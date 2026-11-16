Nvidia Aktie Dow Jones Verlierer: Am Tag vor den Zahlen rutscht der Chipkonzern ans Ende des Dow – wird der Dienstagabend zum Wendepunkt?

Warum fällt die Nvidia Aktie heute?

Die Aktie (NVDA, Nasdaq; ISIN US67066G1040) leidet unter der ungeklärten Führungsfrage nach dem Rücktritt von Jensen Huang, einer neuen US-Exportregel für Chip-Fernzugriff über ausländische Rechenzentren und gesenkten Kurszielen – einen Tag vor den Quartalszahlen.

Ist Nvidia heute ein Dow Jones Verlierer?

Ja. Mit -3,85 Prozent auf 156,58 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) lag Nvidia am Ende der 30 Dow-Werte.

Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor?

Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss gegen 16:20 Uhr Ortszeit (22:20 Uhr MEZ).

Wer führt Nvidia derzeit?

Interimistisch Finanzvorständin Colette Kress, seit dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November.

Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von UBS, erstellt von Analyst Timothy Arcuri; die Originalstudie datiert vom 16. November 2026. UBS bestätigt darin die Einstufung „Buy“ und senkt das Kursziel von 300 auf 240 USD. Einstufung und Kursziel werden unverändert übernommen. Die Offenlegungen von UBS zu Interessenkonflikten finden Sie hier. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.