Nvidia-Aktie: CLSA-Analyst Bhavtosh Vajpayee stuft auf „Outperform“ ab – Kursziel sinkt auf 255 Dollar

Die Serie der Analysten-Abstufungen für die Nvidia-Aktie reißt nicht ab. Zum Wochenstart hat CLSA seine Einschätzung zurückgenommen: Analyst Bhavtosh Vajpayee stuft die Aktie von „High-Conviction Outperform“ auf „Outperform“ ab und kappt das Kursziel von 425 auf 255 US-Dollar – ein Schnitt um 40 Prozent. Auf Basis des Nasdaq-Schlusskurses vom Freitag (162,85 Dollar) signalisiert das neue CLSA-Kursziel für die Nvidia-Aktie dennoch ein Kurspotenzial von rund 57 Prozent.

Bemerkenswert ist, was CLSA nicht ändert: Die Gewinnschätzungen für Nvidia bleiben laut den Berichten unverändert. Vajpayee senkt allein den Bewertungsmultiplikator – und damit den Preis, den er für die Unsicherheit an der Konzernspitze ansetzt.