Eine der bekanntesten Stimmen der Chipbranche zieht sich zurück: Bernstein-Analyst Stacy Rasgon stuft die NVIDIA-Aktie von „Outperform“ auf „Market-Perform“ ab und halbiert das Kursziel von 400 auf 200 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 156,14 US-Dollar am 16. November errechnet sich rechnerisch noch ein Abstand von rund 28 Prozent.
NVIDIA-Aktie: Bernstein halbiert das Kursziel – nicht wegen der Nachfrage, sondern wegen der Führung
Bernstein-Analyst Stacy Rasgon stuft die NVIDIA-Aktie auf „Market-Perform“ ab und senkt das Kursziel von 400 auf 200 US-Dollar. Den Ausschlag gibt die Unsicherheit um Konzernchef Jensen Huang.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- Analyst
- Stacy Rasgon
- Bank
- Bernstein
- Rating
- Market-Perform (abgestuft)
- Kursziel
- 200 US-Dollar (zuvor 400 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Bernstein zur NVIDIA-Aktie
Führungsfrage statt Nachfrageproblem – Rasgon wird vorsichtig
Stacy Rasgon begründet die Abstufung nicht mit dem Geschäft, sondern mit der Unsicherheit um die Unternehmensspitze.
NVIDIA ist der weltweit führende Anbieter von Grafik- und KI-Prozessoren für Rechenzentren. Um Konzernchef Jensen Huang ist zuletzt eine Debatte über Führung und Nachfolge entbrannt.
Rasgon betonte laut Finanzmedien, dass die Abstufung nichts mit schwächerer Nachfrage zu tun habe. Seine Gewinnschätzungen ließ er unverändert, senkte aber das Bewertungsniveau, das er der Aktie zubilligt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Stacy Rasgon zu lesen ist:
Führungsunsicherheit
Die offene Frage um Jensen Huang ist für Rasgon der entscheidende Grund für die Abstufung.
Starke Nachfrage
Die Nachfrage nach NVIDIA-Chips bezeichnete Rasgon weiterhin als sehr stark.
Niedrigeres Multiple
Bernstein hält an den Gewinnschätzungen fest, setzt aber ein deutlich niedrigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis an.
Kursziel halbiert
Das Kursziel sinkt von 400 auf 200 US-Dollar.
Mehrere Häuser treten zurück
Bernstein war binnen zwei Tagen bereits der dritte große Broker, der sich vorsichtiger zeigte. Auch Baird stufte auf „Neutral“ ab und nannte ebenfalls 200 US-Dollar als Ziel.
Für Anleger rückt damit neben den Zahlen die Frage nach der Unternehmensführung in den Vordergrund.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Sanford C. Bernstein & Co., LLC, Analyst Stacy Rasgon. Die Abstufung wurde laut Finanzmedien am 11./12.11.2026 veröffentlicht und ist in der Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026 gelistet. Die Einstufung „Market-Perform“ und das Kursziel von 200 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Halten, Kursziel 200,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Stacy Rasgon, Aktienanalyst, Sanford C. Bernstein & Co., LLC vom 12.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:17 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stacy Rasgon, Aktienanalyst, Sanford C. Bernstein & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.