Es war der wohl schwierigste Auftritt ihrer Karriere – und Colette Kress hat ihn mit Zahlen gemeistert. Die langjährige Finanzchefin, seit 2013 bei Nvidia und seit dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November zugleich Interimschefin, präsentierte am Dienstagabend einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar und eine Prognose von 130 Milliarden Dollar für das Schlussquartal. Beides lag deutlich über den Erwartungen. Doch für die Nvidia-Aktie geht es längst um mehr als um Zahlen: Wer führt den wertvollsten Chipkonzern der Welt in Zukunft?
Nvidia-Aktie: Colette Kress besteht ihre Feuerprobe – doch Huang, SEC und der leere Chefsessel bleiben das große Fragezeichen
115,8 Milliarden Dollar Umsatz, 130 Milliarden Dollar Prognose: Die Interimschefin hat bei ihrer ersten Bilanz an der Spitze von Nvidia geliefert. Doch während die Zahlen glänzen, wächst der Druck an anderer Stelle: Jensen Huang will zurück, der Verwaltungsrat sagt Nein, und laut Wall Street Journal prüft die SEC. Die große Top-Story über die Frau, die Nvidia durch die schwerste Krise seiner Geschichte steuert.
Die Botschaft
„Unsere Dynamik ist real“
Die Botschaft der Interimschefin ist klar: Nvidia funktioniert auch ohne seinen Gründer. In der Pressemitteilung betonte Kress, die Dynamik sei real, Nvidia sei ein außergewöhnlicher Technologieführer, getragen von der Innovationskraft seiner Mitarbeiter. Die neue Plattform Vera Rubin sei explosiv gestartet, die Roadmap liege im Plan. Auffällig: Kress stellt die Mitarbeiter in den Vordergrund, nicht eine einzelne Person – ein deutliches Signal an Kunden und Investoren, die befürchtet hatten, Nvidias Erfolg hänge an Huangs persönlichen Beziehungen.
Nvidia ist ein außergewöhnlicher Technologieführer, angetrieben von der unermüdlichen Innovationskraft unserer Mitarbeiter.
Das Machtspiel
Huang will zurück, der Verwaltungsrat nicht
Hinter den Kulissen tobt derweil ein Machtkampf. Jensen Huang hat öffentlich erklärt, er werde dem Ruf folgen und zurückkehren, wenn man ihn darum bitte. Der Verwaltungsrat unter Harvey Jones erwägt das nach Berichten von CNBC und Financial Times derzeit nicht und konzentriert sich auf eine Untersuchung der Kanzlei Wachtell Lipton. Nach einem Bericht des Wall Street Journal prüft zudem die Börsenaufsicht SEC die Vorgänge. US-Präsident Trump hatte dagegen erklärt, er hätte nichts gegen eine Rückkehr Huangs. Investor Brad Gerstner, der den Verwaltungsrat zur Offenheit gegenüber Huang gedrängt hatte, sprach Kress am Dienstag sein Vertrauen aus.
Die offenen Fragen
Was Kress noch beantworten muss
Das Wachstumsziel für 2028
Im August hatte Nvidia ein Umsatzplus von rund 70 Prozent für das Geschäftsjahr 2028 in Aussicht gestellt. Bestätigt Kress dieses Ziel, wäre das ein Beleg, dass die Nachfrage nicht an Huang hängt.
Die Nachfolge
Der Verwaltungsrat sucht intern und extern. Jedes Signal zum Zeitplan und zu Kandidaten dürfte die Nvidia-Aktie bewegen.
China und Exportkontrollen
Die Prognose enthält keinen Rechenzentrumsumsatz aus China. Zugleich verschärft Washington die Regeln für den Fernzugriff auf KI-Chips über Rechenzentren im Ausland.
Die Marge
Die Bruttomarge soll im Schlussquartal auf 71 bis 72 Prozent sinken. Analysten wollen wissen, wann die Preisdurchsetzung bei Rubin greift.
Das große Bild
Ein Konzern im Zangengriff der Politik
Die Bilanz zeigt die Stärke des Geschäfts. Die Krise zeigt, wie verwundbar selbst der wertvollste Chipkonzern der Welt ist.
Nvidia ist längst mehr als ein Unternehmen: Es ist das Rückgrat des KI-Booms und ein strategisches Gut im Wettlauf zwischen den USA und China. Deshalb mischen Weißes Haus, Finanzministerium, Börsenaufsicht und Großinvestoren in der Nachfolgefrage mit. Für Kress bedeutet das eine doppelte Aufgabe: Sie muss das Tagesgeschäft auf Rekordkurs halten und zugleich Stabilität signalisieren, solange die Machtfrage offen ist. Mit der heutigen Bilanz hat sie den ersten Teil eindrucksvoll erfüllt.
Häufige Fragen zu Colette Kress und der Nvidia-Führung
Wer ist Colette Kress?
Die Finanzvorständin von Nvidia seit 2013. Seit Jensen Huangs Rücktritt am 12. November führt sie den Konzern zusätzlich als Interimschefin.
Kehrt Jensen Huang zurück?
Huang hat sich dazu bereit erklärt. Der Verwaltungsrat erwägt eine Rückkehr nach Medienberichten derzeit aber nicht und konzentriert sich auf eine Untersuchung.
Was bedeutet die Führungsfrage für die Nvidia-Aktie?
Sie bleibt ein zentraler Unsicherheitsfaktor. Starke Zahlen können die Aktie stützen, eine lange Hängepartie dürfte den Kurs aber weiter belasten.
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