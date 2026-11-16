Nvidia Aktie Dow Jones Verlierer: Am Tag vor den Zahlen rutscht der Chipkonzern ans Ende des Dow – wird der Dienstagabend zum Wendepunkt?

Die Nvidia Aktie (Ticker: NVDA, Nasdaq; ISIN: US67066G1040) ist am Montagmittag das Schlusslicht im Dow Jones. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) kostete das Papier 156,58 USD, 3,85 Prozent weniger als zum Freitagsschluss bei 162,85 USD; MarketScreener wies wenig später ein Minus von 3,63 Prozent aus. Damit ist der KI-Chipkonzern der größte Dow Jones Verlierer – getrieben von der ungeklärten Führungsfrage, einer neuen Exportregel aus Washington und einer Welle gesenkter Kursziele, einen Tag vor den Quartalszahlen.
Der Ausverkauf zieht Kreise: Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte, die Nasdaq gab deutlich stärker nach. Chipwerte wie Micron und Intel verloren am Vormittag jeweils mehr als 6 Prozent.