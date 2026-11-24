Am 24. November 2026 legte Nutanix nach US-Börsenschluss die Zahlen für das Quartal bis Ende Oktober vor. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 772,4 Millionen Dollar und lag über den erwarteten rund 762 Millionen. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,73 Dollar nach 0,41 Dollar im Vorjahr; Analysten hatten im Schnitt 0,61 Dollar erwartet.

Dennoch fiel die Reaktion negativ aus. Der Umsatzausblick für das Gesamtjahr 2027 blieb mit 3,18 bis 3,23 Milliarden Dollar unverändert gegenüber August, die Mitte der Spanne liegt rund 15 Millionen Dollar unter dem Konsens von etwa 3,22 Milliarden. Hinzu kommt die Ankündigung, dass CEO Rajiv Ramaswami zurücktritt, sobald ein Nachfolger sein Amt antritt, spätestens zum 30. April 2027. Danach bleibt er bis Ende September 2027 als Berater. Der Verwaltungsrat hat eine Personalberatung mit der Suche beauftragt.