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NVIDIA Aktie abgestuft: Führungsunsicherheit erschüttert Vertrauen!

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 13:54 1 Min. HSBC

HSBC stuft NVIDIA auf "hold" ab und halbiert das Kursziel mehr als, da Führungsunsicherheit und mögliche Exportbeschränkungen die langfristigen Aussichten belasten.

Bild: Unsplash

Der Analyst von HSBC, Frank Lee, stuft die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) von "buy" auf "hold" ab und senkt das Kursziel von 365 auf 170 USD. Die fundamentalen Aussichten für das Geschäftsjahr 2028 seien zwar intakt, der Rücktritt von CEO Jensen Huang erhöhe jedoch die langfristigen Unsicherheiten. Das Vertrauen der Anleger sei erschüttert, da ein klarer Plan für die Nachfolge an der Unternehmensspitze fehle. HSBC halte verschärfte Exportbeschränkungen für NVIDIA für eine mögliche Folge der Überprüfung durch den US-Kongress. Eine Sensitivitätsanalyse des Hauses zeige, dass strengere Beschränkungen die Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2028 um 13% nach unten drücken könnten. Die Herabstufung erfolge, solange Klarheit über die künftige Führung, die operative Umsetzung und die Weiterentwicklung der Produkt-Roadmap fehle. Im Vormittagshandel liege die NVIDIA-Aktie mit 3% im Minus bei 160,74 USD. Frank Lee, Analyst von HSBC, senkt damit seine Einstufung für die NVIDIA-Aktie von "buy" auf "hold" und reduziert das Kursziel von 365 auf 170 USD. (Analyse vom 13.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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