Die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) steckt in einem seltenen Widerspruch: Der Konzern hat gerade das stärkste Quartal seiner Geschichte vorgelegt und die Wall-Street-Erwartungen zum 17. Mal in Folge übertroffen – und trotzdem fragen sich Anleger, was die Nvidia Aktie ohne ihren Gründer an der Spitze wert ist. Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 115,8 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Nachbörslich legte die Aktie rund 4 Prozent zu. Doch über den Zahlen hängt eine Frage, die kein Datenblatt beantwortet.
Nvidia-Aktie: 130-Milliarden-Ausblick trifft SEC-Prüfung - Wie viel Huang steckt im Kurs?
Nvidia-Aktie: Umsatz 115,8 Mrd. Dollar, Ausblick 130 Mrd. über Konsens, nachbörslich rund 4 % im Plus – doch SEC-Prüfung und leerer CEO-Posten bremsen die Euphorie.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Symbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Marktwert
- rund 3,8 Bio. $ (nachbörslich)
Stand: 19.11.2026, Angaben laut Unternehmen und Berichterstattung; Kurs nachbörslich
Die Zahlen
Wie stark waren die Nvidia-Quartalszahlen wirklich?
Nach Reuters-Angaben lag der Umsatz bei 115,84 Milliarden Dollar, der von Analysten erwartete Konsens bei 109,11 Milliarden Dollar. Das ist ein Vorsprung von gut 6 Prozent.
Auch die Profitabilität überzeugte: Die bereinigte Bruttomarge erreichte 74,9 Prozent nach 73,5 Prozent vor einem Jahr; Analysten hatten 74,1 Prozent erwartet. Beim Ausblick legte Nvidia noch einmal nach. Für das laufende Schlussquartal peilt der Konzern rund 130 Milliarden Dollar Umsatz an, mit einer Schwankungsbreite von plus/minus 3 Prozent. Der Markt hatte laut LSEG-Konsens mit 125,25 Milliarden Dollar gerechnet. Die Marge soll dabei bei 71 bis 72 Prozent liegen, der Konsens lag bei 71,7 Prozent.
|Kennzahl
|Nvidia
|Konsens
|Umsatz 3. Quartal
|115,84 Mrd. $
|109,11 Mrd. $
|Bereinigte Bruttomarge
|74,9%
|74,1%
|Umsatzausblick 4. Quartal
|130 Mrd. $ (±3%)
|125,25 Mrd. $
|Margenausblick 4. Quartal
|71-72%
|71,7%
Quelle: Reuters (via Global News), 18.11.2026; Konsens laut LSEG
Ein Detail relativiert den Jubel: Nvidia unterstellt in seiner Prognose weiterhin keine Verkäufe von Rechenzentrums-Chips nach China. Jeder Dollar aus Peking wäre demnach Zugabe, nicht Basisfall.
Das Kursbild
Warum steht die Nvidia Aktie trotz Rekord so tief?
Der Börsenwert liegt nach Reuters-Angaben bei rund 3,8 Billionen Dollar – etwa 2 Billionen Dollar unter dem Hoch von Anfang Oktober. Im regulären Handel am 18. November gab die Aktie leicht auf 155,46 Dollar nach, bevor die Zahlen den nachbörslichen Aufschlag brachten. Die Taiwan-Börse und die Zulieferer hatten zuvor bereits unter KI-Zweifeln gelitten; dazu kommen Sorgen um die Schuldenfinanzierung des KI-Booms, die auch in den Fed-Protokollen als Warnsignal auftauchen.
Die Führungsfrage
Was bedeutet der Abgang von Jensen Huang für die Nvidia-Aktie?
Es ist die erste Quartalsbilanz seit dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang, der laut Reuters in der Vorwoche nach Medienberichten über sein Privatleben und mögliche Sicherheitsfragen zurückgetreten war. Auf der Telefonkonferenz stellte der Verwaltungsrat klar, Huang nicht als CEO zurückzuholen und keine Fragen zu seinem Abgang zu beantworten. Der Chairman sagte laut Reuters sinngemäß, man werde die Position nicht überstürzt besetzen, bevor man „genau die richtige Person“ gefunden habe.
Interimistisch führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern. Der Vorstand hat die Personalberatung Heidrick & Struggles mit der Suche beauftragt, intern wie extern werden Kandidaten geprüft. Zusätzlich richtete das Gremium einen Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrollen ein – ein Signal, dass das China-Thema nun auf Vorstandsebene verankert ist.
Hinzu kommt ein Risiko, das sich schwer einpreisen lässt: Das Wall Street Journal berichtete laut Reuters am Dienstagnachmittag, die US-Börsenaufsicht SEC untersuche Nvidia im Zusammenhang mit Huangs Rücktritt. Die SEC lehnte einen Kommentar ab; Art und Umfang der Untersuchung sind öffentlich nicht bekannt.
Einordnung
Welche Chancen und Risiken hat die Nvidia Aktie jetzt?
Auf der anderen Seite stehen eine Wachstumsrate von über 100 Prozent, ein Ausblick über Konsens und eine Bruttomarge, von der Wettbewerber nur träumen. Die Frage ist deshalb weniger, ob Nvidia liefert, sondern ob der Markt Führungsunsicherheit und Regulierungsrisiko höher gewichtet als Rekordzahlen.
Ausblick
Was kommt als Nächstes bei der Nvidia-Aktie?
Nachfolge
Der Verwaltungsrat nennt keinen Zeitplan für die Besetzung des CEO-Postens; Meldungen dazu dürften den Kurs bewegen.
SEC
Jede Bestätigung oder Konkretisierung der Untersuchung ist ein möglicher Kurstreiber.
China und Exportkontrollen
Der neue Ausschuss soll sich damit befassen; Entscheidungen aus Washington und Peking wirken direkt auf die Prognose.
KI-Stimmung
Zinssorgen und die Debatte um KI-Schulden prägen den gesamten Sektor, nicht nur Nvidia.
FAQ zur Nvidia-Aktie
Wie hoch war der Nvidia-Umsatz im dritten Quartal? Laut Reuters 115,84 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.
Wie lautet der Nvidia-Ausblick? Für das Schlussquartal rund 130 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 3 Prozent) bei einer bereinigten Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent.
Wer führt Nvidia derzeit? Interimistisch Finanzchefin Colette Kress; eine Personalberatung sucht einen Nachfolger für Jensen Huang.
Wie hat die Nvidia-Aktie reagiert? Im regulären Handel am 18. November gab sie leicht nach, nachbörslich legte sie rund 4 Prozent zu.
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