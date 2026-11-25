Am Montag schrieb sie Börsengeschichte, am Mittwoch kämpft sie um die Reste davon. Die Nvidia Aktie notiert im vorbörslichen US-Handel bei rund 148 Dollar, knapp 5 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag von 155,38 Dollar. Schon am Vortag hatte das Papier 5,9 Prozent verloren. Zusammengerechnet sind damit seit dem Montagsschluss rund 400 Milliarden Dollar Börsenwert verschwunden. Vom Kurssprung nach der Rückkehr von Gründer Jensen Huang ist fast die Hälfte wieder abgegeben.
Nvidia Aktie: 400 Milliarden Dollar in zwei Tagen weg – frisst der Markt die Huang-Rally wieder auf?
Am Montag der größte Tagesgewinn der Börsengeschichte, seitdem geht es abwärts: Die Nvidia Aktie verliert vorbörslich weitere rund 5 Prozent auf etwa 148 Dollar. Fast die Hälfte des Kurssprungs nach der Rückkehr von Jensen Huang ist schon wieder weg. Die Top-Story zeigt, warum die Euphorie so schnell verfliegt, welche Termine jetzt anstehen und an welchen Marken sich die Nvidia Aktie entscheidet.
Die Stammdaten für Anleger: Die Nvidia Aktie trägt die ISIN US67066G1040 und die WKN 918422. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol NVD gehandelt, in den USA unter dem Kürzel NVDA an der Nasdaq.
Der Rückschlag
Vom Rekordtag zum Kater: warum die Euphorie so schnell verfliegt
Die Rückkehr des Gründers hat eine Frage beantwortet. Alle anderen sind noch offen, und am Mittwoch kommen neue hinzu.
Die Rally war ein Ausnahmezustand
Plus 31,5 Prozent an einem Tag, mehr als eine Billion Dollar zusätzlicher Börsenwert: Nach Angaben von Investing.com war das der größte Tagesgewinn, den je ein Unternehmen verbucht hat. Ein Teil davon ging auf Anleger zurück, die auf fallende Kurse gesetzt hatten und ihre Positionen eilig schließen mussten. Solche Käufe wiederholen sich nicht.
Neue Zollpläne treffen die Lieferkette
Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters bereitet die US-Regierung Zölle auf Einfuhren aus 16 großen Handelspartnern vor. Darunter sind Länder, in denen Chips und Server für Nvidia gefertigt werden. Vorbörslich liegen mehrere große Halbleiterwerte jeweils rund 5 Prozent im Minus.
Zinsen und Inflationsdaten
Um 14:30 Uhr MEZ werden die Preisdaten zu den privaten Konsumausgaben veröffentlicht, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Am Terminmarkt gilt eine Zinserhöhung im Dezember bereits als nahezu sicher. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 4,9 Prozent.
Die Zweifel am KI-Boom sind zurück
Die Analysten der Deutschen Bank sprechen von einer Rückkehr der Risikoscheu. Investoren fragen wieder, ob sich die mit Schulden finanzierten Ausgaben für Rechenzentren auszahlen. Von diesen Ausgaben lebt Nvidia.
Hinzu kommt der Kalender. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Vor dem langen Wochenende ist der Handel dünner als sonst, die Ausschläge fallen entsprechend größer aus.
Die Stimmen
„Keine zweite Chance“: was die Wall Street jetzt sagt
Schon am Dienstag hatten mehrere Häuser vor zu viel Erleichterung gewarnt. Die Handelsabteilung von Goldman Sachs schrieb sinngemäß, eine bessere Stimmung sei noch kein Befreiungsschlag für die Chipbranche. Anleger täten sich schwer, eine dauerhafte Wende von einer heftigen Gegenbewegung zu unterscheiden. Die Analysten von Raymond James begrüßten die Rückkehr Huangs, hielten aber fest, dass der Konzern damit nicht einfach von vorn beginnen könne. Einige Unsicherheiten seien kleiner geworden, andere blieben.
Auf diese verbleibenden Punkte richtet sich nun der Blick.
