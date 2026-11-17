Nvidia legt am 17. November nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Es ist die erste Bilanz ohne Gründer Jensen Huang an der Spitze, der am 12. November zurückgetreten war.

Im Vorquartal war der Umsatz auf 96,2 Milliarden US-Dollar gestiegen, das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 117 Prozent auf 89 Milliarden US-Dollar.