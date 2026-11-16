Nuvation-Bio-Aktie: Lungenkrebs-Pille wächst weiter – Analyst traut der Aktie das Dreifache zu

Der Gesamtumsatz lag im dritten Quartal bei 45,0 Millionen US-Dollar, davon 27,5 Millionen US-Dollar aus Ibtrozi. Der Nettoverlust sank auf 41,9 Millionen US-Dollar nach 55,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Ibtrozi behandelt eine seltene Form von Lungenkrebs mit einer bestimmten Genveränderung (ROS1).