Die Analysten von RBC Capital bestätigen in ihrer NVIDIA-Aktienanalyse vom 18.11.2026 das Rating "outperform" und das Kursziel 230 USD für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA). Am 19. November sei das Papier im regulären US-Handel um 4,98 USD oder 3,30% auf 145,98 USD gefallen. Am 20. November habe es vorbörslich um 5:14 Uhr New Yorker Zeit weitere 3,72 USD oder 2,55% auf 142,26 USD verloren. Damit liege das unveränderte Kursziel von RBC Capital rund 61,7% über der vorbörslichen Notierung. Worauf gründe sich diese Zuversicht, während die Aktie weiter nachgebe?
NVIDIA Aktie: Ausblick schlägt Erwartungen - Chipriese kauft kräftig ein
Die NVIDIA-Aktie fällt vorbörslich auf 142,26 USD, während RBC Capital angesichts des starken Ausblicks am Kursziel von 230 USD festhält.
NVIDIAs Zusagen an Lieferanten als Signal für die Nachfrage
Die Ergebnisse des dritten Quartals seien "solide" ausgefallen, so die Analysten von RBC Capital. Für die NVIDIA-Aktienanalyse sei vor allem der Blick nach vorn interessant. Der Ausblick des Managements habe über den Konsensschätzungen gelegen. Zugleich habe NVIDIA seine Abnahmeverpflichtungen gegenüber Lieferanten deutlich erhöht. Der Chiphersteller gehe also heute größere Verpflichtungen ein, um die erwartete Nachfrage von morgen bedienen zu können.
Für RBC Capital liege gerade darin ein Zeichen dafür, wie gut das Management den künftigen Bedarf bereits abschätzen könne. Abnahmeverpflichtungen seien zwar noch keine Kundenaufträge. Wer sich in größerem Umfang vertraglich an Lieferanten binde, unterlege seine Absatzplanung aber mit einer finanziellen Verpflichtung. Gehe die Rechnung auf, verfüge NVIDIA über die nötige Versorgung, wenn Kunden ihre Bestellungen abrufen würden. Falle die Nachfrage schwächer aus als erwartet, schränke dieselbe Bindung den Spielraum ein. Mit dem Rating "outperform" gewichte RBC Capital die Nachfragesignale höher als dieses Risiko.
Die offene Frage nach Jensen Huang betreffe jetzt die Belegschaft
Der Verwaltungsrat habe eine Rückkehr von Jensen Huang auf den CEO-Posten ausgeschlossen. Für RBC Capital rücke damit die Frage in den Vordergrund, ob NVIDIA wichtige Mitarbeiter langfristig halten könne. Im Wettbewerb um erfahrene Chipentwickler und Führungskräfte könne die endgültige Entscheidung über die Konzernspitze für einzelne Beschäftigte Anlass sein, ihre eigene Zukunft neu zu bewerten. Die Analysten von RBC Capital sprächen hier ein mögliches Risiko an. Konkrete Personalabgänge gingen aus ihrer Einschätzung nicht hervor.
Für Aktionäre sei der Unterschied wesentlich. Der Quartalsausblick gebe Hinweise darauf, wie sich das Geschäft in naher Zukunft entwickeln könne. Ob ein Führungswechsel die Entwicklung neuer Chipgenerationen beeinflusse, dürfte sich erst über einen längeren Zeitraum zeigen. Ein überzeugender Ausblick und Unsicherheit über die personelle Kontinuität könnten deshalb gleichzeitig bestehen.
Was hinter dem Kursziel von 230 USD stecke
Nach Einschätzung von RBC Capital werde NVIDIA zum Zeitpunkt der Analyse mit dem Neunfachen der erwarteten künftigen Gewinne bewertet. Auf dieser Grundlage erscheine das Verhältnis von Chancen und Risiken attraktiv. Entscheidend sei dabei das Wort "erwartet": Sollten sich die Gewinnschätzungen als zu hoch erweisen, wäre die Aktie bei gleichem Kurs teurer, als das niedrige Vielfache zunächst vermuten lasse. Der über dem Konsens liegende Ausblick und die höheren Abnahmeverpflichtungen würden aus Sicht des Analystenhauses jedoch Vertrauen in die Nachfrage rechtfertigen.
Die beiden jüngsten Kursstände würden verdeutlichen, wie stark sich die rechnerische Distanz zum Analystenziel allein durch den Rückgang der Aktie verändert habe. Vom Schlusskurs bei 145,98 USD bis zum Kursziel 230 USD seien es rund 57,6%, vom vorbörslichen Stand bei 142,26 USD bereits rund 61,7%. Das größere Potenzial sei damit das Ergebnis des niedrigeren Einstiegskurses. Die Analysten von RBC Capital bleiben in ihrer NVIDIA-Aktienanalyse beim Rating "outperform" und beim Kursziel von 230 USD.
Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – für die Rechenleistung hinter dem Teilen-Button reicht ausnahmsweise auch ein Gerät ohne NVIDIA-Chip.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 20. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.