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Nvidia Aktie Dow Jones Verlierer: Am Tag vor den Zahlen rutscht der Chipkonzern ans Ende des Dow – wird der Dienstagabend zum Wendepunkt?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Die Nvidia Aktie ist am Montagmittag größter Dow Jones Verlierer: -3,85 Prozent auf 156,58 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ). CEO-Krise nach dem Huang-Rücktritt, eine neue US-Exportregel und gesenkte Kursziele belasten – am Dienstag folgen die Quartalszahlen.

Das Voyager-Gebäude im NVIDIA-Hauptquartier in Santa Clara, Kalifornien, mit NVIDIA-Schriftzug an der Fassade
Bild: NVIDIA Corporation (Pressebild „NVIDIA Voyager“, NVIDIA Newsroom, nvidianews.nvidia.com)

Die Nvidia Aktie (Ticker: NVDA, Nasdaq; ISIN: US67066G1040) ist am Montagmittag das Schlusslicht im Dow Jones. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) kostete das Papier 156,58 USD, 3,85 Prozent weniger als zum Freitagsschluss bei 162,85 USD; MarketScreener wies wenig später ein Minus von 3,63 Prozent aus. Damit ist der KI-Chipkonzern der größte Dow Jones Verlierer – getrieben von der ungeklärten Führungsfrage, einer neuen Exportregel aus Washington und einer Welle gesenkter Kursziele, einen Tag vor den Quartalszahlen.

Der Ausverkauf zieht Kreise: Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte, die Nasdaq gab deutlich stärker nach. Chipwerte wie Micron und Intel verloren am Vormittag jeweils mehr als 6 Prozent.

Kurs der Nvidia Aktie, 16.11.2026, ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ)
156,58 USD
Veränderung zum Freitagsschluss – letzter Platz im Dow Jones
-3,85 %
Kursminus seit Jahresbeginn (eigene Berechnung)
rund -16 %
Quelle: Investing.com (Kurs ca. 12:40 Uhr ET), onvista (Vortagesschluss), Yahoo Finance (historische Kurse) und eigene Berechnung

Dow Jones Verlierer am Mittag

Warum fällt die Nvidia Aktie heute?

Seit dem Rücktritt von Jensen Huang als Vorstandschef am vergangenen Donnerstag kommt die Aktie nicht zur Ruhe. In der vergangenen Woche verlor sie laut AP mehr als 12 Prozent. Am Montag kamen mehrere Belastungen zusammen.

  1. Führungsfrage ungeklärt

    Interims-Chefin ist Finanzvorständin Colette Kress. Laut Financial Times erwägt Huang eine Rückkehr; US-Präsident Donald Trump nannte das am Montag „sicher keine schlechte Idee“. Finanzminister Scott Bessent hatte dagegen am Sonntag im Sender Fox News eine Suche nach einem externen Chef und einen grundlegenden Umbau gefordert.

  2. Neue Exportregel

    Das US-Handelsministerium erließ am Montag eine Regel, die den Fernzugriff auf Hochleistungschips über Rechenzentren im Ausland beschränkt. Für Firmen mit Sitz in Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien werden Lizenzen nötig; die Regel greift nach 90 Tagen.

  3. Kursziele sinken

    UBS senkte am Montag das Kursziel deutlich, auch TD Cowen kappte sein Ziel und verwies auf die Unsicherheit nach dem Rücktritt. Schon in der Vorwoche hatten mehrere Häuser ihre Einstufungen gesenkt.

Hinzu kommt der Termindruck: Am Dienstag legt Nvidia erstmals ohne Huang an der Spitze Quartalszahlen vor. Vor einem solchen Ereignis reduzieren viele Investoren ihre Positionen – das verstärkt die Abgaben, ist aber eine Einordnung, kein belegter Einzelgrund.

Dow Jones Gewinner und Verlierer am 16.11.2026 am Mittag
AktieKurs in USDVeränderung
Procter & Gamble172,84+1,79 %
McDonald's275,59+1,33 %
Visa429,52+0,88 %
UnitedHealth410,91+0,85 %
Amgen468,50+0,61 %
Goldman Sachs893,19-2,55 %
Alphabet (A)286,65-3,08 %
Amazon258,10-3,21 %
Caterpillar577,39-3,80 %
Nvidia156,58-3,85 %

Quelle: Investing.com, Stand ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ); Abgleich MarketScreener 12:48 Uhr ET

Charttechnik

Wie tief ist die Nvidia Aktie schon gefallen?

Das Chartbild ist angeschlagen. Seit dem 16. Oktober (Schluss: 214,13 USD) hat die Aktie rund 27 Prozent verloren, seit Jahresbeginn nach eigener Berechnung rund 16 Prozent. Bis zum 52-Wochen-Tief von 148,80 USD fehlen nur noch rund 5 Prozent. Die 50-Tage-Linie bei rund 215 USD und die 200-Tage-Linie bei rund 204 USD liegen weit über dem Kurs; der Relative-Stärke-Index signalisiert mit knapp 25 einen überverkauften Zustand. Auf Basis der erwarteten Gewinne ist die Aktie nach Daten von stockanalysis.com mit einem KGV von rund 13,5 so niedrig bewertet wie lange nicht.

Quartalszahlen

Was erwartet der Markt von den Nvidia-Zahlen am Dienstag?

Nvidia legt die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 am Dienstag nach US-Börsenschluss vor, gegen 16:20 Uhr Ortszeit (22:20 Uhr MEZ). Das Unternehmen hat einen Umsatz von 108 Mrd. USD (plus/minus 2 Prozent) und eine Bruttomarge von 74 Prozent in Aussicht gestellt, ohne Umsätze mit Rechenzentrumschips in China. Der Konsens für den bereinigten Gewinn je Aktie liegt laut Barchart bei 2,49 USD. UBS rechnet mit einem Quartalsumsatz von etwa 111 bis 112 Mrd. USD und einem Ausblick um 130 Mrd. USD. Im Vorquartal hatte Nvidia 96,2 Mrd. USD umgesetzt, davon 89,0 Mrd. USD im Rechenzentrumsgeschäft.

Häufige Fragen zur Nvidia Aktie

Warum fällt die Nvidia Aktie heute?

Die Aktie (NVDA, Nasdaq; ISIN US67066G1040) leidet unter der ungeklärten Führungsfrage nach dem Rücktritt von Jensen Huang, einer neuen US-Exportregel für Chip-Fernzugriff über ausländische Rechenzentren und gesenkten Kurszielen – einen Tag vor den Quartalszahlen.

Ist Nvidia heute ein Dow Jones Verlierer?

Ja. Mit -3,85 Prozent auf 156,58 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) lag Nvidia am Ende der 30 Dow-Werte.

Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor?

Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss gegen 16:20 Uhr Ortszeit (22:20 Uhr MEZ).

Wer führt Nvidia derzeit?

Interimistisch Finanzvorständin Colette Kress, seit dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November.

Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von UBS, erstellt von Analyst Timothy Arcuri; die Originalstudie datiert vom 16. November 2026. UBS bestätigt darin die Einstufung „Buy“ und senkt das Kursziel von 300 auf 240 USD. Einstufung und Kursziel werden unverändert übernommen. Die Offenlegungen von UBS zu Interessenkonflikten finden Sie hier. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

NVIDIA Corporation (NVDA): Kaufen, Kursziel 240,00 USD.

Quelle
Empfehlung von UBS (Analyst Timothy Arcuri) vom 16.11.2026, 08:38 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 19:37 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 19:37 MEZ

Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Timothy Arcuri).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.