Gemessen an den Erwartungen: sehr gut. Der Markt hatte laut TradingKey mit rund 109 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet, Nvidia lieferte 115,8 Milliarden. Der Rechenzentrumsbereich, das Herz des Konzerns, wuchs um 110 Prozent auf 107,6 Milliarden Dollar und legte allein gegenüber dem Vorquartal um 21 Prozent zu. Der Nettogewinn verdoppelte sich laut The Motley Fool auf 64,9 Milliarden Dollar, das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg von 1,30 auf 2,70 Dollar.

Noch wichtiger für die Börse ist der Blick nach vorn. Für das vierte Quartal stellt Nvidia rund 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, plus oder minus 3 Prozent. Der Konsens lag laut TradingKey bei rund 125 Milliarden Dollar. China ist in diesem Ausblick nicht enthalten: Nvidia unterstellt keine Rechenzentrumsverkäufe dorthin.