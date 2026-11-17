Selten hing an einer einzigen Quartalsbilanz so viel. Wenn Nvidia heute gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorlegt, steht weit mehr auf dem Spiel als der Kurs der Nvidia-Aktie (Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040). Es geht um die Frage, ob der weltweite KI-Investitionszyklus intakt ist – und damit um die Stimmung an Börsen von Santa Clara bis Frankfurt. Die Nervosität ist mit Händen zu greifen: Der Nasdaq Composite verlor am Montag 2,5 Prozent, der DAX rutschte am Dienstagnachmittag zeitweise um rund 1,4 Prozent ab.
Nvidia-Aktie: Die Nacht der Wahrheit für den KI-Handel – zählt nur der Ausblick?
Nvidia legt heute gegen 22:20 Uhr die Q3-Zahlen vor. Erwartet werden rund 109 Mrd. Dollar Umsatz, Optionen preisen 8 bis 10 Prozent Kursausschlag ein. Für SAP, Infineon & Co. steht viel auf dem Spiel.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN
- US67066G1040
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- Schlusskurs 16.11.
- 156,14 $ (-4,1 %)
- Zahlen Q3 GJ 2027
- 17.11., ca. 22:20 Uhr MEZ
- Telefonkonferenz
- 17.11., 23:00 Uhr MEZ
- Quartalsende
- 25.10.2026
- Interims-CEO
- Colette Kress
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 16.11.2026; Termine laut NVIDIA
Die Ausgangslage
Warum ist die Nvidia-Aktie so stark gefallen – und was ist eingepreist?
Die Fallhöhe ist enorm. Laut Yahoo Finance schloss die Aktie am Montag mit 156,14 Dollar auf dem tiefsten Stand seit Juni 2025 – fast 35 Prozent unter dem Rekordhoch von Anfang Oktober.
Allein in der vergangenen Woche büßte das Papier 12,8 Prozent ein, auf Monatssicht steht laut TipRanks ein Minus von rund 28 Prozent. Am Dienstag ging es laut dpa-AFX bis zum frühen US-Nachmittag um weitere 1,2 Prozent abwärts (Stand: 16:36 Uhr MEZ). Ausgelöst wurde der Abverkauf durch eine Mischung aus Zweifeln an der Nachhaltigkeit der KI-Ausgaben, verschärften US-Exportregeln und dem abrupten Rücktritt von Firmengründer Jensen Huang als Vorstandschef in der vergangenen Woche. Die Bilanz präsentiert nun die bisherige Finanzchefin Colette Kress als Interims-CEO.
Bemerkenswert ist, wie günstig die Aktie inzwischen bewertet ist. Nach einer von Reuters zitierten Rechnung notierte Nvidia Mitte November nur noch beim etwa Zwölffachen der erwarteten Gewinne – ein Niveau, das eher an einen Industriekonzern als an den Taktgeber der KI-Revolution erinnert. Der Markt preist damit offenkundig ein, dass das Wachstum in absehbarer Zeit deutlich abflachen könnte. Genau diese These muss die Bilanz heute bestätigen oder widerlegen.
Die Messlatte
Nvidia Quartalszahlen: Was muss der Konzern heute Nacht liefern?
Nvidia selbst hatte Ende August einen Umsatz von 108,0 Milliarden Dollar (plus/minus 2 Prozent) für das dritte Quartal in Aussicht gestellt – ausdrücklich ohne Rechenzentrums-Umsätze in China. Die Analysten liegen knapp darüber: Je nach Datenanbieter lautet der Konsens auf 108,7 bis 109,15 Milliarden Dollar, ein Plus von rund 91 Prozent zum Vorjahresquartal mit 57,0 Milliarden Dollar. Beim Gewinn je Aktie werden 2,47 Dollar erwartet, nach 1,30 Dollar ein Jahr zuvor.
|Kennzahl
|Zuletzt (Q2)
|Ziel/Konsens Q3
|Worauf es ankommt
|Umsatz
|96,2 Mrd. $
|108,0 Mrd. $ ±2 % (Guidance), ca. 108,7–109,2 Mrd. $ (Konsens)
|Höhe des Übertreffens
|Data Center
|89,0 Mrd. $
|keine Konsenszahl belegt
|Anteil am Umsatz zuletzt rund 92 %
|Bruttomarge
|75,0 %
|74,0 % ±0,5 Pp. (Guidance)
|Tiefpunkt im Q4 bei 71–72 % angekündigt
|Gewinn je Aktie
|2,22 $ (Non-GAAP)
|2,47 $ (Konsens)
|Qualität des Gewinnwachstums
|Umsatz-Ausblick Q4
|–
|ca. 124,8 Mrd. $ (Konsens), UBS: um 130 Mrd. $
|Wichtigster Kurstreiber
Q2 = zweites Quartal GJ 2027 (bis 26.07.2026). Ob die Q2-Bruttomarge GAAP oder Non-GAAP ist, nennt die Quelle nicht eindeutig.
