Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) wird für Anleger zur politischen Wette: Nach der Führungskrise des Chipkonzerns verlangt US-Finanzminister Scott Bessent Antworten dazu, wer bei Nvidia für die Einhaltung der China-Exportregeln zuständig war, und Präsident Donald Trump hofft öffentlich auf eine Rückkehr von Jensen Huang. Die Aktie schloss am Freitag, 20.11.2026, bei 125,53 US-Dollar und damit 14 Prozent im Minus; der Nasdaq Composite verlor laut finanzen.at 5,28 Prozent. Der DAX lag am Montag gegen Mittag laut dpa-AFX (12:44 Uhr) mit 0,9 Prozent im Plus bei rund 25.030 Punkten, nach 24.802,78 Punkten am Freitagsschluss.
Nvidia Aktie: Bessent, FBI, SEC und Kongress - die Nvidia-Krise ist in Washington angekommen - Wer fordert was?
Die Führungskrise bei Nvidia beschäftigt jetzt die US-Regierungsspitze: Finanzminister Bessent verlangt Antworten zu den China-Exportregeln, Trump wirbt für Huangs Rückkehr, der Verwaltungsrat winkt ab. Was Behörden und Politik fordern – und was das für die Nvidia Aktie, Chipaktien und den Nasdaq heißt.
Die Lage
Wer fordert in Washington Antworten von Nvidia – und was genau?
Laut boerse-express.com (22.11.2026, 19:29 Uhr) steht Bessent im Kontakt mit dem Übergangsmanagement, leitenden Verwaltungsräten und den Anwälten des Unternehmens. Er sagte im CBS-Interview am Sonntag, Nvidia solle schnell handeln, Washington wolle die Unternehmenskultur verstehen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Verwaltungsrat umfassende und belastbare Antworten liefert. Bereits am Dienstag der Vorwoche hatte er laut Yahoo Finance eine Antwortfrist von zehn Tagen genannt; rechnerisch läuft sie damit um den 27. November aus.
Trump sagte am Freitag, er wolle Huang nach einer Entschuldigung zurück bei Nvidia sehen. In der Nacht zum Montag schrieb er laut ComputerBase (23.11.2026, 11:11 Uhr) auf Truth Social, er hoffe, der Verwaltungsrat stelle Huang wieder ein, das sei am besten für das Unternehmen und für die USA. Verwaltungsratschef Harvey Jones schloss eine Wiedereinstellung bereits aus. Bessent, der zunächst eine deutliche Umstrukturierung und einen externen Nachfolger gewünscht hatte, sagte am Sonntag, Huang sei jetzt „außerhalb von Nvidia“, und ließ damit die Tür für eine Rückkehr offen.
|Akteur
|Position bzw. Schritt
|Stand
|US-Finanzministerium (Bessent)
|verlangt Antworten zu Zuständigkeit und Exportregel-Einhaltung
|Interview 22.11.
|Weißes Haus (Trump)
|wirbt öffentlich für Huangs Rückkehr
|Truth Social, Nacht zum 23.11.
|Verwaltungsrat (Jones)
|schließt Wiedereinstellung aus; interne Prüfung läuft
|Bericht 22.11.
|US-Börsenaufsicht SEC
|prüft laut Reuters mögliche Bilanzierungsprobleme
|Bericht 20.11.
|FBI und Aufsichtsbehörden
|ermitteln laut Medienberichten
|Bericht 22.11.
|Kongress
|Geheimdienst-Unterrichtung laut NYT verschoben
|Bericht 23.11.
Zusammenstellung nach Medienberichten; Stand 23.11.2026. Ob und wie weit einzelne Prüfungen reichen, ist öffentlich nicht bestätigt.
Quelle: boerse-express.com (22.11.), ComputerBase (23.11.), Investing.com/Yahoo Finance (20.11.), CBS News (13.11.)
Die Ermittlungen
Was ist über SEC, FBI und Kongress bekannt – und was nicht?
Die Berichtslage ist dünn und teils widersprüchlich. Reuters meldete am 20.11., SEC-Ermittler prüften mögliche Bilanzierungsprobleme bei Nvidia; die SEC lehnte laut Investing.com einen Kommentar ab. Eine solche Prüfung beweist kein Fehlverhalten und kann ohne Verfahren enden. Laut boerse-express.com laufen zudem eine interne Prüfung des Unternehmens, Untersuchungen von US-Aufsichtsbehörden und des FBI, und eine Anlegersammelklage wird angestrebt.
