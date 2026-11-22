Warum ist die Nvidia Aktie am Freitag so stark gefallen?

Berichten zufolge prüft die SEC mögliche Bilanzierungsfragen. Hinzu kamen ein breiter Ausverkauf bei Technologiewerten, die offene Führungsfrage und Fragen des Kongresses zu Chipexporten.

Wie waren die letzten Quartalszahlen von Nvidia?

Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal erwartet Nvidia 130 Milliarden Dollar.

Wer führt Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang?

Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise. Ein dauerhafter Nachfolger ist nicht benannt.

Welche ISIN und WKN hat die Nvidia Aktie?

ISIN US67066G1040, WKN 918422. In Deutschland lautet das Handelssymbol NVD, in den USA NVDA.