Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) erlebt turbulente Zeiten, doch ausgerechnet nach einer drastischen Kurszielsenkung sorgt die US-Großbank Wells Fargo für eine bemerkenswert optimistische Botschaft! In ihrer aktuellen NVIDIA-Aktienanalyse vom 18. November 2026 reduziert Wells Fargo das Kursziel von 300 auf 250 USD, bestätigt aber gleichzeitig das Rating "overweight". Damit bleibt die Investmentbank trotz erheblicher Unsicherheiten von den langfristigen Perspektiven des KI-Chipgiganten überzeugt. Besonders spektakulär: Beim NASDAQ-Schlusskurs von 145,98 USD am Donnerstag ergibt sich bis zum Kursziel 250 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 71,3 Prozent. Und das, obwohl die NVIDIA-Aktie am Donnerstag weitere 3,3 Prozent verlor. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Hat die Börse die Risiken rund um den Führungswechsel bei NVIDIA bereits übertrieben eingepreist oder droht dem einstigen KI-Börsenliebling eine noch tiefere Krise? Die jüngste Aktienanalyse von Wells Fargo liefert überzeugende Argumente für langfristige Chancen, verschweigt aber auch die erheblichen Risiken nicht.
NVIDIA Aktie: Alarmstufe Rot oder historische Kaufchance?
Wells Fargo senkt Kursziel
NVDANVDA
Wells Fargo senkt Kursziel auf 250 USD – Rating "overweight" bleibt bestehen
Die neue NVIDIA-Aktienanalyse von Wells Fargo enthält eine ungewöhnliche Kombination aus deutlicher Kurszielsenkung und anhaltendem Optimismus. Die US-Bank reduziert ihr Kursziel von 300 auf 250 USD und damit um 16,7 Prozent. Gleichzeitig bestätigt Wells Fargo das Rating "overweight". Verantwortlich für die Einschätzung ist Analyst Joe Quatrochi. Im Mittelpunkt seiner Beurteilung stehen die jüngsten Quartalszahlen, der überraschend starke Ausblick und die weiterhin beeindruckenden Wachstumsperspektiven des Halbleiterkonzerns. Die Kernaussage von Wells Fargo lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: NVIDIA hat überzeugende Ergebnisse und Prognosen vorgelegt und die Umsatzwachstumserwartung für das Geschäftsjahr 2028 auf rund 75 Prozent angehoben. Gleichzeitig könnten kurzfristige negative Schlagzeilen die Aktienkursentwicklung weiterhin belasten. Wells Fargo bleibt jedoch zuversichtlich, was die Breite des Produktportfolios und die Leistungsfähigkeit der Lieferkette betrifft. Besonders bemerkenswert ist, dass die Analysten ihre Gewinnschätzungen trotz der Kurszielsenkung nach oben angepasst haben. Die Reduzierung des Kursziels 250 USD ist somit nicht mit einer grundsätzlichen Verschlechterung der operativen Geschäftsaussichten gleichzusetzen. Vielmehr berücksichtigt Wells Fargo die gestiegenen Unsicherheiten, die gegenwärtig auf der Bewertung der NVIDIA-Aktie lasten.
Umsatzwachstum von 75 Prozent: NVIDIA schockt die Skeptiker
Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, warum Wells Fargo trotz des niedrigeren Kursziels am Rating "overweight" festhält. NVIDIA erzielte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von rund 115,8 Milliarden USD. Das entspricht einem Wachstum von etwa 20 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Noch bemerkenswerter ist der Ausblick auf die weitere Geschäftsentwicklung. NVIDIA erhöhte seine Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2028 auf rund 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuvor hatte der Konzern ein Wachstum von mehr als 70 Prozent in Aussicht gestellt. Für Wells Fargo ist diese Anhebung ein entscheidendes Signal. Sie zeigt, dass die Nachfrage nach leistungsfähiger KI-Infrastruktur weiterhin außergewöhnlich hoch ist und NVIDIA seine Produktionskapazitäten zunehmend erfolgreich ausbaut. Besonders wichtig ist dabei, dass die höhere Wachstumsprognose auf einer bereits angehobenen Umsatzbasis beruht. Ein Wachstum von 75 Prozent auf diesem Niveau würde eine enorme zusätzliche Umsatzdynamik bedeuten. Die NVIDIA-Aktienanalyse von Wells Fargo verdeutlicht deshalb, warum die Investmentbank trotz der jüngsten Kursturbulenzen an den langfristigen Perspektiven festhält. Das Kursziel 250 USD und das Rating "overweight" spiegeln die Überzeugung wider, dass der Markt die operative Stärke des Unternehmens derzeit nicht ausreichend würdigt.
