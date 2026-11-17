Kress übernimmt interimistisch und bleibt zugleich Finanzchefin, bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden ist; gesucht wird intern wie extern. Zum ersten Mal überhaupt bekommt Nvidia zudem einen eigenständigen Board-Vorsitzenden: Harvey C. Jones, früher Chef von Synopsys. Der Verwaltungsrat betont, Geschäft, Kundenzusagen und Produktfahrplan liefen ohne Unterbrechung weiter.

Medienberichte zeichnen ein unruhiges Bild hinter der knappen Mitteilung. Laut Al Jazeera und Reuters hatte Huang zuvor eine Affäre eingeräumt; berichtet wurde zudem über Verbindungen zu einer früheren Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed, dem Medien die Umleitung von Chips nach China vorwerfen. Belege, dass Huang wissentlich Peking geholfen habe, gibt es laut diesen Berichten nicht. US-Finanzminister Scott Bessent forderte laut Heygotrade einen „dramatischen“ Umbau und einen externen CEO.