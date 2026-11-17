Wer ist Colette Kress?

Die Finanzvorständin von Nvidia seit 2013. Seit Jensen Huangs Rücktritt am 12. November führt sie den Konzern zusätzlich als Interimschefin.

Kehrt Jensen Huang zurück?

Huang hat sich dazu bereit erklärt. Der Verwaltungsrat erwägt eine Rückkehr nach Medienberichten derzeit aber nicht und konzentriert sich auf eine Untersuchung.

Was bedeutet die Führungsfrage für die Nvidia-Aktie?

Sie bleibt ein zentraler Unsicherheitsfaktor. Starke Zahlen können die Aktie stützen, eine lange Hängepartie dürfte den Kurs aber weiter belasten.