Rekordgeschäft mit KI-Rechenzentren: Der Wachstumsmotor läuft auf Hochtouren
Das Herzstück der NVIDIA-Erfolgsgeschichte bleibt das Geschäft mit Rechenzentren. Im jüngsten Quartal erzielte der Konzern in diesem Bereich einen Umsatz von rund 107,6 Milliarden USD. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von etwa 110 Prozent. Auch gegenüber dem Vorquartal legten die Erlöse um rund 21 Prozent zu. Diese Zahlen verdeutlichen die enorme Nachfrage nach leistungsfähigen KI-Beschleunigern, die für das Training und den Betrieb moderner künstlicher Intelligenz benötigt werden. Große Technologiekonzerne investieren weiterhin erhebliche Summen in neue Rechenzentren und leistungsfähigere Infrastruktur. NVIDIA profitiert dabei von seiner führenden Position bei Grafikprozessoren, Netzwerktechnologien und Softwareplattformen. Besonders wichtig ist, dass der Konzern nicht ausschließlich einzelne Chips verkauft, sondern zunehmend komplette Systeme für anspruchsvolle KI-Anwendungen bereitstellt. Dadurch kann NVIDIA einen größeren Teil der Wertschöpfung im KI-Infrastrukturmarkt abdecken. Wells Fargo betrachtet diese breite Produktaufstellung als wichtigen Wettbewerbsvorteil. Die NVIDIA-Aktienanalyse unterstreicht, dass der Konzern seine führende Marktposition trotz des intensiven Wettbewerbs bislang erfolgreich verteidigt. Allerdings hängt das weitere Wachstum wesentlich davon ab, ob die großen Kunden ihre Investitionen in KI-Infrastruktur langfristig aufrechterhalten.
Vera Rubin: Die nächste Chipgeneration könnte Milliarden bewegen
Ein besonders wichtiger Wachstumstreiber ist die neue Vera-Rubin-Plattform. NVIDIA setzt damit auf eine weitere Generation leistungsfähiger KI-Systeme, die insbesondere für anspruchsvolle Rechenzentrumsanwendungen entwickelt wurde. Bereits im ersten Produktionsquartal steuerte die neue Plattform nahezu 20 Milliarden USD zum Umsatz bei. Dieser bemerkenswerte Marktstart zeigt, wie groß die Nachfrage nach moderner KI-Hardware weiterhin ist. Für Anleger ist vor allem entscheidend, ob NVIDIA die neue Technologie schnell genug in großen Stückzahlen liefern kann. Denn die Nachfrage allein garantiert noch keine entsprechenden Umsätze. Engpässe bei Speicherchips, komplexen Halbleiterfertigungsprozessen oder der Systemintegration könnten die Auslieferungen begrenzen. Genau deshalb hebt Wells Fargo in seiner Aktienanalyse die Leistungsfähigkeit der NVIDIA-Lieferkette besonders hervor. Der Konzern hat über Jahre hinweg enge Beziehungen zu Fertigungspartnern und Zulieferern aufgebaut. Diese industrielle Infrastruktur ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen, die erst noch vergleichbare Produktionsnetzwerke entwickeln müssen. Die NVIDIA-Aktienanalyse von Wells Fargo zeigt damit, dass nicht nur die technologische Überlegenheit, sondern auch die Fähigkeit zur zuverlässigen Massenproduktion über den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg entscheidet.
