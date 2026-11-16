Kehrt Jensen Huang zu Nvidia zurück?

Nach Berichten von CNBC und der Financial Times erwägt der Verwaltungsrat derzeit keine Rückkehr. Eine offizielle Stellungnahme von Nvidia gibt es dazu nicht.

Warum fiel die Nvidia-Aktie am Montag?

Die Berichte über die Haltung des Verwaltungsrats kamen zu einem breiten Abverkauf bei Technologiewerten am Tag vor den Quartalszahlen hinzu.

Wer führt Nvidia jetzt?

Interimschefin Colette Kress, bisher Finanzvorständin. Der Verwaltungsrat sucht nach einer dauerhaften Lösung.