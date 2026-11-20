Die Nvidia-Aktie (Nasdaq: NVDA, ISIN US67066G1040) erlebt ein Paradox: Der Konzern hat seinen Umsatz im jüngsten Quartal mehr als verdoppelt, doch die Aktie notiert rund 37 Prozent unter ihrem Rekord. Wer den wertvollsten Chipkonzern der Welt jetzt bewertet, muss zwei Geschichten gleichzeitig lesen: ein beispielloses Geschäft und eine Führungskrise.
Nvidia-Aktie: 37 Prozent unter dem Hoch trotz verdoppelten Umsatzes – wer führt jetzt den Chipriesen?
Nvidia-Aktie nach dem Huang-Abgang: Umsatz +103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, doch der Kurs liegt rund 37 Prozent unter dem Rekord – Kress führt interimistisch, das KGV sinkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Rekordhoch (06.10.2026)
- rund 239 US-Dollar
- Schlusskurs 18.11.2026
- rund 151 US-Dollar
Stand: 18.11.2026, Kurse laut Barchart-Kolumne (Schlusskurse, gerundet)
Am 12. November gab Nvidia bekannt, dass Jensen Huang mit sofortiger Wirkung als Präsident, Vorstandschef und Verwaltungsratsmitglied zurücktritt. Seither führt Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen interimistisch, ohne ihr bisheriges Amt abzugeben. Als Hintergrund nennt der ausgewertete Bericht eine Untersuchung im Umfeld der Singapurer Firma Megaspeed; der Verwaltungsrat sieht nach eigenen Angaben keinen Anhaltspunkt für eine Gefährdung von Sicherheits- oder Geschäftsgeheimnissen. Auf der Zahlenkonferenz am 17. November bestätigte der Verwaltungsrat laut Bericht, dass Huang nicht zurückkehrt.
Der Absturz
Warum fällt die Nvidia-Aktie trotz Rekordzahlen?
Der Schlusskurs vom 11. November, dem letzten Handelstag vor dem Abgang, lag bei rund 174 Dollar. Am 18. November schloss die Nvidia-Aktie bei rund 151 Dollar, das sind etwa 13 Prozent weniger. Vom Rekordhoch bei rund 239 Dollar am 6. Oktober fehlen gut 37 Prozent, was nach Rechnung des Berichts rund 2,1 Billionen Dollar Börsenwert entspricht. An einem Tag, an dem AMD 5,3 Prozent und Broadcom 3,6 Prozent zulegten, gab Nvidia nach.
Die Zahlen selbst waren stark. Der Umsatz stieg im jüngsten Quartal auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Der Gewinn je Aktie verdoppelte sich auf 2,70 Dollar, nach 1,30 Dollar im Vorjahr. Für das nächste Quartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, rund 4 Prozent über den Erwartungen der Analysten, wohlgemerkt ohne Umsätze im chinesischen Rechenzentrumsgeschäft. Für das Geschäftsjahr 2028 erwartet das Management inzwischen rund 75 Prozent Umsatzwachstum statt zuvor 70 Prozent.
|Datum
|Schlusskurs
|Einordnung
|06.10.2026
|rund 239 $
|Rekordhoch
|11.11.2026
|rund 174 $
|letzter Handelstag vor dem Huang-Abgang
|18.11.2026
|rund 151 $
|rund 13 % unter dem 11.11., rund 37 % unter dem Hoch
Kurse gerundet, laut Barchart-Kolumne; Abstände eigene Rechnung.
Quelle: Barchart/Yahoo Finance (19.11.2026)
Die Bewertung
Wie günstig ist die Nvidia-Aktie nach dem Rückschlag?
Rechnerisch ist die Bewertung deutlich gesunken. Hochgerechnet auf ein Jahr (Quartalsgewinn von 2,70 Dollar mal vier) liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Nvidia-Aktie bei rund 14, auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 16. Das ist eine eigene Rechnung des Berichtsautors, keine Prognose von aktiencheck.de. Eine niedrige Kennzahl allein beweist allerdings nichts: Am Markt wird gefragt, wie nachhaltig die Gewinne bleiben, wenn die KI-Investitionen der Kunden nachlassen.
Die Produktpipeline spricht zumindest kurzfristig für das Geschäft. Die neue Plattform Vera Rubin erreichte laut Bericht schon im ersten Quartal der Produktionslieferungen fast 20 Milliarden Dollar Umsatz, die Vorgängerplattform Blackwell brachte es im entsprechenden ersten Quartal auf 11 Milliarden Dollar. Rubin Ultra soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 folgen.
Die Last
Welche Risiken stecken in der Nvidia-Aktie jenseits der Führungsfrage?
Die Termine
Welche Termine bestimmen die Nvidia-Aktie in den nächsten Wochen?
Der Kalender ist politisch aufgeladen. Am 1. Dezember soll Huang laut Bericht in nicht öffentlichen Befragungen von drei Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses aussagen, darunter das Geheimdienstkomitee und der Sonderausschuss zur Kommunistischen Partei Chinas. Einen Tag später steht die Befragung von Chefjustiziar Tim Teter an. Wann Nvidia die verspätete 10-Q nachreicht, nennt der Bericht nicht.
Häufige Fragen
FAQ zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie gefallen? Seit dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November belasten Führungsunsicherheit, eine Untersuchung und eine verspätete Quartalsmeldung; die Aktie schloss am 18. November bei rund 151 Dollar.
Wer führt Nvidia derzeit? Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen interimistisch und bleibt zugleich CFO.
Wie hoch ist der Nvidia-Umsatz? Im jüngsten Quartal 115,8 Milliarden Dollar (+103 Prozent), für das nächste Quartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar in Aussicht.
Zahlt Nvidia eine Dividende? Die ausgewerteten Quellen nennen dazu keine Angaben.
Wann kommt die nächste Nvidia-Prognose? Das Management hat den Ausblick für das Geschäftsjahr 2028 auf rund 75 Prozent Umsatzwachstum angehoben; neue Quartalszahlen sind in den ausgewerteten Quellen nicht datiert.
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