390 Milliarden USD an Abnahmeverpflichtungen: NVIDIA bereitet sich auf die Zukunft vor
Besonders aufschlussreich sind die umfangreichen Einkaufs- und Abnahmeverpflichtungen des Unternehmens. Nach Angaben aus der aktuellen Wells-Fargo-Analyse beliefen sich die entsprechenden Verpflichtungen zum Ende des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2027 auf rund 390 Milliarden USD. Gegenüber dem Vorquartal entspricht dies einem Anstieg um etwa 111 Milliarden USD. Einschließlich der Lagerbestände erreichte das Volumen rund 429,7 Milliarden USD. Diese Größenordnungen verdeutlichen, mit welchem Tempo NVIDIA seine industrielle Infrastruktur auf die erwartete Nachfrage ausrichtet. Die Verpflichtungen sind allerdings nicht mit bereits gesicherten Kundenumsätzen gleichzusetzen. Vielmehr spiegeln sie unter anderem die umfangreichen Investitionen in die zukünftige Versorgung mit Komponenten und Produktionskapazitäten wider. Für Wells Fargo ist der Ausbau der Lieferkette ein wichtiges Argument für die langfristige Wachstumsfähigkeit des Konzerns. Gleichzeitig entstehen dadurch Risiken. Sollte die Nachfrage nach KI-Hardware unerwartet nachlassen, könnten hohe Abnahmeverpflichtungen und Lagerbestände die finanzielle Flexibilität beeinträchtigen. Die NVIDIA-Aktienanalyse macht damit deutlich, dass das enorme Wachstum sowohl außergewöhnliche Chancen als auch neue operative Herausforderungen mit sich bringt.
Führungswechsel bei NVIDIA: Warum der Markt plötzlich nervös wird
Die größte Belastung für die NVIDIA-Aktie ergibt sich derzeit nicht aus schwachen Geschäftszahlen, sondern aus der Unsicherheit rund um die Unternehmensführung. Nach dem überraschenden Ausscheiden von Jensen Huang als Vorstandsvorsitzendem hat die bisherige Finanzchefin Colette Kress vorübergehend die Führung übernommen. Gleichzeitig sucht der Verwaltungsrat nach einer dauerhaften Nachfolgelösung. Der Führungswechsel erfolgte vor dem Hintergrund von Untersuchungen und Berichten, die erhebliche Fragen zur bisherigen Unternehmensführung aufgeworfen haben. Für Anleger entsteht dadurch ein schwer kalkulierbares Risiko. Jensen Huang galt über viele Jahre als prägende Persönlichkeit hinter dem technologischen und wirtschaftlichen Aufstieg von NVIDIA. Sein Ausscheiden wirft Fragen zur strategischen Kontinuität, zur Mitarbeiterbindung und zur langfristigen Innovationskraft auf. Wells Fargo berücksichtigt diese Unsicherheiten bei der Bewertung der Aktie. Die Bank bleibt zwar von der operativen Stärke des Unternehmens überzeugt, räumt jedoch ein, dass negative Schlagzeilen kurzfristig weiter auf dem Aktienkurs lasten könnten. Das Kursziel 250 USD zeigt damit eine deutlich vorsichtigere Bewertung als zuvor, ohne die langfristige Investmentthese grundsätzlich aufzugeben.
Colette Kress übernimmt: Kann NVIDIA auch ohne Jensen Huang erfolgreich bleiben?
Die vorläufige Führung durch Colette Kress steht im Mittelpunkt der weiteren Entwicklung. Die langjährige Finanzchefin verfügt über umfangreiche Erfahrung mit den wirtschaftlichen Abläufen des Unternehmens und den Anforderungen internationaler Kapitalmärkte. Entscheidend wird sein, ob es dem Management gelingt, die erfolgreiche operative Entwicklung fortzusetzen und gleichzeitig Vertrauen in eine stabile Unternehmensführung zurückzugewinnen. Die jüngsten Quartalszahlen liefern dafür zumindest eine solide Grundlage. Trotz der Führungskrise konnte NVIDIA überzeugende Ergebnisse präsentieren und seine langfristigen Wachstumsziele erhöhen. Wells Fargo betrachtet die Breite des Produktportfolios und die Stärke der Lieferkette weiterhin als wichtige Argumente dafür, dass der wirtschaftliche Erfolg nicht ausschließlich von einer einzelnen Führungspersönlichkeit abhängt. Allerdings dürfen Anleger die Bedeutung strategischer Kontinuität nicht unterschätzen. Die Entwicklung neuer Chiparchitekturen, die Zusammenarbeit mit Großkunden und die Koordination internationaler Zulieferer erfordern langfristige Entscheidungen. Sollte die Suche nach einer dauerhaften Führung länger dauern oder zusätzliche Unsicherheit entstehen, könnte dies die Bewertung der NVIDIA-Aktie weiter belasten. Das Rating "overweight" von Wells Fargo signalisiert dennoch Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells.
