Es ist die wichtigste Bilanz des Börsenjahres – und sie kommt zur denkbar schwierigsten Stunde. Wenn die Nvidia-Aktie (Ticker: NVDA, ISIN: US67066G1040) heute Abend um 22:20 Uhr deutscher Zeit ihre Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekommt, steht zum ersten Mal seit 33 Jahren nicht Jensen Huang im Rampenlicht. Am Mikrofon sitzt Colette Kress, langjährige Finanzchefin und seit vergangener Woche Interims-Chefin. Die Märkte erwarten von ihr zweierlei: Rekordzahlen – und einen Beweis, dass die KI-Maschine auch ohne ihren Erfinder läuft.
Nvidia-Aktie: Die erste Bilanz ohne Jensen Huang – heute Nacht zählt jedes Wort von Kress
Nvidia legt heute um 22:20 Uhr Zahlen vor. Erwartet werden rund 109 Mrd. Dollar Umsatz – doch nach Huangs Rücktritt und 35 Prozent Kursverlust geht es um weit mehr als Zahlen.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN
- US67066G1040
- Ticker
- NVDA (Nasdaq)
- Interims-CEO
- Colette Kress (seit 12.11.2026)
- Zahlen Q3 GJ 2027
- 17.11.2026, ca. 22:20 Uhr MEZ
- 52-Wochen-Spanne
- 148,80 – 243,37 $
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Der Hintergrund
Was ist bei Nvidia passiert – und warum fällt die Aktie seit Wochen?
Am 12. November meldete Nvidia per Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht, dass Jensen Huang als Präsident, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung zurücktritt. Einen Grund nennt die Mitteilung nicht.
Kress übernimmt interimistisch und bleibt zugleich Finanzchefin, bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden ist; gesucht wird intern wie extern. Zum ersten Mal überhaupt bekommt Nvidia zudem einen eigenständigen Board-Vorsitzenden: Harvey C. Jones, früher Chef von Synopsys. Der Verwaltungsrat betont, Geschäft, Kundenzusagen und Produktfahrplan liefen ohne Unterbrechung weiter.
Medienberichte zeichnen ein unruhiges Bild hinter der knappen Mitteilung. Laut Al Jazeera und Reuters hatte Huang zuvor eine Affäre eingeräumt; berichtet wurde zudem über Verbindungen zu einer früheren Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed, dem Medien die Umleitung von Chips nach China vorwerfen. Belege, dass Huang wissentlich Peking geholfen habe, gibt es laut diesen Berichten nicht. US-Finanzminister Scott Bessent forderte laut Heygotrade einen „dramatischen“ Umbau und einen externen CEO.
Die Börse reagierte brutal. Am Tag des Rücktritts fiel die Nvidia-Aktie zeitweise um mehr als 14 Prozent. Die Woche bis 13. November war nach CNBC-Daten die sechste Verlustwoche in Folge – die längste Serie seit 2012. Am Montag ging es um weitere 4,12 Prozent auf 156,14 Dollar abwärts, bei mehr als doppelt so hohem Handelsvolumen wie üblich. Vom Rekordschluss bei 239,24 Dollar am 6. Oktober ist das ein Abschlag von rund 35 Prozent; rund 1,7 Billionen Dollar Börsenwert sind seit Anfang Oktober verdampft.
Die Erwartungen
Nvidia Quartalszahlen: Was erwarten Analysten für das dritte Quartal?
An den nackten Zahlen dürfte die Bilanz kaum scheitern. Im August hatte Nvidia für das laufende Quartal einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar plus/minus zwei Prozent in Aussicht gestellt – ohne Umsätze mit Rechenzentrums-Chips in China – sowie eine Bruttomarge von 74 Prozent. Die Konsensschätzung von LSEG liegt laut CNBC bei rund 109,1 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von gut 90 Prozent zum Vorjahr, und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,47 Dollar.
|Kennzahl
|Q2 GJ 2027 (Ist)
|Q3 GJ 2027 (Prognose Nvidia)
|Q3 GJ 2027 (Konsens)
|Umsatz
|96,2 Mrd. $
|108,0 Mrd. $ ±2 %
|rund 109,1 Mrd. $
|Bruttomarge
|75,0 %
|74,0 % ±0,5 Pp.
|–
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|2,22 $
|–
|2,47 $
Quelle: SEC 8-K vom 26.08.2026; LSEG via CNBC; Saxo
Zum Vergleich: Im zweiten Quartal setzte Nvidia 96,2 Milliarden Dollar um, ein Plus von 106 Prozent, davon 89 Milliarden Dollar im Rechenzentrumsgeschäft. Entscheidend wird deshalb der Ausblick. UBS-Analyst Timothy Arcuri rechnet laut Kiplinger mit einer Prognose für das vierte Quartal „im Bereich von 130 Milliarden Dollar“, getrieben vom Hochlauf der neuen Rubin-Plattform. Ein Konsens für das Schlussquartal liegt nicht öffentlich vor. Der Optionsmarkt preist je nach Quelle eine Kursbewegung von rund sieben bis neun Prozent in beide Richtungen ein.
