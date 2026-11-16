Die Nvidia Aktie gehört am Wochenauftakt zu den größten Dow Jones Verlierern: Zum Handelsschluss um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) kostete das Papier 156,14 US-Dollar, 4,12 Prozent weniger als am Freitag – Platz 2 unter den Verlierern im Dow hinter Caterpillar. Der Hauptgrund: Laut CNBC denkt der Verwaltungsrat nicht daran, den zurückgetretenen Firmengründer Jensen Huang wieder an die Spitze zu holen, und das am Tag vor den Quartalszahlen. Nvidia (Ticker NVDA, Nasdaq, ISIN US67066G1040) schloss nur gut einen Dollar über dem Tagestief von 155,01 US-Dollar.
Nvidia Aktie Dow Jones Verlierer: Minus 4,12 Prozent am Vorabend der Bilanz, zehn Prozent unter dem Niveau vor Huangs Abgang – wird der Dienstag zur Vertrauensprobe?
Die Nvidia Aktie schließt am 16.11.2026 bei 156,14 US-Dollar (−4,12 %) und ist damit der zweitgrößte Dow Jones Verlierer. Belastend wirkten ein CNBC-Bericht, wonach der Verwaltungsrat keine Rückkehr von Jensen Huang erwägt, und eine neue US-Regel gegen den Fernzugriff auf Hochleistungschips. Am Dienstag nach US-Börsenschluss folgen die Quartalszahlen.
Dow Jones Verlierer am 16.11.2026
Warum fällt die Nvidia Aktie heute – und warum so kurz vor den Zahlen?
Der Montag begann für Nvidia bereits schwach, doch die entscheidende Nachricht kam erst im Handelsverlauf. CNBC berichtete unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person, der Verwaltungsrat erwäge keine Rückkehr Huangs und konzentriere sich auf eine Untersuchung mit Bezug zur nationalen Sicherheit. Damit verpufften die Hoffnungen, die US-Präsident Trump mit seiner öffentlichen Unterstützung für ein Comeback genährt hatte. Laut StockTitan hatte Finanzminister Scott Bessent den Verwaltungsrat am Wochenende zudem ermuntert, den nächsten Chef außerhalb des Unternehmens zu suchen. Bis auf Weiteres führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern als Interims-Chefin.
Kein Comeback des Gründers
Der CNBC-Bericht nahm dem Markt die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr Huangs – die Führungsfrage bleibt offen.
Neue Exportregel aus Washington
Das US-Handelsministerium will verhindern, dass Hochleistungschips über Rechenzentren im Ausland per Fernzugriff genutzt werden. Laut CNBC zielt die Regel auf chinesische Firmen, die Nvidia-Rechenleistung im Ausland anmieten.
Ausverkauf im Chipsektor
Der Halbleiterindex SOX fiel um 5,28 Prozent, Micron und Intel verloren laut StockTitan sieben bis knapp acht Prozent.
Vorsicht vor der Bilanz
Am Dienstag gegen 16:20 Uhr New Yorker Zeit (22:20 Uhr MEZ) legt Nvidia Zahlen vor – viele Anleger reduzierten vorher ihr Risiko.
Bemerkenswert ist der Vergleich mit der Branche: Mit einem Minus von gut vier Prozent hielt sich Nvidia etwas besser als der Halbleiterindex SOX. Im Dow selbst gehörte sie dennoch zu den schwächsten Werten eines Tages, an dem der Index um 1,41 Prozent auf 51.608,17 Punkte nachgab. Der breitere Nasdaq Composite büßte 2,49 Prozent ein, nur acht der 30 Dow-Werte schlossen im Plus.
