Warum fällt die Nutanix Aktie?

Firmenchef Rajiv Ramaswami tritt ab, sobald ein Nachfolger gefunden ist, und Nutanix hat trotz starker Zahlen die Jahresprognose nicht erhöht.

Wie lief das erste Quartal?

Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 772,4 Millionen Dollar, die bereinigte operative Marge erreichte einen Rekord von 32,1 Prozent.

Bleibt Ramaswami bis zur Übergabe?

Ja. Er bleibt CEO, bis der Nachfolger das Amt übernimmt, und danach eine Zeit lang Berater.