Für die Nutanix Aktie wird der Dienstag zum doppelten Schlag. Schon im regulären Handel verlor das Papier 11,7 Prozent auf 50,84 Dollar. Nach Vorlage der Quartalszahlen am Abend ging es nachbörslich um weitere rund 9 Prozent nach unten. Dabei waren die Zahlen selbst stark.
Nutanix Aktie: Rekordquartal und Chef-Abgang am selben Abend – warum Anleger die Flucht ergreifen
Nutanix übertrifft alle eigenen Ziele, doch die Nachricht des Abends ist eine andere: Firmenchef Rajiv Ramaswami tritt nach sechs Jahren ab, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Dazu lässt der Konzern seine Jahresprognose unverändert. Die Nutanix Aktie verliert nachbörslich rund 9 Prozent, nach schon fast 12 Prozent Minus im regulären Handel.
Der Abschied
Ramaswami geht nach sechs Jahren
Zeitgleich mit den Zahlen gab Nutanix bekannt, dass Rajiv Ramaswami seinen Posten als Vorstandschef abgibt, sobald ein Nachfolger gefunden ist und das Amt übernimmt. Danach bleibt er eine Zeit lang als Berater an Bord. Ramaswami hatte Nutanix seit Dezember 2020 geführt und den Umbau zum Abo-Softwareanbieter vorangetrieben. Dem Magazin The Register sagte er, er habe schon länger über einen Wechsel nachgedacht und noch keinen neuen Job.
Als CEO hatte Rajiv einen enormen Einfluss auf das Geschäft von Nutanix.
Die Zahlen
Stark, aber kein höherer Ausblick
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 772,4 Millionen Dollar und lag damit 7,4 Millionen Dollar über dem oberen Ende der eigenen Spanne. Die wiederkehrenden Erlöse wuchsen um 15 Prozent, die bereinigte operative Marge erreichte mit 32,1 Prozent einen Rekord. Trotzdem ließ Nutanix die Umsatzprognose für das Gesamtjahr unverändert. Analysten fragten in der Telefonkonferenz nach, warum.
Ein Rekordquartal hilft wenig, wenn der Kapitän von Bord geht und der Kurs unverändert bleibt.
Die Nutanix Aktie wird an der Nasdaq und an deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Häufige Fragen zur Nutanix Aktie
Warum fällt die Nutanix Aktie?
Firmenchef Rajiv Ramaswami tritt ab, sobald ein Nachfolger gefunden ist, und Nutanix hat trotz starker Zahlen die Jahresprognose nicht erhöht.
Wie lief das erste Quartal?
Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 772,4 Millionen Dollar, die bereinigte operative Marge erreichte einen Rekord von 32,1 Prozent.
Bleibt Ramaswami bis zur Übergabe?
Ja. Er bleibt CEO, bis der Nachfolger das Amt übernimmt, und danach eine Zeit lang Berater.
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