Wie hoch war der Umsatz von Nvidia im dritten Quartal?

115,8 Milliarden Dollar, 103 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Rechenzentrumsgeschäft trug 107,6 Milliarden Dollar bei.

Welchen Ausblick gibt Nvidia für das vierte Quartal?

Einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, plus oder minus drei Prozent, bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent.

Kehrt Jensen Huang zu Nvidia zurück?

Nein. Chairman Harvey Jones erklärte im Call, der Verwaltungsrat beabsichtige nicht, Huang wieder als CEO einzusetzen.

Warum sinkt die Bruttomarge?

Laut Colette Kress bedient Nvidia noch bestehende Bestellungen zu alten Konditionen. Das vierte Quartal soll der Tiefpunkt sein, danach erwartet der Konzern 72 bis 73 Prozent.