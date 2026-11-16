Die Schlussbilanz des Montags reiht sich in eine lange Abwärtsbewegung ein. Am 11. November, vor dem Rücktritt Huangs, hatte die Aktie laut StockTitan noch bei 173,73 US-Dollar geschlossen – seither summiert sich das Minus auf rund zehn Prozent. Vom Rekordhoch bei 243,37 US-Dollar Anfang Oktober ist die Aktie rund 36 Prozent entfernt. Die Analysten von MarketPulse nannten in ihrer Vorschau eine Unterstützung bei 152,90 US-Dollar; das Montagstief lag nur knapp darüber. Die 200-Tage-Linie verlief dort zuletzt bei rund 202 US-Dollar und damit weit über dem aktuellen Kurs.