Quelle: NVIDIA (Ausblick vom 26.08.2026, laut Implicator), Rexshares, Yahoo Finance, UBS laut Yahoo Finance
Die Zahlen für das abgelaufene Quartal gelten am Markt fast als Formsache. Nvidia hat die eigene Umsatzprognose laut Rexshares 14 Quartale in Folge übertroffen. Doch der Vorsprung schrumpft: Lag er Mitte 2023 noch bei fast 23 Prozent, bewegte er sich zuletzt nur noch zwischen 2,5 und 5,7 Prozent. UBS-Analyst Timothy Arcuri rechnet laut Yahoo Finance mit einem Übertreffen um drei bis vier Milliarden Dollar.
Entscheidend wird daher der Ausblick auf das vierte Quartal. Hier liegt der Konsens bei rund 124,8 Milliarden Dollar, Arcuri erwartet eine Prognose um die 130 Milliarden Dollar. Die Aktie dürfte vor allem darauf reagieren, ob Kress diese Messlatte überspringt – und ob sie bestätigt, dass die nächste Chipgeneration Rubin nach dem Blackwell-Hochlauf wie geplant im vierten Quartal kräftig anläuft. Zudem hatte das Management im August für das Geschäftsjahr 2028 rund 70 Prozent Umsatzwachstum in Aussicht gestellt und dies mit Lieferengpässen begründet. Ob diese Zusage unter neuer Führung Bestand hat, ist die vielleicht wichtigste Einzelaussage des Abends.
Der Optionsmarkt
Wie stark kann die Nvidia-Aktie nach den Zahlen schwanken?
Am Terminmarkt wird mit einer heftigen Reaktion gerechnet. Laut einer Zusammenstellung von FinanceFeeds signalisieren die Optionspreise eine Bewegung von rund 8 bis 10 Prozent in die eine oder andere Richtung: TipRanks kommt auf 8,6 Prozent, Benzinga Pro auf 8,27 Prozent, SpotGamma auf 10,3 Prozent und UBS auf etwa 7,8 Prozent. Bei einem Börsenwert im Billionen-Dollar-Bereich entspricht das einer Wertveränderung von mehreren Hundert Milliarden Dollar über Nacht.
Investitionen der vier größten Cloud-Konzerne im Kalenderquartal Q3 2026
Mrd. USD
Quelle: Rexshares, auf Basis der Quartalsberichte
Daten als Tabelle
|Unternehmen
|Investitionen
|Amazon
|77,26
|Alphabet
|51,36
|Microsoft
|39,37
|Meta
|34,91
Fundamental spricht einiges für robuste Nachfrage. Die vier großen Cloud-Konzerne Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta investierten im dritten Kalenderquartal zusammen 202,9 Milliarden Dollar – 107 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ein großer Teil davon fließt in KI-Rechenzentren, also direkt oder indirekt zu Nvidia. Die Frage, die der Markt seit Wochen stellt, lautet allerdings nicht, ob diese Ausgaben heute fließen, sondern wie lange sie sich in diesem Tempo fortsetzen lassen.
Der China-Faktor
Welche Rolle spielen die neuen US-Exportregeln?
Zusätzliche Unsicherheit bringt Washington. Das US-Handelsministerium verlangt künftig Lizenzen für fortschrittliche KI-Chips in Rechenzentren in Malaysia, Singapur, Thailand, Indonesien und Brasilien, um Chinas Zugang zu Hochleistungshalbleitern über Drittländer zu erschweren. Asiens Tech-Werte reagierten deutlich: Der MSCI-Asien-Pazifik-Technologieindex verlor laut investing.com 3,6 Prozent, der Nikkei 225 schloss 1,23 Prozent tiefer. Für das laufende Quartal dürften die Regeln laut Yahoo Finance kaum ins Gewicht fallen, für den Ausblick aber schon. Spannend wird, ob Nvidia China im Q4-Ausblick erneut komplett ausklammert. Parallel hat der Konzern laut dpa-AFX einen neuen Ausschuss im Aufsichtsgremium für nationale Sicherheit und Exportkontrollen geschaffen.
