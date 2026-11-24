Die Nutanix Aktie (Ticker NTNX) steht nach Börsenschluss unter Druck: Obwohl der Software-Anbieter im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2027 Umsatz und Gewinn über den Erwartungen auswies, gab das Papier nach Marktberichten nachbörslich rund 9 Prozent nach. Auslöser sind die nur bestätigte Umsatzprognose für das Gesamtjahr, die knapp unter dem Konsens liegt, und die Ankündigung eines CEO-Wechsels. Diese Nutanix Aktienanalyse ordnet Zahlen, Ausblick und Risiken ein. Eine eigene Nutanix Aktienprognose oder Kaufempfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
Nutanix Aktienanalyse: Zahlen über Plan, Marge stark – warum die Aktie nachbörslich trotzdem fällt
Nutanix übertrifft im ersten Quartal die Erwartungen, bestätigt aber nur die Umsatzprognose und kündigt einen CEO-Wechsel an. Die Nutanix Aktie gab nachbörslich rund 9 Prozent nach. Nutanix Aktienanalyse und Nutanix Aktienprognose im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nutanix, Inc.
- Ticker
- NTNX (Nasdaq)
- Branche
- Software für Hybrid- und Multicloud-Infrastruktur
- Geschäftsjahr
- endet 31. Juli
- Marktwert (Stand 16.11.2026)
- rund 16 Mrd. USD
- Nächster Meilenstein
- Nachfolger für CEO Rajiv Ramaswami
Stand: 24.11.2026, Zahlen nach US-Börsenschluss veröffentlicht; Geschäftsjahr endet am 31. Juli
Der Auslöser
Was ist bei der Nutanix Aktie passiert?
Am 24. November 2026 legte Nutanix nach US-Börsenschluss die Zahlen für das Quartal bis Ende Oktober vor. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 772,4 Millionen Dollar und lag über den erwarteten rund 762 Millionen. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,73 Dollar nach 0,41 Dollar im Vorjahr; Analysten hatten im Schnitt 0,61 Dollar erwartet.
Dennoch fiel die Reaktion negativ aus. Der Umsatzausblick für das Gesamtjahr 2027 blieb mit 3,18 bis 3,23 Milliarden Dollar unverändert gegenüber August, die Mitte der Spanne liegt rund 15 Millionen Dollar unter dem Konsens von etwa 3,22 Milliarden. Hinzu kommt die Ankündigung, dass CEO Rajiv Ramaswami zurücktritt, sobald ein Nachfolger sein Amt antritt, spätestens zum 30. April 2027. Danach bleibt er bis Ende September 2027 als Berater. Der Verwaltungsrat hat eine Personalberatung mit der Suche beauftragt.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell hinter der Nutanix Aktie?
Nutanix verkauft Software, mit der Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Umgebungen auf einer gemeinsamen Plattform betreiben. Kunden können vorhandene Server nutzen und zunehmend auch externe Speichersysteme anbinden, etwa von Dell und NetApp. Der Konzern profitiert davon, dass Kunden nach den Preis- und Vertragsänderungen bei Broadcom/VMware Alternativen suchen. Das Management rechnet nach früheren Aussagen mit einem Wechsel, der sich über mehrere Jahre hinzieht; die größte Bremse ist die Trägheit der Kunden. Über das Gesamtjahr 2026 gewann Nutanix mehr als 3.000 Neukunden. Mehr als die Hälfte der 2.000 größten Unternehmen der Welt gehört laut Nutanix zum Kundenkreis.
Wie sehen Umsatz, Marge und Bewertung der Nutanix Aktie aus?
Besonders auffällig ist die Profitabilität. Die bereinigte operative Marge stieg auf 32,1 Prozent nach 19,7 Prozent im Vorjahresquartal, der Nettogewinn auf 143,6 Millionen Dollar nach 62,1 Millionen. Der Free Cashflow erreichte 209,3 Millionen Dollar, gegenüber 174,5 Millionen ein Jahr zuvor. Im Quartal kaufte Nutanix Aktien für 50,1 Millionen Dollar zurück. Die durchschnittliche Vertragslaufzeit stieg auf 3,4 Jahre nach 3,1.
|Kennzahl
|Q1 GJ 2027
|Q1 GJ 2026
|Umsatz
|772,4 Mio. USD
|670,6 Mio. USD
|ARR
|2,63 Mrd. USD
|2,28 Mrd. USD
|Non-GAAP-Betriebsmarge
|32,1 %
|19,7 %
|Non-GAAP-EPS
|0,73 USD
|0,41 USD
|Nettogewinn
|143,6 Mio. USD
|62,1 Mio. USD
|Free Cashflow
|209,3 Mio. USD
|174,5 Mio. USD
Non-GAAP: ohne aktienbasierte Vergütung und Sondereffekte. Q1 GJ 2027 = Quartal bis 31.10.2026.