Bruttomargen unter Druck: Warum selbst Rekordumsätze nicht alle Sorgen beseitigen
Neben der Führungsfrage beschäftigt Anleger auch die Entwicklung der Profitabilität. NVIDIA erwartet für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2027 eine Bruttomarge von etwa 71 bis 72 Prozent. Für das folgende Geschäftsjahr wird anschließend wieder eine Verbesserung auf ungefähr 72 bis 73 Prozent in Aussicht gestellt. Besonders wichtig sind dabei steigende Kosten für leistungsfähige Speichertechnologien. Diese Komponenten spielen bei modernen KI-Beschleunigern eine zentrale Rolle und können die Herstellungskosten erheblich beeinflussen. NVIDIA versucht, solche Belastungen durch Produktinnovationen, eine verbesserte Kostenstruktur und entsprechende Verkaufspreise auszugleichen. Wells Fargo betrachtet die Entwicklung der Bruttomargen als einen wichtigen Faktor für die langfristige Gewinnentwicklung. Denn selbst bei außergewöhnlich hohen Umsatzwachstumsraten können steigende Produktionskosten die Profitabilität beeinträchtigen. Entscheidend wird sein, ob NVIDIA seine technologische Marktposition weiterhin in attraktive Verkaufspreise umsetzen kann. Gelingt dies, könnten die Gewinne auch künftig überdurchschnittlich wachsen. Sollte der Wettbewerb dagegen zu stärkerem Preisdruck führen, könnten die Margen niedriger ausfallen als bislang erwartet. Die NVIDIA-Aktienanalyse von Wells Fargo verbindet deshalb hohe Wachstumserwartungen mit einer sorgfältigen Beobachtung der Kostenentwicklung.
Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe: NVIDIA setzt auf die eigene Stärke
Ein weiterer wichtiger Aspekt der aktuellen Investmentthese betrifft die umfangreichen Aktienrückkäufe. NVIDIA plant, bis Ende des Kalenderjahres 2027 Aktien im Wert von mehr als 230 Milliarden USD zurückzukaufen. Für Anleger ist dies ein bemerkenswertes Signal. Ein solches Rückkaufvolumen kann die Zahl ausstehender Aktien erheblich reduzieren und dadurch den Gewinn je verbleibender Aktie unterstützen. Gleichzeitig verdeutlicht es die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Allerdings sind Aktienrückkäufe nicht automatisch wertsteigernd. Entscheidend ist, zu welchen Kursen die Aktien erworben werden und ob die eingesetzten Mittel an anderer Stelle möglicherweise höhere Renditen erzielen könnten. Wells Fargo hebt die beschleunigten Rückkäufe als zusätzlichen positiven Faktor hervor. Gerade in einer Phase erheblicher Kursverluste können Rückkäufe das Vertrauen in die langfristige Unternehmensentwicklung stärken. Für die NVIDIA-Aktie bedeutet dies, dass neben dem operativen Wachstum ein weiterer möglicher Kurstreiber vorhanden ist. Dennoch bleiben die tatsächlichen Auswirkungen von der Umsetzung des Programms und der künftigen Geschäftsentwicklung abhängig.
71 Prozent Kurspotenzial: Ist die NVIDIA-Aktie jetzt ein Schnäppchen?
Der Blick auf die Bewertung macht die aktuelle NVIDIA-Aktienanalyse besonders spannend. Am Donnerstag schloss die NVIDIA-Aktie an der NASDAQ bei 145,98 USD und verlor damit 3,3 Prozent. Das neue Kursziel 250 USD von Wells Fargo liegt 104,02 USD über diesem Schlusskurs. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 71,3 Prozent. Diese Differenz ist außergewöhnlich groß und verdeutlicht, wie weit die Erwartungen der Analysten und die aktuelle Börsenbewertung auseinanderliegen. Allerdings ist ein hohes rechnerisches Kurspotenzial noch kein Beweis dafür, dass eine Aktie tatsächlich unterbewertet ist. Kursziele beruhen auf Annahmen über zukünftige Umsätze, Gewinne, Bewertungsmultiplikatoren und Risiken. Sollten sich diese Annahmen als zu optimistisch erweisen, könnte das tatsächliche Kurspotenzial erheblich geringer ausfallen. Für Wells Fargo bleibt das Verhältnis zwischen langfristigen Chancen und Risiken dennoch attraktiv. Das unveränderte Rating "overweight" unterstreicht, dass die Bank trotz der Kurszielsenkung eine überdurchschnittliche Aktienentwicklung erwartet. Für risikobewusste Anleger könnte die starke Kurskorrektur deshalb eine interessante Ausgangslage schaffen. Gleichzeitig müssen Investoren mit erheblichen Kursschwankungen rechnen.
