Die NVIDIA-Aktienanalyse von Wells Fargo vom 18. November 2026 liefert eine außergewöhnliche Botschaft. Die US-Großbank senkt das Kursziel von 300 auf 250 USD und bestätigt gleichzeitig das Rating "overweight". Auf den ersten Blick erscheint diese Entscheidung widersprüchlich. Tatsächlich verdeutlicht sie jedoch die besondere Situation des KI-Chipgiganten. Operativ präsentiert sich NVIDIA weiterhin beeindruckend stark. Der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft wächst rasant, die neue Vera-Rubin-Plattform startet erfolgreich und die Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2028 wurde auf rund 75 Prozent angehoben. Gleichzeitig sorgen der Führungswechsel, laufende Untersuchungen und Unsicherheiten über die langfristige Nachfrage für erhebliche Belastungen. Wells Fargo bleibt dennoch von der technologischen Marktposition, der breiten Produktpalette und der leistungsfähigen Lieferkette überzeugt. Beim angegebenen NASDAQ-Schlusskurs von 145,98 USD ergibt sich bis zum Kursziel 250 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 71,3 Prozent. Für langfristig orientierte Anleger könnte dies eine interessante Gelegenheit darstellen, sofern sich die operativen Wachstumsprognosen erfüllen und die Führungskrise überwunden wird. Kurzfristig bleibt die NVIDIA-Aktie jedoch anfällig für erhebliche Schwankungen. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wird NVIDIA seine außergewöhnliche wirtschaftliche Stärke in eine neue Börsenrally verwandeln oder müssen Anleger zunächst weitere Rückschläge verkraften? Wells Fargo setzt mit dem Rating "overweight" weiterhin auf die langfristigen Chancen des KI-Marktführers.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 20. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.