Die New York Times berichtete am 22.11., wie ComputerBase wiedergibt, US-Behörden gingen einem Netzwerk südostasiatischer Firmen nach, über das Nvidia-Chips nach China gelangt sein sollen; die Managerin eines dieser Unternehmen soll Kontakte zu chinesischen Stellen gehabt haben. Huang wird in diesem Zusammenhang als Person genannt. Belege für ein Fehlverhalten von Huang oder von Nvidia liegen nicht vor, es gilt die Unschuldsvermutung. Eine geplante Unterrichtung führender Kongressabgeordneter durch Geheimdienstvertreter zu dem Thema wurde laut ComputerBase verschoben.
Die China-Regeln
Wie hängen die neuen Exportregeln mit der Nvidia Aktie zusammen – und wer streitet darüber?
Das US-Handelsministerium hat nach Angaben der Kanzlei K&L Gates (18.11.2026) eine Regel erlassen, die Lizenzen für bestimmte KI-Chips nach Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien verlangt und Rechenzentren mit chinesischen Kunden erfasst. Laut CBS News (13.11.2026) machte Bessent das Handelsministerium unter Howard Lutnick dafür verantwortlich, dass die Firma Megaspeed nicht auf die Entity List kam; das Handelsministerium reagierte nicht. Lutnick soll am 10. Dezember vor dem Senatsbankenausschuss aussagen. Trump verteidigte Lutnick laut dpa-AFX/Börsen-Zeitung (17.11.): Er habe die Beziehungen zu China nicht verschlechtern wollen. Beide Seiten haben also nachvollziehbare Argumente: Die einen verweisen auf Sicherheitsrisiken, die anderen auf Handelsbeziehungen.
Das große Bild
Was bedeutet die Nvidia-Krise für Chipaktien, Nasdaq und KI-Werte – und für den DAX?
Der Nasdaq liegt laut finanzen.at bei 22.617,73 Punkten (Freitagsschluss, minus 5,28 Prozent), der S&P 500 bei 6.910,39 Punkten (minus 3,7 Prozent), der Dow Jones bei 48.147,33 Punkten (minus 1,93 Prozent). Nvidia gilt als Taktgeber des KI-Booms; Chipaktien wie die Infineon Aktie und Rüstungs- wie Technologiewerte im DAX reagieren auf die Stimmung. dpa-AFX nennt für Montagmittag unter anderem Infineon mit fast 4 Prozent im Plus, spricht aber weiter von einer Erholung auf Bewährung; der Stoxx Europe 600 Technology liegt rund 17 Prozent unter dem Oktober-Hoch.
Eine Einschätzung der Redaktion: Solange unklar ist, wer bei Nvidia Verantwortung trägt und ob die US-Regierung eine Rückkehr Huangs mitträgt, bleibt die Nvidia Aktie ein Spiegel politischer Nachrichten. Vorbörslich meldeten Marktberichte am Montag Erholungsgewinne; der Kurs zur US-Eröffnung um 15:30 Uhr MEZ ist noch nicht bekannt. Belegt ist nur der Schlusskurs vom Freitag.
Termine
Was sollten Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt beobachten – und was kommt als Nächstes?
15:30 Uhr MEZ: Eröffnung der Wall Street, erste Kurse der Nvidia Aktie nach den Trump- und Bessent-Äußerungen.
Um den 27.11.2026: rechnerisches Ende der von Bessent genannten Zehn-Tage-Frist für Antworten von Verwaltungsrat und Anwälten.
10.12.2026: Aussage von Handelsminister Lutnick vor dem Senatsbankenausschuss.
Ob Nvidia den Quartalsbericht (10-Q) „in den kommenden Wochen“ einreicht und was die interne Prüfung ergibt.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie und zur US-Regierung
Was fordert Finanzminister Bessent von Nvidia? Er verlangt laut boerse-express.com Antworten dazu, wer für die Einhaltung der China-Exportregeln zuständig war und ob das Wissen bis in die Chefetage reichte.
Kann Jensen Huang zu Nvidia zurückkehren? Trump hofft darauf, Bessent ließ die Tür offen, doch Verwaltungsratschef Harvey Jones schloss eine Wiedereinstellung aus.
Ermittelt die SEC gegen Nvidia? Reuters berichtet von einer Prüfung möglicher Bilanzierungsprobleme; die SEC äußerte sich nicht, ein Fehlverhalten ist nicht belegt.
Wie stark fiel die Nvidia Aktie zuletzt? Am Freitag, 20.11.2026, schloss sie bei 125,53 US-Dollar, ein Minus von 14 Prozent.
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