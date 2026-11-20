Für RBC Capital liege gerade darin ein Zeichen dafür, wie gut das Management den künftigen Bedarf bereits abschätzen könne. Abnahmeverpflichtungen seien zwar noch keine Kundenaufträge. Wer sich in größerem Umfang vertraglich an Lieferanten binde, unterlege seine Absatzplanung aber mit einer finanziellen Verpflichtung. Gehe die Rechnung auf, verfüge NVIDIA über die nötige Versorgung, wenn Kunden ihre Bestellungen abrufen würden. Falle die Nachfrage schwächer aus als erwartet, schränke dieselbe Bindung den Spielraum ein. Mit dem Rating "outperform" gewichte RBC Capital die Nachfragesignale höher als dieses Risiko.