Die größten Risiken: Was könnte NVIDIA weiter unter Druck setzen?
Trotz der positiven Einschätzung von Wells Fargo bleiben die Risiken beträchtlich. An erster Stelle steht die Unsicherheit über die zukünftige Unternehmensführung. Eine langwierige Nachfolgesuche oder weitere negative Entwicklungen im Zusammenhang mit den Untersuchungen könnten das Vertrauen der Anleger beeinträchtigen. Hinzu kommen geopolitische Risiken. Exportbeschränkungen für leistungsfähige KI-Chips können den Zugang zu wichtigen Absatzmärkten erschweren und die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten begrenzen. Auch der Wettbewerb verschärft sich. Neben etablierten Halbleiterherstellern entwickeln große Technologiekonzerne zunehmend eigene KI-Beschleuniger, um ihre Abhängigkeit von NVIDIA zu reduzieren. Ein weiteres Risiko betrifft die Finanzierung der enormen Investitionen in KI-Rechenzentren. Sollte sich herausstellen, dass die wirtschaftlichen Erträge aus künstlicher Intelligenz langsamer wachsen als erwartet, könnten Kunden ihre Investitionsprogramme zurückfahren. Besonders aufmerksam beobachten Anleger deshalb die Nachfrageentwicklung über das Jahr 2027 hinaus. Die NVIDIA-Aktienanalyse von Wells Fargo bleibt zwar optimistisch, doch das Kursziel 250 USD berücksichtigt eine deutlich vorsichtigere Bewertung als die bisherigen 300 USD. Gerade diese Kombination zeigt, dass selbst außergewöhnlich starke Unternehmen nicht vor erheblichen Börsenrisiken geschützt sind.
Fazit: NVIDIA-Aktie zwischen KI-Boom und Vertrauenskrise
Die NVIDIA-Aktienanalyse von Wells Fargo vom 18. November 2026 liefert eine außergewöhnliche Botschaft. Die US-Großbank senkt das Kursziel von 300 auf 250 USD und bestätigt gleichzeitig das Rating "overweight". Auf den ersten Blick erscheint diese Entscheidung widersprüchlich. Tatsächlich verdeutlicht sie jedoch die besondere Situation des KI-Chipgiganten. Operativ präsentiert sich NVIDIA weiterhin beeindruckend stark. Der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft wächst rasant, die neue Vera-Rubin-Plattform startet erfolgreich und die Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2028 wurde auf rund 75 Prozent angehoben. Gleichzeitig sorgen der Führungswechsel, laufende Untersuchungen und Unsicherheiten über die langfristige Nachfrage für erhebliche Belastungen. Wells Fargo bleibt dennoch von der technologischen Marktposition, der breiten Produktpalette und der leistungsfähigen Lieferkette überzeugt. Beim angegebenen NASDAQ-Schlusskurs von 145,98 USD ergibt sich bis zum Kursziel 250 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 71,3 Prozent. Für langfristig orientierte Anleger könnte dies eine interessante Gelegenheit darstellen, sofern sich die operativen Wachstumsprognosen erfüllen und die Führungskrise überwunden wird. Kurzfristig bleibt die NVIDIA-Aktie jedoch anfällig für erhebliche Schwankungen. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wird NVIDIA seine außergewöhnliche wirtschaftliche Stärke in eine neue Börsenrally verwandeln oder müssen Anleger zunächst weitere Rückschläge verkraften? Wells Fargo setzt mit dem Rating "overweight" weiterhin auf die langfristigen Chancen des KI-Marktführers.
Hat Ihnen diese NVIDIA-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel unbedingt mit Ihren Freunden! Denn wenn eine Aktie laut Analysten 71 Prozent Kurspotenzial besitzt, sollte man zumindest gemeinsam darüber diskutieren können. Und falls NVIDIA tatsächlich wieder durchstartet, können Sie später behaupten, Sie hätten den KI-Boom schon verstanden, als Ihr Nachbar künstliche Intelligenz noch für einen besonders schlauen Staubsauger hielt!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 20. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.