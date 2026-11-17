Die Zahlen für das abgelaufene Quartal gelten am Markt fast als Formsache. Nvidia hat die eigene Umsatzprognose laut Rexshares 14 Quartale in Folge übertroffen. Doch der Vorsprung schrumpft: Lag er Mitte 2023 noch bei fast 23 Prozent, bewegte er sich zuletzt nur noch zwischen 2,5 und 5,7 Prozent. UBS-Analyst Timothy Arcuri rechnet laut Yahoo Finance mit einem Übertreffen um drei bis vier Milliarden Dollar.

Entscheidend wird daher der Ausblick auf das vierte Quartal. Hier liegt der Konsens bei rund 124,8 Milliarden Dollar, Arcuri erwartet eine Prognose um die 130 Milliarden Dollar. Die Aktie dürfte vor allem darauf reagieren, ob Kress diese Messlatte überspringt – und ob sie bestätigt, dass die nächste Chipgeneration Rubin nach dem Blackwell-Hochlauf wie geplant im vierten Quartal kräftig anläuft. Zudem hatte das Management im August für das Geschäftsjahr 2028 rund 70 Prozent Umsatzwachstum in Aussicht gestellt und dies mit Lieferengpässen begründet. Ob diese Zusage unter neuer Führung Bestand hat, ist die vielleicht wichtigste Einzelaussage des Abends.