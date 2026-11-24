Die Analysten von Citi heben nach der Rückkehr von Jensen Huang als Präsident, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats das Kursziel für die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) von 225 auf 240 USD an und bestätigen das Rating "buy".
Nvidia Aktie: 34% Plus im US-Vormittagshandel – was Huangs Comeback für Citi verändert
Nach Jensen Huangs Rückkehr hebt Citi das Nvidia-Kursziel von 225 auf 240 USD an.
Mit der Wiedereinsetzung von Jensen Huang sei der "zentrale Belastungsfaktor" entfallen, den der Wechsel an der Konzernspitze geschaffen habe. Seine Rückkehr sorge wieder für Kontinuität bei der Planung künftiger Produkte, in den Kundenbeziehungen und in der Zusammenarbeit mit den Lieferanten.
Langfristig sei damit das Risiko gesunken, dass Nvidia seine Pläne nicht wie vorgesehen umsetzen könne. Mit diesem geringeren Risiko würden die Analysten von Citi die Anhebung des Kursziels begründen. Im US-Vormittagshandel am 23. November habe die Nvidia-Aktie um 34% auf 168,63 USD zugelegt.
Die Analysten von Citi bekräftigen ihr Votum "buy" für die Nvidia-Aktie mit einem neuen Kursziel von 240 USD nach zuvor 225 USD. (Analyse vom 23.11.2026)
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