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|1
|Procter & Gamble
|173,02
|+1,90 %
|2
|UnitedHealth
|412,02
|+1,12 %
|3
|McDonald's
|274,67
|+0,99 %
|26
|Amazon
|257,75
|−3,34 %
|27
|Boeing
|165,22
|−3,66 %
|28
|Alphabet (A)
|283,72
|−4,07 %
|29
|Nvidia
|156,14
|−4,12 %
|30
|Caterpillar
|570,49
|−4,95 %
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 13.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance, Schlusskurse 16.11.2026
Nvidia Aktie im Chartbild
Wie weit ist die Nvidia Aktie schon gefallen – und wo liegen die Marken?
Die Schlussbilanz des Montags reiht sich in eine lange Abwärtsbewegung ein. Am 11. November, vor dem Rücktritt Huangs, hatte die Aktie laut StockTitan noch bei 173,73 US-Dollar geschlossen – seither summiert sich das Minus auf rund zehn Prozent. Vom Rekordhoch bei 243,37 US-Dollar Anfang Oktober ist die Aktie rund 36 Prozent entfernt. Die Analysten von MarketPulse nannten in ihrer Vorschau eine Unterstützung bei 152,90 US-Dollar; das Montagstief lag nur knapp darüber. Die 200-Tage-Linie verlief dort zuletzt bei rund 202 US-Dollar und damit weit über dem aktuellen Kurs.
Vorabend der Quartalszahlen
Was erwartet die Wall Street von den Nvidia-Zahlen?
Fundamental steht am Dienstag viel auf dem Spiel. Nvidia selbst hatte für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 108 Milliarden US-Dollar (plus/minus zwei Prozent) und eine bereinigte Bruttomarge von rund 74 Prozent in Aussicht gestellt. Der Analystenkonsens lag in Vorschauen von MarketPulse und Earnings Whispers bei rund 109 Milliarden US-Dollar Umsatz – ein Plus von gut 90 Prozent zum Vorjahr – und 2,47 bis 2,49 US-Dollar Gewinn je Aktie. Laut MarketPulse preisten Optionen eine Kursreaktion von etwa 10,6 Prozent in beide Richtungen ein. Beide Vorschauen stammen allerdings aus der Zeit vor dem Rücktritt Huangs.
Neben den Zahlen dürfte der Markt vor allem auf den Auftritt der Interimsführung achten: Wie klar äußert sich Colette Kress zum Ausblick, zur Nachfrage nach der Vera-Rubin-Plattform und zu den Folgen der neuen Exportregel? Hinzu kommt das Umfeld: Am Donnerstag steht der Börsengang von Anthropic an, der zusätzliches Kapital aus anderen KI-Werten abziehen könnte. Gleichzeitig suchten Anleger am Montag Zuflucht in defensiven Konsum- und Gesundheitswerten wie Procter & Gamble und UnitedHealth.
Nachbörslich stabilisierte sich die Nvidia Aktie zunächst leicht und notierte gegen 16:23 Uhr New Yorker Zeit (22:23 Uhr MEZ) bei 156,70 US-Dollar. Eine Trendaussage lässt sich daraus angesichts des dünnen Handels nicht ableiten.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum fällt die Nvidia Aktie heute? Laut CNBC erwägt der Verwaltungsrat keine Rückkehr von Jensen Huang. Hinzu kamen eine neue US-Regel gegen den Fernzugriff auf Hochleistungschips über ausländische Rechenzentren und ein breiter Ausverkauf bei Chipwerten vor den Quartalszahlen.
Wo hat die Nvidia Aktie am 16.11.2026 geschlossen? Bei 156,14 US-Dollar, 4,12 Prozent unter dem Freitagsschluss (16:00 Uhr New Yorker Zeit, 22:00 Uhr MEZ). Das Tagestief lag bei 155,01 US-Dollar.
Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor? Am Dienstag, 17.11.2026, gegen 16:20 Uhr New Yorker Zeit (22:20 Uhr MEZ), nach US-Börsenschluss.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Nvidia Aktie gehandelt? Die Aktie notiert an der Nasdaq unter dem Kürzel NVDA, die ISIN lautet US67066G1040.
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