Sechs Tage nach dem Rücktritt von Jensen Huang musste Nvidia beweisen, dass die Maschine auch ohne ihren Gründer läuft. Die Antwort kam am Dienstagabend in Zahlen: 115,8 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 103 Prozent, und ein Ausblick von rund 130 Milliarden Dollar für das laufende Quartal. Die Nvidia-Aktie (Kürzel NVDA, ISIN US67066G1040), die im regulären Handel noch bei 155,46 Dollar geschlossen hatte, zog nachbörslich an. In Asien sprangen Chipwerte über Nacht deutlich an. Die große Frage für den Mittwoch: Ist das die Wende nach Wochen des KI-Ausverkaufs – oder nur eine Atempause?
Nvidia-Aktie: 130-Milliarden-Ausblick ohne Huang, Asien springt an – trägt die Erleichterung bis zur Wall Street?
Nvidia meldet 115,8 Mrd. Dollar Umsatz und peilt 130 Mrd. an. Die Nvidia-Aktie steigt nachbörslich, Kospi und SoftBank ziehen an. Doch in Seoul bröckelt die Rally schon wieder.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN
- US67066G1040
- Kürzel
- NVDA
- Schlusskurs
- 155,46 $
- 52-Wochen-Spanne
- 148,80–243,37 $
- Börsenwert
- rund 3,76 Bio. $
- Interims-CEO
- Colette Kress
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vor der Zahlenvorlage
Die Zahlen
Wie gut waren die Nvidia-Quartalszahlen wirklich?
Gemessen an den Erwartungen: sehr gut. Der Markt hatte laut TradingKey mit rund 109 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet, Nvidia lieferte 115,8 Milliarden. Der Rechenzentrumsbereich, das Herz des Konzerns, wuchs um 110 Prozent auf 107,6 Milliarden Dollar und legte allein gegenüber dem Vorquartal um 21 Prozent zu. Der Nettogewinn verdoppelte sich laut The Motley Fool auf 64,9 Milliarden Dollar, das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg von 1,30 auf 2,70 Dollar.
Noch wichtiger für die Börse ist der Blick nach vorn. Für das vierte Quartal stellt Nvidia rund 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, plus oder minus 3 Prozent. Der Konsens lag laut TradingKey bei rund 125 Milliarden Dollar. China ist in diesem Ausblick nicht enthalten: Nvidia unterstellt keine Rechenzentrumsverkäufe dorthin.
Nvidia: Umsatz Q3 und Ausblick Q4
Mrd. USD
- Konsens bzw. Ausblick, keine Ist-Zahl
Quelle: Nvidia laut The Motley Fool und TradingKey
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Umsatz
|Konsens Q3
|109,1
|Ist Q3
|115,8
|Ausblick Q4
|130
Es gibt aber auch Kleingedrucktes. Das vierte Quartal enthält eine zusätzliche, 14. Woche – auf Wochenbasis fällt das Wachstum damit laut The Motley Fool deutlich bescheidener aus. Die Bruttomarge soll laut TradingKey auf 71 bis 72 Prozent sinken, nach zuletzt rund 75 Prozent. Und die Forderungen stiegen im Quartal um rund 18 Milliarden Dollar, weil viele neue Systeme erst spät im Quartal ausgeliefert wurden.
Ohne den Gründer
Was bedeutet der Huang-Rücktritt für die Nvidia-Aktie?
Es war der erste Bericht ohne Jensen Huang an der Spitze. Der Gründer war am 12. November als Vorstandschef zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern seither zusätzlich als Interims-CEO. Bereits am 8. November hatte der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung zu Berichten eingeleitet, wonach Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein soll. Ein Update dazu enthielt der Bericht laut The Motley Fool nicht.
Für Anleger ist das der eigentliche Unsicherheitsfaktor. Die Zahlen zeigen, dass die Nachfrage nach KI-Rechenzentren unabhängig von der Person an der Spitze weiterläuft. Die Bewertung einer Aktie hängt aber auch an Vertrauen in Strategie und Führung – und die Chefsuche ist offen. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 243,37 Dollar hat die Nvidia-Aktie rund 36 Prozent verloren.
Über Nacht
Wie reagieren Asien und die Chipwerte auf die Nvidia-Zahlen?
Der erste Stimmungstest kam aus Asien – und fiel zunächst kräftig aus. Der koreanische Kospi eröffnete laut TradingKey 2,97 Prozent höher bei 5.115,92 Punkten und eroberte die Marke von 5.000 Punkten zurück, die er am Dienstag erstmals seit rund neun Monaten verloren hatte. In Tokio stieg der Nikkei zum Start um 1,04 Prozent.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|SoftBank Group
|3.511 Yen
|+7,01 %
|Kioxia
|8.508 Yen
|+6,8 %
|SK Hynix
|1.166.000 Won
|+6,15 %
|Samsung Electronics
|199.700 Won
|+4,94 %
Quelle: TradingKey, Kurse zur Eröffnung
Doch die Euphorie hielt nicht lange. Laut Seoul Economic Daily notierte Samsung Electronics um 11 Uhr Ortszeit nur noch 0,21 Prozent im Plus. Für die Wall Street ist das ein Warnsignal: Gute Nachrichten werden zwar gekauft, aber nicht um jeden Preis gehalten. Die US-Futures lagen laut Saxo im frühen asiatischen Handel deutlich im Plus, der Nasdaq-100-Future um 1,4 Prozent.
Das große Bild
Ist der KI-Boom nach den Nvidia-Zahlen wieder intakt?
Nvidia ist der Seismograf der gesamten KI-Branche. Wenn der Konzern 107,6 Milliarden Dollar in einem Quartal mit Rechenzentren umsetzt, bedeutet das: Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta und Co. investieren weiter in Rekordhöhe. Das stützt die gesamte Lieferkette – von Speicherherstellern wie SK Hynix und Micron bis zu europäischen Zulieferern.
Gleichzeitig ist der Markt nervös wie lange nicht. Am Dienstag fiel der Dow Jones laut Saxo um 1,6 Prozent, der S&P 500 um 1,0 Prozent. Neue US-Exportregeln für KI-Chips in Länder wie Malaysia und Singapur, steigende Anleiherenditen und Zinsängste nach Aussagen aus der US-Notenbank belasten. Und mit dem Anthropic-Börsengang, dessen Preis heute festgelegt wird, wartet ein Kapitalmagnet, der Geld aus anderen KI-Werten abziehen könnte. Nvidia selbst ist an Anthropic beteiligt: Laut TechCrunch zeichnet der Konzern rund 10 Milliarden Dollar in einer Privatplatzierung.
Termine
Was kommt als Nächstes für die Nvidia-Aktie?
Heute zählt der Handelsstart an der Wall Street. Um 20 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, am Abend wird der Anthropic-Ausgabepreis erwartet, am Donnerstag folgt die Erstnotiz. Mittelfristig hängt viel daran, wann Nvidia einen dauerhaften Vorstandschef präsentiert.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Wie hoch war der Nvidia-Umsatz im dritten Quartal? 115,8 Milliarden Dollar, 103 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon entfielen 107,6 Milliarden Dollar auf Rechenzentren.
Welche Prognose gibt Nvidia für das vierte Quartal? Rund 130 Milliarden Dollar Umsatz, plus oder minus 3 Prozent, bei einem Quartal mit 14 Wochen.
Wer führt Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang? Finanzchefin Colette Kress ist zusätzlich Interims-CEO.
Wie hat die Nvidia-Aktie reagiert? Nach einem Schlusskurs von 155,46 Dollar stieg sie nachbörslich je nach Quelle um rund 1 bis 4 Prozent.
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