu Chipexporten und zu Berichten über Verbindungen zum Kunden Megaspeed. Die Vorwürfe sind nicht bewiesen.

Wie waren die Quartalszahlen von Nvidia?

Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 115,84 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal erwartet Nvidia 130 Milliarden Dollar.

Wie sehen Analysten die Nvidia Aktie?

JPMorgan, Bank of America, Wedbush und RBC bleiben positiv. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.