Die eigentlichen Fragen
Nvidia Aktie: Welche Risiken schlummern jenseits der Zahlen?
Führung und Vertrauen
Kress muss erklären, wie Nvidia Strategie, Partnerschaften und Kundenbeziehungen ohne Huang steuert. KeyBanc-Analyst John Vinh sieht laut Heygotrade einen deutlichen Anstieg strategischer, organisatorischer und operativer Risiken.
Neue Exportregeln
Das US-Handelsministerium hat am 16. November die Lizenzpflicht für KI-Chips verschärft: Auch Rechenzentren etwa in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien brauchen Genehmigungen, wenn Firmen aus China und anderen Ländern dort Rechenleistung nutzen (TechCrunch, Fortune).
Finanzierungsbremse
Laut Wall Street Journal (via The Next Web) dürfte Kress die Finanzierung von KI-Kunden zurückfahren. Im Quartalsbericht stehen 36 Milliarden Dollar an außerbilanziellen Cloud-Vereinbarungen.
Gekappte Branchenprognosen
Das Analysehaus SemiAnalysis hat laut Berichten seine Schätzung für weltweite KI-Beschleuniger-Investitionen 2027 um 19 Prozent auf 627 Milliarden Dollar gesenkt, für 2028 um 28 Prozent.
Gerade der letzte Punkt trifft den Kern der Nvidia-Story: Die Bewertung setzt darauf, dass die Hyperscaler und KI-Labore ihre Milliardenbudgets weiter aufstocken. Gleichzeitig steht am Donnerstag der Börsengang von Anthropic an, bei dem Nvidia laut TechCrunch zehn Milliarden Dollar in nicht stimmberechtigte Aktien investiert. Ein holpriger Start des KI-Labors würde die Debatte über eine Überhitzung zusätzlich befeuern.
Die Analysten
Kursziel der Analysten: Wie stark haben die Banken gekürzt?
Die Analysten haben in den vergangenen Tagen reihenweise den Rotstift angesetzt – die Mehrheit bleibt aber positiv gestimmt. Die Spanne der Kursziele ist dabei so breit wie selten.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel neu
|Kursziel alt
|TD Cowen
|Buy
|200 $
|275 $
|UBS
|k. A.
|240 $
|300 $
|Mizuho
|k. A.
|220 $
|250 $
|CLSA
|Outperform (zuvor High-Conviction Outperform)
|255 $
|425 $
|Bernstein
|Market Perform (abgestuft)
|200 $
|400 $
|Baird
|Neutral (abgestuft)
|200 $
|500 $
|HSBC
|k. A.
|170 $
|365 $
|KeyBanc
|Sector Weight
|155 $
|–
|Morgan Stanley
|Overweight
|300 $
|300 $
Quelle: Investing.com (16.11.), Motley Fool (11.11.), Kiplinger (16.11.), KuCoin/Odaily (16.11.)
Bemerkenswert: TD Cowen begründet die Kürzung ausdrücklich mit der Unsicherheit an der Spitze, erwartet aber keine Auswirkungen auf das operative Geschäft. Morgan Stanley hält am Kursziel fest, hat die Aktie aber nach dem Kursrutsch von über 25 Prozent regelgemäß von der Liste der Top-Favoriten genommen. KeyBanc liegt mit 155 Dollar praktisch auf dem aktuellen Kursniveau.
Der Fahrplan
Wie geht es nach den Nvidia-Zahlen weiter?
FAQ zur Nvidia-Aktie
Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor? Am Dienstag, 17. November 2026, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit; die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.
Wer führt Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang? Finanzchefin Colette Kress ist Interims-CEO, Harvey C. Jones wurde Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Welchen Umsatz erwarten Analysten? Der LSEG-Konsens liegt bei rund 109,1 Milliarden Dollar, Nvidia selbst hatte 108 Milliarden Dollar plus/minus zwei Prozent prognostiziert.
Wie stark ist die Nvidia-Aktie gefallen? Vom Rekordschluss bei 239,24 Dollar am 6. Oktober bis zum Schlusskurs von 156,14 Dollar am 16. November um rund 35 Prozent.
Zahlt Nvidia eine Dividende? Ja, 0,25 Dollar je Quartal – gemessen am aktuellen Kurs eine Rendite von deutlich unter einem Prozent.
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