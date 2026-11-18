Die Nvidia Aktie (Ticker NVDA, ISIN US67066G1040) hat am Mittwoch trotz eines Rekordquartals nachgegeben. Der Konzern meldete am Dienstagabend für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Vorbörslich lag die Aktie um 4:28 Uhr New Yorker Zeit bei 160,80 Dollar (+3,43 Prozent), um 17:05 Uhr MEZ (11:05 Uhr New Yorker Zeit) notierte sie laut StockTitan 2,02 Prozent unter dem Vortagsschluss. Den Xetra-Schluss gab ad-hoc-news.de mit 138,88 Euro an. Dahinter stehen Fragen, die über die Zahlen hinausgehen: der Abgang des Firmengründers und die US-Politik gegenüber China.
Nvidia Aktie: 115,8 Milliarden Dollar Umsatz, doch Huang-Abgang und neue Exportregeln belasten den Kurs – wie viel Politik steckt im Chip-Riesen?
Nvidia übertrifft mit 115,8 Milliarden Dollar Umsatz die Erwartungen, doch die Aktie dreht ins Minus. Der Rücktritt von Firmengründer Jensen Huang und neue US-Exportregeln für KI-Chips rücken die Politik ins Zentrum.
Die Zahlen
Wie stark war das Nvidia-Quartal wirklich?
Laut ad-hoc-news.de, die sich auf die Pressemitteilung des Unternehmens beruft, stieg der Umsatz im Quartal bis 25. Oktober auf 115,8 Milliarden Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft trug 107,6 Milliarden Dollar bei (+110 Prozent). Der Nettogewinn nach US-GAAP lag bei 65,3 Milliarden Dollar nach 31,9 Milliarden im Vorjahr, die GAAP-Bruttomarge bei 74,8 Prozent.
Für das laufende vierte Quartal stellt Nvidia rund 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, mit einer Spanne von plus/minus 3 Prozent. Der Ausblick enthält eine zusätzliche Woche, die erwartete GAAP-Bruttomarge liegt zwischen 71,0 und 72,0 Prozent. Wichtig für die politische Debatte: Die Prognose unterstellt keine Umsätze aus Rechenzentrums-Chips für China.
|Kennzahl
|Q3
|Veränderung / Hinweis
|Umsatz
|115,8 Mrd. USD
|+103 % zum Vorjahr
|Rechenzentrum
|107,6 Mrd. USD
|+110 % zum Vorjahr
|Nettogewinn (GAAP)
|65,3 Mrd. USD
|Vorjahr 31,9 Mrd. USD
|Bruttomarge (GAAP)
|74,8 %
|Ausblick Q4: 71 bis 72 %
|Umsatzausblick Q4
|130,0 Mrd. USD
|±3 %, inklusive zusätzlicher Woche
Angaben laut ad-hoc-news.de unter Berufung auf die Unternehmensmitteilung; Primärquelle nicht eigenständig geprüft.
Quelle: ad-hoc-news.de, 18.11.2026, 18:26 Uhr
Die Politik
Warum belasten Huang-Rücktritt und Exportregeln die Nvidia Aktie?
Jensen Huang ist nach Angaben von Yahoo Finance und dem Bericht eines Aktiencheck-Artikels vom 12. November als Vorstandschef zurückgetreten. Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen kommissarisch, der Verwaltungsrat holt Huang laut Yahoo nicht zurück. Der Hintergrund bleibt unklar: ORF und der Kurier sprechen im Zusammenhang mit dem APEC-Gipfel von einer mutmaßlichen Spionageaffäre, bestätigt ist das nicht.
Hinzu kommt die Exportpolitik. Der Kurier berichtet über eine Regel des US-Handelsministeriums, die den Export von Hochleistungschips in mehrere Länder einschränken soll, darunter gegen das Unternehmen Megaspeed in Singapur, bei dem der Verdacht der Chip-Umleitung nach China besteht. Laut Der Aktionär brauchen Lieferungen leistungsstarker KI-Chips nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien künftig eine Exportlizenz. Intern gibt es Streit: Handelsminister Howard Lutnick wollte weniger strenge Beschränkungen, Finanzminister Scott Bessent warf dem Ministerium vor, die Verkäufe nicht eingedämmt zu haben.
Für Halbleiteraktien ist das ein Zielkonflikt: Wachstum durch Auslandsverkäufe gegen die Sorge, Technologie könnte in China landen. Nvidia plant China ohnehin nicht mehr ein.
Das große Bild
Was bedeutet das für Nasdaq, DAX und Halbleiteraktien?
Die Aktie liegt trotz der Zahlen deutlich unter dem Rekord. Laut dem Aktiencheck-Bericht vom Nachmittag notierte sie zuletzt rund 36 Prozent unter dem Hoch von 243,37 Dollar von Anfang Oktober, Bloomberg beziffert den Wertverlust seitdem auf rund zwei Billionen Dollar. Das jüngste Tief lag bei 148,80 Dollar. Am Mittwoch um 13:48 Uhr stand die Aktie laut ad-hoc-news.de bei 145,54 Euro, um 18:15 Uhr bei 138,14 Euro (Lang & Schwarz), ein Abschlag von 5,08 Prozent.
Der Nasdaq Composite lag nach Yahoo Finance am Nachmittag mit +0,3 Prozent leicht im Plus, der Dow Jones deutlich im Minus. Für den DAX bleibt Nvidia ein Taktgeber für Technologiewerte wie SAP, Infineon und Siemens Energy, die vom KI-Zyklus abhängen. Ein klarer Zusammenhang zwischen dem Nvidia-Kurs und einzelnen DAX-Werten ist am heutigen Abend nicht belegt.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Wie hoch war der Nvidia-Umsatz im dritten Quartal? 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent zum Vorjahr.
Warum fällt die Nvidia Aktie trotz guter Zahlen? Laut Marktberichten belasten der Rücktritt von Jensen Huang und neue Exportbeschränkungen für KI-Chips. Eine belastbare Einzelursache liegt nicht vor.
Was gilt für Nvidia-Chips in China? Die Prognose für das vierte Quartal unterstellt keine Rechenzentrumsumsätze aus China.
Wann berichtet Nvidia wieder? Ein Termin ist in den geprüften Quellen nicht genannt.
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