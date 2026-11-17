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NVIDIA Aktie: CEO-Rücktritt und China-Risiken! Morgan Stanley warnt

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 12:09 1 Min. Morgan Stanley

NVIDIA-Aktie nach CEO-Rücktritt unter Druck! Morgan Stanley senkt das Kursziel von 300 auf 267 USD und warnt vor Führungsunsicherheit und regulatorischen Risiken in China. Dennoch bleibt die Investmentbank mit dem Rating "overweight" optimistisch und sieht ein sehr positives Chance-Risiko-Verhältnis. Bietet der Rückschlag Anlegern jetzt eine neue Kaufchance?

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Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) unverändert mit "overweight" ein und reduzieren das Kursziel von 300 auf 267 USD. Morgan Stanley betrachte den Rücktritt von CEO Jensen Huang als "schweren Rückschlag". Das Fehlen eines unmittelbar verfügbaren, dauerhaften Nachfolgers sowie regulatorische Risiken in China seien weitere Belastungsfaktoren, erläutere Morgan in einer aktuellen Studie vom 16. November. Dennoch sei die Investmentbank überzeugt, dass NVIDIA über ein "starkes Fundament verfüge, selbst unter konservativeren Annahmen". Das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie bewerte die Investmentbank weiterhin als "sehr positiv". zuvor: 300 USD ⬇️ Ziel 267 USD zuvor: overweight ↔️ overweight 16.11.2026 🏛️ Morgan Stanley Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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