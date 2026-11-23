Laut boerse-express.com (22.11.2026, 19:29 Uhr) steht Bessent im Kontakt mit dem Übergangsmanagement, leitenden Verwaltungsräten und den Anwälten des Unternehmens. Er sagte im CBS-Interview am Sonntag, Nvidia solle schnell handeln, Washington wolle die Unternehmenskultur verstehen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Verwaltungsrat umfassende und belastbare Antworten liefert. Bereits am Dienstag der Vorwoche hatte er laut Yahoo Finance eine Antwortfrist von zehn Tagen genannt; rechnerisch läuft sie damit um den 27. November aus.

Trump sagte am Freitag, er wolle Huang nach einer Entschuldigung zurück bei Nvidia sehen. In der Nacht zum Montag schrieb er laut ComputerBase (23.11.2026, 11:11 Uhr) auf Truth Social, er hoffe, der Verwaltungsrat stelle Huang wieder ein, das sei am besten für das Unternehmen und für die USA. Verwaltungsratschef Harvey Jones schloss eine Wiedereinstellung bereits aus. Bessent, der zunächst eine deutliche Umstrukturierung und einen externen Nachfolger gewünscht hatte, sagte am Sonntag, Huang sei jetzt „außerhalb von Nvidia“, und ließ damit die Tür für eine Rückkehr offen.