Quelle: Nutanix-Unternehmensmitteilung vom 24.11.2026
Bei der Bewertung ist die Datenlage dünn: Zuletzt (Stand 16. November) lag der Börsenwert bei rund 16 Milliarden Dollar. Gemessen an der Prognose für den Free Cashflow im Geschäftsjahr von 875 bis 975 Millionen Dollar ergibt sich rechnerisch ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von etwa 16 bis 18 – eine grobe eigene Rechnung auf dem alten Kursstand, die sich nach der Nachbörsenreaktion verschiebt.
|Größe
|Q2 GJ 2027
|Geschäftsjahr 2027 (neu)
|Geschäftsjahr 2027 (August)
|Umsatz
|820–830 Mio. USD
|3,18–3,23 Mrd. USD
|3,18–3,23 Mrd. USD
|Non-GAAP-Betriebsmarge
|27–28 %
|24,5–25,5 %
|24–25 %
|Free Cashflow
|–
|875–975 Mio. USD
|850–950 Mio. USD
Die Spannen sind Unternehmensangaben, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Nutanix-Unternehmensmitteilung vom 24.11.2026
Was sagen Analysten zur Nutanix Aktie?
Frische Einstufungen nach den Zahlen lagen uns am Abend noch nicht vor. Zuletzt, Ende Oktober, wurde die Nutanix Aktie von 17 Analysten überwiegend mit „Kaufen“ eingestuft, das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 79 Dollar. Dieser Konsens stammt aus der Zeit vor der Quartalsmeldung und dürfte sich nun verändern. Schon am 16. November notierte die Aktie mit 60,38 Dollar deutlich unter dem Oktoberstand von 72,71 Dollar; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 75,98 Dollar, das Tief bei 34,01 Dollar.
Wie sieht die Charttechnik der Nutanix Aktie aus?
Der Kursverlauf der vergangenen Wochen war schon vor den Zahlen schwach: Binnen drei Wochen verlor die Aktie rund 17 Prozent. Die nachbörsliche Bewegung von etwa minus 9 Prozent würde sie näher an die Marke von 55 Dollar führen, ein Wert, den wir hier nur als Rechenbeispiel auf Basis des Novemberkurses nennen. Belegte Werte für die 50- und 200-Tage-Linie liegen uns nicht vor.
Wie steht es um die Nutanix Aktienprognose?
Eine eigene Nutanix Aktienprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt wird diskutiert, ob der Rückschlag eine Gelegenheit darstellt oder ob die Bestätigung statt einer Anhebung des Umsatzziels ein Zeichen für nachlassende Dynamik ist. Die Spanne zwischen den zuletzt von Analysten genannten Kurszielen reicht in den Sommerberichten von rund 63 bis 90 Dollar, diese Werte stammen aber aus der Zeit nach den Augustzahlen und sind überholt. Entscheidend dürfte sein, ob das Unternehmen die höhere Marge halten und den Umsatz im zweiten Quartal wie angepeilt in die Spanne von 820 bis 830 Millionen Dollar bringen kann.
Was sollten Anleger bei der Nutanix Aktie jetzt beobachten?
die Analystenreaktionen und Kursziel-Änderungen in den nächsten Tagen,
die Suche nach einem neuen CEO, spätestens bis 30. April 2027,
den Quartalsumsatz im zweiten Quartal im Vergleich zur Prognose von 820 bis 830 Millionen Dollar,
die Entwicklung der Hardware- und Speicherpreise bei den Partnern,
die Dauer der Wechselwelle von VMware-Kunden.
FAQ zur Nutanix Aktie
Warum fällt die Nutanix Aktie trotz guter Zahlen? Die Zahlen lagen über den Erwartungen, doch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde nur bestätigt und liegt knapp unter dem Konsens. Zudem wurde ein CEO-Wechsel angekündigt.
Wie hoch ist der Umsatz von Nutanix? Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 waren es 772,4 Millionen Dollar, ein Plus von 15 Prozent.
Was bedeutet der CEO-Wechsel für die Nutanix Aktie? Rajiv Ramaswami tritt zurück, sobald ein Nachfolger startet, spätestens am 30. April 2027. Wie der Markt das bewertet, zeigt sich in den kommenden Wochen.
Wie lautet die Nutanix Aktienprognose der Analysten? Der Konsens vom Oktober sah im Schnitt rund 79 Dollar, frische Einschätzungen nach den Zahlen standen am Abend noch aus.
Wann kommen die nächsten Nutanix-Zahlen? Der Termin für das zweite Quartal wurde in unseren Quellen nicht genannt; üblicherweise folgt er etwa drei Monate später.
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