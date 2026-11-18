Zusätzlich hebt BofA die verbesserte Abstimmung innerhalb der Lieferkette hervor. Positiv würden die Analysten außerdem bewerten, dass NVIDIA Lieferungen an risikoreichere sogenannte Neocloud-Anbieter inzwischen einer strengeren Prüfung unterziehe. Damit könnte der Konzern potenzielle Geschäftsrisiken frühzeitiger erkennen und begrenzen. Besonders bemerkenswert sei für die BofA jedoch das Selbstvertrauen des Managements gewesen. Die kommissarische NVIDIA-Chefin Colette Kress habe ihre Zuversicht während der Telefonkonferenz mit einer kurzen, aber entschlossenen Aussage auf den Punkt gebracht: "Wir haben das im Griff." Für die BofA-Analysten unterstreiche diese Aussage, dass NVIDIA trotz des Führungswechsels weiterhin entschlossen an seiner Wachstumsstrategie festhalte. Die Investmentbank bestätige deshalb ihr "buy"-Rating und das Kursziel von 280 USD für die NVIDIA-Aktie.