Die Baustellen
Was Huangs Rückkehr nicht gelöst hat
Der Verwaltungsrat hat Huang am Montag einstimmig wieder eingesetzt, zwölf Tage nach seinem Rücktritt. Abgeschlossen ist damit wenig. Nach einem Bericht von Yahoo Finance untersuchen das US-Justizministerium und die Börsenaufsicht SEC, ob Chips über das Unternehmen Megaspeed aus Singapur an den Exportregeln vorbei geliefert wurden. Ein unabhängiger Ausschuss des Verwaltungsrats prüft weiter die Umstände, die zum Rücktritt führten. Aktionärsklagen sind angekündigt. Und Huang muss sich dem Kongress stellen: Für den 1. Dezember ist eine nicht öffentliche Befragung im Repräsentantenhaus angesetzt, für den 3. Dezember laut Yahoo Finance eine öffentliche Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats.
Die Politik bleibt auch sonst ein Faktor. Präsident Donald Trump hatte sich Medienberichten zufolge persönlich beim Verwaltungsrat für Huang eingesetzt. Laut Investing.com sagte er zudem, es sei „wahrscheinlich nicht zu spät“ für eine Beteiligung des Staates an Nvidia. Was daraus wird, ist offen. Für Anleger bedeutet es: Die Schlagzeilen kommen in den nächsten Wochen nicht nur aus Santa Clara, sondern auch aus Washington.
Die Marken
Zwischen 125 und 174 Dollar: wo sich die Nvidia Aktie entscheidet
Drei Marken ordnen das Bild. Bei 125,53 Dollar liegt der Schlusskurs vor Huangs Rückkehr. Die Nvidia Aktie notiert vorbörslich noch rund 18 Prozent darüber, das Polster ist also kleiner geworden, aber vorhanden. Bei 165,05 Dollar liegt der Montagsschluss, den die Aktie zurückerobern müsste, um die Rally fortzusetzen. Und bei 173,73 Dollar liegt das Niveau vor dem Rücktritt. Bis dorthin fehlen rund 15 Prozent, bis zum Zwölfmonatshoch von 243,37 Dollar fast 40 Prozent.
Das Geschäft
Rekordzahlen im Rücken: was die Aktie fundamental stützt
Bei allem Lärm läuft das Geschäft auf Hochtouren. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 hat Nvidia den Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar gesteigert. Für das laufende Quartal stellt der Konzern rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Rechnet man den bereinigten Quartalsgewinn von 2,68 Dollar je Aktie auf ein Jahr hoch, ergibt sich beim vorbörslichen Kurs ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 14. Für einen Konzern, der seinen Umsatz gerade verdoppelt hat, ist das niedrig. Es zeigt, wie viel Unsicherheit der Markt derzeit einpreist.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Wie steht die Nvidia Aktie heute?
Vorbörslich notierte sie am 25. November 2026 gegen 12:30 Uhr MEZ bei rund 148 Dollar, knapp 5 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag von 155,38 Dollar.
Warum fällt die Nvidia Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang?
Nach dem Kurssprung von 31,5 Prozent am Montag nehmen Anleger Gewinne mit. Dazu kommen Berichte über neue US-Zölle, Zinssorgen, Zweifel an den hohen KI-Investitionen und die weiter laufenden Untersuchungen.
Wie viel der Huang-Rally ist schon wieder weg?
Der Kurs stieg am Montag von 125,53 auf 165,05 Dollar. Beim vorbörslichen Kurs von rund 148 Dollar sind davon etwa 44 Prozent wieder verloren.
Welche Termine sind für die Nvidia Aktie wichtig?
Am 25. November um 14:30 Uhr MEZ kommen US-Inflationsdaten. Anfang Dezember muss Jensen Huang vor Ausschüssen des Kongresses aussagen. Ende Februar 2027 werden die Zahlen zum vierten Quartal erwartet.
Welche ISIN und WKN hat die Nvidia Aktie?
Die ISIN lautet US67066G1040, die WKN 918422. Handelssymbol in Deutschland ist NVD, in den USA NVDA.
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