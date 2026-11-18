Es war der Earnings Call, auf den die gesamte Technologiebranche gewartet hatte - und es war der erste seit Jahrzehnten, in dem der Name Jensen Huang praktisch nicht fiel. Nvidia Corp. (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, 20 Prozent mehr als im Vorquartal und mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Analysten hatten im Schnitt mit rund 108,7 Milliarden Dollar gerechnet. Das Rechenzentrumsgeschäft allein brachte 107,6 Milliarden Dollar. Und doch reagiert die Nvidia Aktie verhalten: Nach einem Plus von rund drei Prozent vor dem US-Handelsstart gab sie ihre Gewinne im frühen Handel am Mittwoch weitgehend wieder ab.
Nvidia Aktie: Der erste Earnings Call ohne Jensen Huang - Was Colette Kress verraten hat und warum die Marge jetzt zur Schlüsselfrage wird
115,8 Milliarden Dollar Umsatz, fast 20 Milliarden allein mit Vera Rubin, ein Ausblick von 130 Milliarden - und trotzdem tritt die Nvidia Aktie auf der Stelle. Im ersten Earnings Call ohne Jensen Huang sprach Interim-Chefin Colette Kress über Disziplin, Margen und Investitionen, der neue Chairman schloss ein Comeback aus. Die große Analyse der Nvidia Quartalszahlen und des Calls.
Die Zahlen
Vera Rubin zündet schneller als jede Chip-Generation zuvor
Der eigentliche Star des Quartals heißt Vera Rubin. Die neue Plattform erzielte in ihrem ersten Produktionsquartal nach Angaben von Kress fast 20 Milliarden Dollar Umsatz – der schnellste Produkthochlauf in der Geschichte von Nvidia. Die Racks laufen bereits bei CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle und Nebius. Die Bruttomarge lag bei 74,8 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,68 Dollar. Der freie Cashflow erreichte 43,8 Milliarden Dollar in nur einem Quartal. Rund 28,1 Milliarden Dollar flossen über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück. Für die Nvidia Aktie sind das Werte, die in der Branche ihresgleichen suchen.
Unser Momentum ist real. Vera Rubin hat einen explosiven Start hingelegt, unsere Roadmap liegt im Plan und unser Ehrgeiz war nie größer.
Der Call
Fünf Botschaften aus dem Earnings Call
130 Milliarden Dollar im vierten Quartal
Für das laufende Quartal erwartet Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, plus oder minus drei Prozent. Das Quartal hat eine zusätzliche Woche. Umsätze mit Rechenzentrums-Chips in China sind nicht eingeplant.
Die Marge erreicht ihren Tiefpunkt
Die Bruttomarge soll im vierten Quartal auf 71 bis 72 Prozent sinken. Kress nannte das den Tiefpunkt: Nvidia bediene noch bestehende Bestellungen zu alten Konditionen, im neuen Geschäftsjahr greife eine neue Preisgestaltung. Danach soll die Marge wieder auf 72 bis 73 Prozent steigen.
Wachstumsziel steigt auf 75 Prozent
Für das Geschäftsjahr 2028 rechnet Nvidia nun mit einem Wachstum von rund 75 Prozent, zuvor waren es 70 Prozent. Kress sprach von „business as usual".
Mehr Disziplin beim Kapital
Kress kündigte an, künftige Investitionen, Zusagen und Garantien „rigoros" zu prüfen und beim Einsatz von Kapital diszipliniert zu bleiben.
Kein Comeback für Huang
Chairman Harvey Jones erklärte, der Verwaltungsrat beabsichtige nicht, Jensen Huang wieder als CEO einzusetzen. Für die Nachfolge kämen interne und externe Kandidaten infrage.
Die Analyse
Warum die Nvidia Aktie trotz Rekord nicht abhebt
Die Nvidia Aktie war am Dienstag bei 155,46 Dollar aus dem Handel gegangen und hatte im Monat zuvor rund ein Viertel ihres Werts verloren. Die Zahlen hätten eigentlich für eine kräftige Erholung reichen können. Doch drei Punkte bremsen. Erstens der Margenrückgang um rund drei Prozentpunkte, der zeigt, dass der Rubin-Hochlauf zunächst Geld kostet. Zweitens die Führungsfrage: Kress führt das Unternehmen nur übergangsweise, ein dauerhafter Chef ist nicht benannt. Seaport-Analyst Jay Goldberg sagte, sie könne Fragen zur Nachfolge nicht beantworten. Drittens die neue Zurückhaltung beim Kapital. Goldberg erwartet, dass Nvidias Plattform zur Finanzierung von Chipkäufen im Umfang von 500 Milliarden Dollar unter Kress zurückgefahren wird. Das war bislang ein wichtiger Teil der optimistischen Investmentstory.
Hinzu kommt eine offene Untersuchung des Verwaltungsrats, zu der sich das Management im Call nicht äußerte. Fragen zum Abgang von Huang und zur Untersuchung blieben unbeantwortet. Solange hier Unklarheit herrscht, dürfte die Nvidia Aktie stärker auf Nachrichten aus der Chefetage reagieren als auf Umsatzzahlen.
Die Perspektive
Was nach dem Call für die Nvidia Aktie zählt
Nvidia hat geliefert, was sich operativ liefern lässt: Rekordumsatz, schneller Hochlauf der neuen Plattform, höheres Wachstumsziel. Zudem hat der Konzern eine Vereinbarung zur Übernahme der KI-Plattform Hugging Face geschlossen und den Zugang von Anthropic zu Rechenkapazität ausgeweitet. Für Anleger verschiebt sich der Blick nun auf drei Prüfsteine: Hält die Bruttomarge im vierten Quartal die Spanne von 71 bis 72 Prozent? Wann benennt der Verwaltungsrat einen dauerhaften Chef? Und wie stark drosselt Nvidia seine Finanzierungszusagen? Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, dürfte sich zeigen, ob die Nvidia Aktie den Abschlag der vergangenen Wochen aufholen kann.
Häufige Fragen zum Nvidia Earnings Call
Wie hoch war der Umsatz von Nvidia im dritten Quartal?
115,8 Milliarden Dollar, 103 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Rechenzentrumsgeschäft trug 107,6 Milliarden Dollar bei.
Welchen Ausblick gibt Nvidia für das vierte Quartal?
Einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, plus oder minus drei Prozent, bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent.
Kehrt Jensen Huang zu Nvidia zurück?
Nein. Chairman Harvey Jones erklärte im Call, der Verwaltungsrat beabsichtige nicht, Huang wieder als CEO einzusetzen.
Warum sinkt die Bruttomarge?
Laut Colette Kress bedient Nvidia noch bestehende Bestellungen zu alten Konditionen. Das vierte Quartal soll der Tiefpunkt sein, danach erwartet der Konzern 72 bis 73 Prozent.
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