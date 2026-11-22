Der Freitag war ein Albtraum für alle, die an die KI-Rally glauben. Die Nvidia Aktie brach um 14 Prozent auf 125,53 Dollar ein, rund 500 Milliarden Dollar Börsenwert lösten sich an einem einzigen Handelstag auf. Es war der siebte Verlusttag und die siebte Verlustwoche in Folge – die längste Serie seit 2008. Vom Rekordschluss Anfang Oktober fehlen der Nvidia Aktie inzwischen fast 48 Prozent. Und das, obwohl der Konzern erst am Dienstag Rekordzahlen vorgelegt hat. Wie passt das zusammen?
Nvidia Aktie: 500 Milliarden Dollar an einem Tag weg – warum selbst Rekordzahlen die Nvidia Aktie nicht mehr retten
Minus 14 Prozent an einem Freitag, die siebte Verlustwoche in Folge, jetzt prüft die US-Börsenaufsicht SEC: Die Nvidia Aktie erlebt die dunkelste Woche ihrer Geschichte – dabei verdoppelte der Konzern gerade erst seinen Umsatz. Die große Analyse: Was hinter dem Absturz der Nvidia Aktie steckt und welche drei Fragen jetzt über den Kurs entscheiden.
Die Stammdaten der Nvidia Aktie für deutsche Anleger: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD. In den USA wird die Nvidia Aktie unter dem Kürzel NVDA an der Nasdaq gehandelt.
Der Auslöser
Die SEC schaut hin: warum der Freitag so brutal war
Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters untersucht die Durchsetzungsabteilung der US-Börsenaufsicht SEC mögliche Bilanzierungsfragen bei Nvidia. Schon am Dienstag hatte das Wall Street Journal berichtet, die Behörde prüfe, ob Veröffentlichungen des Konzerns Anleger in die Irre geführt haben. Die SEC äußert sich nicht, eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Wichtig für die Einordnung: Eine Untersuchung ist kein Beleg für Fehlverhalten. Doch sie trifft die Nvidia Aktie in einem Moment, in dem das Vertrauen ohnehin angeschlagen ist – und in dem der gesamte Technologiesektor unter Druck steht.
Denn die SEC ist nicht die einzige Baustelle. Gründer Jensen Huang ist als Konzernchef zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress führt Nvidia übergangsweise. Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses verlangt bis zum 2. Dezember Auskunft über Chipexporte. All das sind offene Fragen, keine erwiesenen Vorwürfe – aber sie bestimmen derzeit den Kurs der Nvidia Aktie stärker als jede Umsatzzahl.
Nvidia Aktie: der Weg nach unten
Dollar
Schlusskurse 2026.
Quelle: Nasdaq; Bloomberg-Daten laut Wertpapierprospekten; Motley Fool
Daten als Tabelle
|Datum
|Dollar
|6. Oktober
|239,24
|19. Oktober
|217,09
|2. November
|202,06
|13. November
|162,85
|19. November
|145,98
|20. November
|125,53
Das Paradox
Rekordquartal im Crash: Das Geschäft läuft, der Kurs nicht
Operativ hat Nvidia geliefert wie selten zuvor. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, allein die Rechenzentren brachten 107,6 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellt der Konzern 130 Milliarden Dollar in Aussicht – ohne Geschäft mit Rechenzentren in China. Einziger Dämpfer: Die Marge soll wegen teurer Speicherchips auf 71 bis 72 Prozent sinken. Wer das Quartal liest, sieht einen Konzern auf Wachstumskurs. Wer den Kurs der Nvidia Aktie sieht, erkennt ein Misstrauensvotum.
Das zeigt sich auch in der Bewertung: Rechnet man den bereinigten Quartalsgewinn von 2,68 Dollar je Aktie auf ein Jahr hoch, kommt die Nvidia Aktie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12 – bei einem Unternehmen, das seinen Umsatz gerade verdoppelt hat. Der Markt preist also ein, dass die Gewinne der Vergangenheit infrage stehen könnten und dass die Investitionen der Cloudkonzerne irgendwann sinken. Die Kennzahlen wirken günstig, solange man ihnen traut.
Was jetzt zählt
Drei Fragen entscheiden über die Nvidia Aktie
Was findet die SEC?
Die Prüfung kann sich über Monate ziehen. Ein Ausgang ist offen – sie kann sich als Randnotiz erweisen oder zu Korrekturen und Strafen führen.
Was antwortet Nvidia dem Kongress?
Bis zum 2. Dezember muss der Konzern Fragen zu Chipexporten beantworten. Jede neue Enthüllung kann die Nvidia Aktie erneut unter Druck setzen.
Wer führt Nvidia?
Ein dauerhafter Nachfolger für Jensen Huang ist nicht benannt. Der Verwaltungsrat sucht intern und extern. Die Personalie gilt als Schlüssel für das Vertrauen von Kunden und Anlegern.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum ist die Nvidia Aktie am Freitag so stark gefallen?
Berichten zufolge prüft die SEC mögliche Bilanzierungsfragen. Hinzu kamen ein breiter Ausverkauf bei Technologiewerten, die offene Führungsfrage und Fragen des Kongresses zu Chipexporten.
Wie waren die letzten Quartalszahlen von Nvidia?
Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal erwartet Nvidia 130 Milliarden Dollar.
Wer führt Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang?
Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise. Ein dauerhafter Nachfolger ist nicht benannt.
Welche ISIN und WKN hat die Nvidia Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422. In Deutschland lautet das Handelssymbol NVD, in den USA NVDA.
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