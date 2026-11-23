Der Dow Jones ist der einzige große US-Index, der seine Mitglieder nach dem Aktienkurs gewichtet und nicht nach dem Börsenwert. Entscheidend ist, um wie viele Dollar eine Aktie steigt. Die Nvidia Aktie gewann 39,52 Dollar. Caterpillar legte bei einem Kurs von 547 Dollar um 36,59 Dollar zu, Goldman Sachs bei 824 Dollar um 32,90 Dollar (eigene Rechnung). Für den Indexstand waren die drei Bewegungen damit annähernd gleich viel wert. Im Nasdaq 100 und im S&P 500, die nach Börsenwert gewichten, war Nvidias Einfluss um ein Vielfaches größer.