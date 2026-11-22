Mit einem KGV von 10,32 und einer Dividendenrendite von 4,45 Prozent ist die Novo Nordisk Aktie klar günstiger bewertet als der Konkurrent Eli Lilly. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 155,1 Milliarden Euro. Am Tag der Zahlen stieg die Aktie um rund 4,4 Prozent. Der Chart zeigt die ADR-Notierung an der NYSE in Dollar.