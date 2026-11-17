NVIDIA ist der weltweit führende Anbieter von Grafik- und KI-Prozessoren für Rechenzentren. Um Konzernchef Jensen Huang ist zuletzt eine Debatte über Führung und Nachfolge entbrannt.

Rasgon betonte laut Finanzmedien, dass die Abstufung nichts mit schwächerer Nachfrage zu tun habe. Seine Gewinnschätzungen ließ er unverändert, senkte aber das Bewertungsniveau, das er der Aktie zubilligt.