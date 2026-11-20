Der Schlusskurs vom 11. November, dem letzten Handelstag vor dem Abgang, lag bei rund 174 Dollar. Am 18. November schloss die Nvidia-Aktie bei rund 151 Dollar, das sind etwa 13 Prozent weniger. Vom Rekordhoch bei rund 239 Dollar am 6. Oktober fehlen gut 37 Prozent, was nach Rechnung des Berichts rund 2,1 Billionen Dollar Börsenwert entspricht. An einem Tag, an dem AMD 5,3 Prozent und Broadcom 3,6 Prozent zulegten, gab Nvidia nach.

Die Zahlen selbst waren stark. Der Umsatz stieg im jüngsten Quartal auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Der Gewinn je Aktie verdoppelte sich auf 2,70 Dollar, nach 1,30 Dollar im Vorjahr. Für das nächste Quartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, rund 4 Prozent über den Erwartungen der Analysten, wohlgemerkt ohne Umsätze im chinesischen Rechenzentrumsgeschäft. Für das Geschäftsjahr 2028 erwartet das Management inzwischen rund 75 Prozent Umsatzwachstum statt zuvor 70 Prozent.