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Nuvation-Bio-Aktie: Lungenkrebs-Pille wächst weiter – Analyst traut der Aktie das Dreifache zu

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Der Umsatz mit dem Lungenkrebsmittel Ibtrozi stieg im Quartal um 18 Prozent. JonesTrading-Analyst Boris Peaker bleibt bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 12 US-Dollar – rund dreimal so viel wie der Kurs von 3,94 US-Dollar.

Anatomisches Lungenmodell
Bild: Foto: Robina Weermeijer / Unsplash
Rating JonesTrading (bestätigt)
Buy
Kursziel
12 $
Kurs 16.11.2026
3,94 $
Abstand zum Kursziel
+204,6 %

Steckbrief

Unternehmen
Nuvation Bio Inc.
Handelssymbol
NUVB (NYSE)
Analyst
Boris Peaker
Bank
JonesTrading
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
12 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Eine Krebs-Pille, die Monat für Monat mehr Umsatz bringt: Nuvation Bio steigerte die Erlöse mit Ibtrozi im dritten Quartal um 18 Prozent. JonesTrading-Analyst Boris Peaker bleibt für die Nuvation-Bio-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 12 US-Dollar. Das ist rund das Dreifache des Kurses von 3,94 US-Dollar.

JonesTrading zur Nuvation-Bio-Aktie

Ibtrozi legt zu – Peaker bleibt beim Kaufurteil

Boris Peaker hält an seiner Kaufempfehlung fest. Das Lungenkrebsmittel Ibtrozi gewinnt weiter Patienten.

Der Gesamtumsatz lag im dritten Quartal bei 45,0 Millionen US-Dollar, davon 27,5 Millionen US-Dollar aus Ibtrozi. Der Nettoverlust sank auf 41,9 Millionen US-Dollar nach 55,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Ibtrozi behandelt eine seltene Form von Lungenkrebs mit einer bestimmten Genveränderung (ROS1).

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von JonesTrading-Analyst Boris Peaker zu lesen ist:

  1. Stabile Neupatienten

    Rund 160 Patienten begannen im Quartal eine Behandlung, obwohl der Gesamtmarkt schrumpfte.

  2. Erweiterte Zulassung

    Die FDA genehmigte eine erweiterte Zulassung vier Monate vor dem geplanten Termin.

  3. Viel Geld

    Ende September verfügte Nuvation Bio über 663,4 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Wertpapieren.

  4. Zweiter Wirkstoff

    Safusidenib gegen Hirntumoren erhielt von der FDA einen beschleunigten Status.

Wachstum verlangsamt sich

Das Umsatzplus von Ibtrozi lag zuletzt bei 18 Prozent nach 25 Prozent im Vorquartal. Die Zahl neuer Patienten stieg nicht weiter.

Ein Teil des Umsatzes stammt aus einmaligen Meilensteinzahlungen von Partnern.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist JonesTrading Institutional Services LLC, Analyst Boris Peaker. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 12 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jonestrading.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Nuvation Bio Inc. (NUVB): Kaufen, Kursziel 12,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Boris Peaker, Aktienanalyst, JonesTrading Institutional Services LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 18:35 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 18:35 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Boris Peaker, Aktienanalyst, JonesTrading Institutional Services LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.