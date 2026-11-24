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Nvidia Aktie: Erst 31,48% Plus, dann vorbörslich im Minus - 40% Potenzial bis 220 USD

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:25 2 Min.

Nach Jensen Huangs Rückkehr hält die UBS am Nvidia-Kursziel von 220 USD fest – rund 40% über dem vorbörslichen Kurs.

Bild: NVIDIA (Unternehmenswebsite)

Die UBS bestätigt in ihrer Nvidia-Aktienanalyse vom 23. November 2026 das Rating "buy" und das Kursziel von 220 USD für die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA). Analyst Timothy Arcuri hatte selbst nach dem Rücktritt von Jensen Huang an seiner Kaufempfehlung festgehalten. Am Montag kehrte der Nvidia-Mitgründer auf den Chefposten zurück. Bis zum Handelsschluss um 16:00 Uhr New Yorker Zeit sprang die Aktie um 39,52 USD oder 31,48% auf 165,05 USD. Trotz dieses Kurssprungs lag das UBS-Kursziel noch rund ein Drittel über dem Schlusskurs. Warum Timothy Arcuri bei seiner Kaufempfehlung blieb Noch vor Huangs Rückkehr hatte Timothy Arcuri den Kursrückgang als "attraktive Kaufgelegenheit" bezeichnet. Allerdings könne es "etwas Geduld erfordern, bis sich die Lage in der Unternehmensführung beruhigt" (beide Zitate aus dem Englischen übersetzt). Damit hatte der UBS-Analyst benannt, was Anleger beim Kauf in Kauf nehmen würden: Die Frage nach der künftigen Führung war zu diesem Zeitpunkt offen. In seiner ersten Reaktion am Montag habe Timothy Arcuri die Rückkehr von Jensen Huang klar positiv bewertet. Er sehe sich darin bestätigt, seine Kaufempfehlung auch während des Führungswechsels aufrechterhalten zu haben. Bemerkenswert an der Nvidia-Aktienanalyse ist deshalb gerade das unveränderte Kursziel: Timothy Arcuri hatte der Aktie die 220 USD bereits zugetraut, als noch offen war, wer Nvidia langfristig führen würde. Vor der nächsten Schlussglocke zählt ein anderer Preis Am Dienstag gab die Nvidia-Aktie vorbörslich einen Teil des Kursgewinns wieder ab. Um 9:21 Uhr New Yorker Zeit, neun Minuten vor dem regulären US-Handelsstart, kostete sie 157,06 USD. Das waren 7,99 USD oder 4,84% weniger als zum Montagsschluss. Von den am Vortag gewonnenen 39,52 USD je Aktie waren zu diesem Zeitpunkt noch 31,53 USD übrig. Für Anleger verändert das den Blick auf das Urteil der UBS. Wer zum Montagsschluss bei 165,05 USD kaufte, bräuchte einen weiteren Anstieg um 54,95 USD oder 33,3%, damit die Aktie das UBS-Ziel erreicht. Vom vorbörslichen Kurs von 157,06 USD aus beträgt der Abstand 62,94 USD oder 40,1%. Die größere Prozentzahl am Dienstag ergibt sich allein aus dem niedrigeren Aktienkurs. Das Urteil von Timothy Arcuri lautet an beiden Tagen gleich: Kursziel 220 USD, Rating "buy". Teilen Sie den Artikel mit dem Freund, der behauptet, an der Börse passiere vor dem zweiten Kaffee nichts. Bei Nvidia waren neun Minuten vor Handelsbeginn schon wieder 7,99 Dollar pro Aktie weg. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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