Die Signalwirkung
Was bedeuten die Zahlen für SAP, Infineon und den DAX?
Wie eng Europas Börsen an Nvidia hängen, zeigte der Dienstag. Der DAX notierte laut finanzen.ch um 16:14 Uhr bei 26.214 Punkten und damit 1,44 Prozent im Minus – nur wenige Tage nach dem Rekordhoch von 27.001 Punkten am 12. November. SAP gehörte mit einem Abschlag von 4,29 Prozent auf 204,25 Euro (Stand: 15:58 Uhr) zu den schwächsten Werten; neben der allgemeinen Tech-Nervosität belastete der angekündigte Abgang von Vorstand Thomas Saueressig. Infineon gab bis 15:41 Uhr um 1,84 Prozent auf 48,96 Euro nach, Siemens Energy startete laut investing.com rund 1,6 Prozent leichter.
Infineon und Siemens Energy
Beide hängen am Bau neuer KI-Rechenzentren: Infineon entwickelt mit Nvidia seit 2025 eine 800-Volt-Stromversorgung für KI-Rechenzentren, Siemens Energy liefert Technik für deren Strombedarf. Ein starker Ausblick würde die Investitionsthese stützen, eine Enttäuschung sie infrage stellen.
ASML
Der Lithografie-Spezialist ist indirekt betroffen: Nvidias Bestellungen bei Auftragsfertigern bestimmen mit, wie viele neue Fabriken gebaut werden.
SAP
Der Softwarekonzern gilt als europäischer Stellvertreter für KI-Anwendungen. Neue Bewertungszweifel am KI-Handel treffen ihn erfahrungsgemäß mit.
Neil Wilson von Saxo UK erwartet laut dpa-AFX einen starken Bericht, glaubt aber nicht, dass dieser den Gesamtmarkt zwangsläufig nach oben zieht. Das beschreibt das Dilemma: Gute Zahlen sind eingepreist, nur ein überzeugender Ausblick dürfte die Stimmung drehen.
Die Analysten
Wie sehen Banken das Kursziel der Nvidia-Aktie?
Die Analystengemeinde ist gespalten wie lange nicht. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon stufte die Aktie laut Yahoo Finance auf „Market Perform“ ab und halbierte das Kursziel von 400 auf 200 Dollar. HSBC senkte laut FinanceFeeds auf „Hold“ mit einem Ziel von 170 Dollar. Optimistischer bleiben Cantor Fitzgerald („Overweight“, Ziel 250 Dollar) und Stifel („Buy“, Ziel 205 Dollar). UBS bestätigte laut Yahoo Finance ihr „Buy“, senkte aber die Schätzungen für das kommende Geschäftsjahr.
Zusätzlichen Gesprächsstoff liefert Nvidias Pflichtmeldung zum Aktienportfolio (13F): Laut Seeking Alpha reduzierte der Konzern im dritten Quartal seinen Intel-Anteil um 25 Prozent und stockte bei SpaceX auf 130,5 Millionen Aktien im Wert von rund 19,7 Milliarden Dollar auf – nun die größte offengelegte Beteiligung. Den Nokia-Anteil verringerte Nvidia laut Yahoo Finance um 56 Prozent auf 72,86 Millionen Aktien.
FAQ zur Nvidia-Aktie
Wann veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen? Am Dienstag, 17. November 2026, gegen 13:20 Uhr Ortszeit (ca. 22:20 Uhr MEZ). Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr MEZ.
Was erwarten Analysten von Nvidia im dritten Quartal? Einen Umsatz von rund 108,7 bis 109,15 Mrd. Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,47 Dollar. Für das vierte Quartal liegt der Umsatzkonsens bei etwa 124,8 Mrd. Dollar.
Wie stark könnte sich die Nvidia-Aktie bewegen? Die Optionspreise deuten laut verschiedenen Datenanbietern auf eine Bewegung von rund 8 bis 10 Prozent hin.
Zahlt Nvidia eine Dividende? Ja. Seit Mai beträgt die Quartalsdividende 0,25 Dollar je Aktie, laut Yahoo Finance eine Rendite von rund 0,6 Prozent.
Wer führt Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang? Die bisherige Finanzchefin Colette Kress leitet den Konzern als Interims-CEO und präsentiert die Zahlen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.