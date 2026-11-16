Eine Krebs-Pille, die Monat für Monat mehr Umsatz bringt: Nuvation Bio steigerte die Erlöse mit Ibtrozi im dritten Quartal um 18 Prozent. JonesTrading-Analyst Boris Peaker bleibt für die Nuvation-Bio-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 12 US-Dollar. Das ist rund das Dreifache des Kurses von 3,94 US-Dollar.
Nuvation-Bio-Aktie: Lungenkrebs-Pille wächst weiter – Analyst traut der Aktie das Dreifache zu
Der Umsatz mit dem Lungenkrebsmittel Ibtrozi stieg im Quartal um 18 Prozent. JonesTrading-Analyst Boris Peaker bleibt bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 12 US-Dollar – rund dreimal so viel wie der Kurs von 3,94 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nuvation Bio Inc.
- Handelssymbol
- NUVB (NYSE)
- Analyst
- Boris Peaker
- Bank
- JonesTrading
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 12 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
JonesTrading zur Nuvation-Bio-Aktie
Ibtrozi legt zu – Peaker bleibt beim Kaufurteil
Boris Peaker hält an seiner Kaufempfehlung fest. Das Lungenkrebsmittel Ibtrozi gewinnt weiter Patienten.
Der Gesamtumsatz lag im dritten Quartal bei 45,0 Millionen US-Dollar, davon 27,5 Millionen US-Dollar aus Ibtrozi. Der Nettoverlust sank auf 41,9 Millionen US-Dollar nach 55,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Ibtrozi behandelt eine seltene Form von Lungenkrebs mit einer bestimmten Genveränderung (ROS1).
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von JonesTrading-Analyst Boris Peaker zu lesen ist:
Stabile Neupatienten
Rund 160 Patienten begannen im Quartal eine Behandlung, obwohl der Gesamtmarkt schrumpfte.
Erweiterte Zulassung
Die FDA genehmigte eine erweiterte Zulassung vier Monate vor dem geplanten Termin.
Viel Geld
Ende September verfügte Nuvation Bio über 663,4 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Wertpapieren.
Zweiter Wirkstoff
Safusidenib gegen Hirntumoren erhielt von der FDA einen beschleunigten Status.
Wachstum verlangsamt sich
Das Umsatzplus von Ibtrozi lag zuletzt bei 18 Prozent nach 25 Prozent im Vorquartal. Die Zahl neuer Patienten stieg nicht weiter.
Ein Teil des Umsatzes stammt aus einmaligen Meilensteinzahlungen von Partnern.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist JonesTrading Institutional Services LLC, Analyst Boris Peaker. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 12 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jonestrading.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Nuvation Bio Inc. (NUVB): Kaufen, Kursziel 12,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Boris Peaker, Aktienanalyst, JonesTrading Institutional Services LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 18:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 18:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Boris Peaker, Aktienanalyst, JonesTrading Institutional Services LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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