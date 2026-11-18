Laut ad-hoc-news.de, die sich auf die Pressemitteilung des Unternehmens beruft, stieg der Umsatz im Quartal bis 25. Oktober auf 115,8 Milliarden Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft trug 107,6 Milliarden Dollar bei (+110 Prozent). Der Nettogewinn nach US-GAAP lag bei 65,3 Milliarden Dollar nach 31,9 Milliarden im Vorjahr, die GAAP-Bruttomarge bei 74,8 Prozent.

Für das laufende vierte Quartal stellt Nvidia rund 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, mit einer Spanne von plus/minus 3 Prozent. Der Ausblick enthält eine zusätzliche Woche, die erwartete GAAP-Bruttomarge liegt zwischen 71,0 und 72,0 Prozent. Wichtig für die politische Debatte: Die Prognose unterstellt keine Umsätze aus Rechenzentrums-Chips für China.