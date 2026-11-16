Die Hoffnung auf ein schnelles Comeback hat einen herben Dämpfer erhalten. Der Verwaltungsrat von Nvidia erwägt nach Informationen des US-Senders CNBC nicht, Jensen Huang als Vorstandschef zurückzuholen. Das Gremium konzentriere sich auf eine Untersuchung zu Fragen der nationalen Sicherheit und führe keine Gespräche über eine Rückkehr, berichtete CNBC unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Die Nvidia-Aktie fiel daraufhin auf ihr Tagestief und schloss rund 4,7 Prozent tiefer bei etwa 155 Dollar – am Abend vor den wichtigsten Quartalszahlen des Jahres.
Nvidia-Aktie fällt auf Tagestief: Verwaltungsrat will Jensen Huang nicht zurück – Trump, Musk und 180.000 Unterstützer laufen ins Leere
Am Vorabend der Quartalszahlen erteilt der Nvidia-Verwaltungsrat einem Comeback von Jensen Huang offenbar eine Absage – trotz Rückendeckung von Donald Trump, Elon Musk und einer Petition mit fast 180.000 Unterschriften. Die Nvidia-Aktie rutscht um fast fünf Prozent ab und zieht den Nasdaq mit. Die große Top-Story: was CNBC und Financial Times berichten, warum der Verwaltungsrat hart bleibt und was das für die Nvidia-Aktie vor dem Zahlen-Dienstag bedeutet.
Die Absage
Untersuchung statt Rückkehr
Auch die Financial Times berichtet, der Verwaltungsrat stelle sich entschieden gegen eine Wiedereinsetzung. Im Zentrum steht die von der Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz geführte Untersuchung, ob Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstaktion war und ob Firmengeheimnisse oder die nationale Sicherheit berührt wurden. Bis zu einer Entscheidung über die Nachfolge führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern als Interimschefin. Ein Vertreter Huangs wollte sich zu den Spekulationen nicht äußern.
Der Verwaltungsrat konzentriert sich auf die Untersuchung und führt keine Gespräche über eine Rückkehr.
Die Gegenbewegung
Trump, Musk, Gerstner – und trotzdem kein Umdenken
Die Absage kommt nur Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, er hätte nichts gegen eine Rückkehr Huangs. Elon Musk, Investoren wie Brad Gerstner und eine Petition mit fast 180.000 Unterschriften werben ebenfalls für den Gründer. Ein Verbündeter Huangs kündigte laut Financial Times einen „War Room“ aus Silicon-Valley-Managern an, der für seine Rückkehr lobbyieren soll. Doch Governance-Experten halten dagegen: Yale-Professor Jeffrey Sonnenfeld argumentierte, eine Wiedereinsetzung würde dem eigenen Verhaltenskodex von Nvidia widersprechen. Nach einem Bericht von Forbes meldeten neben CNBC auch Politico und Reuters, dass der Verwaltungsrat eine Rückkehr derzeit nicht erwägt.
Das große Bild
Governance schlägt Gründer-Mythos
Der Fall Nvidia ist zum Grundsatzstreit geworden: Wie viel Macht hat ein Verwaltungsrat gegenüber einem legendären Gründer, dem Präsidenten und der Börse?
Mit seiner harten Linie signalisiert der Verwaltungsrat, dass er die Aufklärung über alles andere stellt – auch über den Wunsch vieler Anleger nach Kontinuität. Für Investoren ist das ein zweischneidiges Signal. Einerseits zeigt der Verwaltungsrat Unabhängigkeit, was langfristig für gute Unternehmensführung spricht. Andererseits verlängert sich die Phase der Unsicherheit: Die Nvidia-Aktie notiert nun rund zehn Prozent unter ihrem letzten Schlusskurs vor Huangs Rücktritt, und der Nasdaq Composite verlor am Montag rund 2,6 Prozent. Für Kress bedeutet das: Am Dienstagabend muss sie nicht nur Zahlen liefern, sondern auch Vertrauen.
Szenario 1: Starke Zahlen, klare Botschaft
Liefert Nvidia beim Umsatz und im Ausblick, könnte die Führungsfrage für den Moment in den Hintergrund rücken.
Szenario 2: Gute Zahlen, offene Führung
Die wahrscheinlichste Variante: Die Nvidia-Aktie bleibt trotz solider Zahlen mit einem Führungsabschlag belastet, bis die Nachfolge geklärt ist.
Szenario 3: Schwache Signale
Ein vorsichtiger Ausblick in Verbindung mit dem Führungsvakuum könnte den Abverkauf im KI-Sektor verlängern.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie und der Huang-Entscheidung
Kehrt Jensen Huang zu Nvidia zurück?
Nach Berichten von CNBC und der Financial Times erwägt der Verwaltungsrat derzeit keine Rückkehr. Eine offizielle Stellungnahme von Nvidia gibt es dazu nicht.
Warum fiel die Nvidia-Aktie am Montag?
Die Berichte über die Haltung des Verwaltungsrats kamen zu einem breiten Abverkauf bei Technologiewerten am Tag vor den Quartalszahlen hinzu.
Wer führt Nvidia jetzt?
Interimschefin Colette Kress, bisher Finanzvorständin. Der Verwaltungsrat sucht nach einer dauerhaften Lösung.
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