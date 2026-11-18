Die Bank of America (BofA) zeige sich nach der jüngsten Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) deutlich zuversichtlicher. Zwar räume die US-Investmentbank ein, dass es "möglicherweise noch zu früh ist, vollständige Entwarnung zu geben", doch die Aussagen des Managements seien "äußerst beruhigend" gewesen.
NVIDIA Aktie: Bank of America sieht Mega-Comeback trotz Jensen-Huang-Abgang
230 Mrd. USD für Aktienrückkäufe und Kursziel 280 USD!
Unter der Führung der kommissarischen Vorstandsvorsitzenden Colette Kress scheine NVIDIA wieder stark an einem Strang zu ziehen und damit den Skeptikern zu trotzen. Besonders beeindruckt zeige sich die BofA von den angehobenen Wachstumserwartungen. NVIDIA habe seine Prognose für das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2028 von bislang 70 auf 75% gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dabei basiere diese neue Prognose sogar auf einer höheren Umsatzbasis für das Kalenderjahr 2026.
Ein weiteres positives Signal sei das gewaltige Aktienrückkaufprogramm. Bis Ende des Kalenderjahres 2027 sollten nun Aktienrückkäufe im Umfang von mehr als 230 Mrd. USD durchgeführt werden. Die BofA werte dies als wichtigen Vertrauensbeweis des Managements in die zukünftige Geschäftsentwicklung. Auch die Nachfrage nach NVIDIAs KI-Chips bleibe außergewöhnlich stark. Trotz der verstärkten regulatorischen Überprüfung des China-Geschäfts übersteige die Nachfrage weiterhin das Angebot.
Zusätzlich hebt BofA die verbesserte Abstimmung innerhalb der Lieferkette hervor. Positiv würden die Analysten außerdem bewerten, dass NVIDIA Lieferungen an risikoreichere sogenannte Neocloud-Anbieter inzwischen einer strengeren Prüfung unterziehe. Damit könnte der Konzern potenzielle Geschäftsrisiken frühzeitiger erkennen und begrenzen. Besonders bemerkenswert sei für die BofA jedoch das Selbstvertrauen des Managements gewesen. Die kommissarische NVIDIA-Chefin Colette Kress habe ihre Zuversicht während der Telefonkonferenz mit einer kurzen, aber entschlossenen Aussage auf den Punkt gebracht: "Wir haben das im Griff." Für die BofA-Analysten unterstreiche diese Aussage, dass NVIDIA trotz des Führungswechsels weiterhin entschlossen an seiner Wachstumsstrategie festhalte. Die Investmentbank bestätige deshalb ihr "buy"-Rating und das Kursziel von 280 USD für die NVIDIA-Aktie.
Fazit: Die BofA sehe nach den jüngsten Quartalszahlen zahlreiche Gründe für Optimismus. Ein erwartetes Umsatzwachstum von 75% im Geschäftsjahr 2028, Aktienrückkäufe von mehr als 230 Mrd. USD und eine weiterhin über dem Angebot liegende Nachfrage würden aus Sicht der Analysten für NVIDIA sprechen. Zwar würden Unsicherheiten rund um den Führungswechsel und das China-Geschäft bestehen bleiben, doch die Zuversicht des Managements überzeuge. Die entscheidende Frage für Anleger laute: Stehe NVIDIA trotz des Abgangs von Jensen Huang vor der nächsten großen KI-Rally? (Analyse vom 18.11.2026)
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