Während der Markt zweifelt, bleibt einer der bekanntesten Chip-Analysten zuversichtlich: BofA-Analyst Vivek Arya bestätigt für die Nvidia-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 280 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 156,14 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 79 Prozent.
Nvidia-Aktie: Ausverkauf vor der Bilanz – BofA-Analyst traut ihr fast 80 Prozent mehr zu
Vor den Quartalszahlen notiert die Nvidia-Aktie rund ein Drittel unter dem Rekord. BofA-Analyst Vivek Arya bleibt bei „Buy“ und nennt ein Kursziel weit über dem aktuellen Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
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- Vivek Arya
- Bank
- BofA Securities
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 280 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
BofA Securities zur Nvidia-Aktie
KI-Nachfrage intakt – Arya bleibt beim Kauf
Vivek Arya hält an seiner Kaufempfehlung fest. Die Zahlen am Dienstag sind der nächste Test.
Nvidia legt am 17. November nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Es ist die erste Bilanz ohne Gründer Jensen Huang an der Spitze, der am 12. November zurückgetreten war.
Im Vorquartal war der Umsatz auf 96,2 Milliarden US-Dollar gestiegen, das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 117 Prozent auf 89 Milliarden US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von BofA-Analyst Vivek Arya zu lesen ist:
Starkes Wachstum
Analysten erwarten laut LSEG-Konsens rund 109 Milliarden US-Dollar Umsatz, gut 90 Prozent mehr als im Vorjahr.
Eigene Prognose
Nvidia selbst hatte 105,8 bis 110,2 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.
Dominanz bei KI
Das Rechenzentrumsgeschäft macht den Großteil des Umsatzes aus.
Günstigerer Einstieg
Nach dem Kursrückgang ist die Aktie deutlich niedriger bewertet als im Oktober.
Vertrauen angeschlagen
Die Aktie hat seit dem Rekordhoch Anfang Oktober rund ein Drittel verloren. Der Führungswechsel, Exportregeln und Sorgen um die Marge belasten.
Für das laufende Quartal hat Nvidia eine Bruttomarge von rund 74 Prozent angekündigt, nach 75 Prozent zuvor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BofA Securities, Inc., Analyst Vivek Arya. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 280 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: business.bofa.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Kaufen, Kursziel 280,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Vivek Arya, Aktienanalyst, BofA Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:30 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:30 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Vivek Arya, Aktienanalyst, BofA Securities, Inc..
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