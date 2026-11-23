Der Dow Jones hat am Montag 1.448 Punkte gewonnen und bei 49.599,95 Zählern geschlossen, ein Plus von 3,01 Prozent. 26 der 30 Aktien legten zu. An der Spitze steht mit weitem Abstand die Nvidia Aktie: 165,05 Dollar, plus 31,48 Prozent. Der zweitbeste Wert, Caterpillar, kommt auf 7,17 Prozent. Wer daraus schließt, Nvidia habe den Dow fast allein nach oben getragen, irrt allerdings.
Nvidia Aktie: 31 Prozent Plus – doch im Dow Jones zählt ein Bagger fast genauso viel
Die Nvidia Aktie ist mit plus 31,48 Prozent der überragende Gewinner im Dow Jones. Für den Indexstand war ihr Sprung aber kaum wichtiger als der von Caterpillar oder Goldman Sachs. Warum der Dow anders rechnet als alle anderen Indizes.
Die Rechnung
Im Dow zählt der Dollar, nicht das Prozent
Der Dow Jones ist der einzige große US-Index, der seine Mitglieder nach dem Aktienkurs gewichtet und nicht nach dem Börsenwert. Entscheidend ist, um wie viele Dollar eine Aktie steigt. Die Nvidia Aktie gewann 39,52 Dollar. Caterpillar legte bei einem Kurs von 547 Dollar um 36,59 Dollar zu, Goldman Sachs bei 824 Dollar um 32,90 Dollar (eigene Rechnung). Für den Indexstand waren die drei Bewegungen damit annähernd gleich viel wert. Im Nasdaq 100 und im S&P 500, die nach Börsenwert gewichten, war Nvidias Einfluss um ein Vielfaches größer.
Die Folge
Warum der Dow nur halb so stark stieg wie der Nasdaq
Das erklärt die Lücke zwischen den Indizes. Der Nasdaq 100 gewann 6,86 Prozent, der S&P 500 4,73 Prozent, der Dow nur 3,01 Prozent. Ein Unternehmen mit mehreren Billionen Dollar Börsenwert, dessen Aktie aber nur 165 Dollar kostet, ist im Dow ein Mittelgewicht. Laut Benzinga hat Nvidia an diesem Tag rund 888 Milliarden Dollar an Wert gewonnen, den größten Tageszuwachs, der je gemessen wurde. Im Dow Jones spiegelt sich das nur gedämpft.
Einordnung der Redaktion: Für Anleger, die über einen Dow-ETF investiert sind, ist das eine wichtige Lektion. Der Index hat den Absturz der Nvidia Aktie in den vergangenen Wochen weniger stark gespürt als der Nasdaq und holt nun auch weniger auf. Wer den Tag mit Nvidia erklärt, liegt beim Nasdaq richtig. Beim Dow gehört die Erholung von Industrie und Banken genauso zur Geschichte.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Wie stark ist die Nvidia Aktie heute gestiegen?
Um 31,48 Prozent auf 165,05 Dollar. Das war der größte Tagesgewinn im Dow Jones.
Warum stieg der Dow Jones weniger als der Nasdaq?
Der Dow gewichtet nach Aktienkurs. Nvidia hat dort trotz des hohen Börsenwerts nur mittleres Gewicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nvidia Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422. Handelssymbol an der Nasdaq: NVDA. Handelssymbol an deutschen Börsen: NVD.
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