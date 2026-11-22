Novo Nordisk war einmal Europas wertvollstes börsennotiertes Unternehmen. Seit dem Höchststand hat die Aktie mehr als 70 Prozent verloren, auf zwölf Monate steht ein Minus von 16,1 Prozent. Jetzt liefert die Wegovy-Pille Rückenwind, und die Prognose steigt zum dritten Mal. Diese Novo Nordisk Aktienanalyse zeigt, wie viel Hoffnung im Kurs steckt.
Novo Nordisk Aktienanalyse: Die Wegovy-Pille schlägt zurück, doch die Aktie liegt 16 Prozent im Minus – kippt der Kampf gegen Eli Lilly?
Novo Nordisk hebt die Jahresprognose zum dritten Mal an, die Wegovy-Pille übertrifft die Erwartungen, doch Milliardenabschreibungen und der Druck von Eli Lilly belasten. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Novo Nordisk A/S
- ISIN
- DK0062498333 (B-Aktie)
- WKN
- A3EU6F
- Handelssymbol
- NOV (Xetra)
- US-Handelssymbol
- NVO (NYSE, ADR)
- Branche
- Pharma, Diabetes und Adipositas
- Sitz
- Bagsværd, Dänemark
- Tagesspanne 20.11.2026
- 34,85 € bis 35,60 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Novo Nordisk Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz lag im dritten Quartal 2026 bei 79,2 Milliarden dänischen Kronen und stieg um 4 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 27 Prozent auf 31,7 Milliarden Kronen, getragen von GLP-1-Medikamenten und einem günstigen Vergleich mit Umbaukosten im Vorjahr. Das berichtete operative Ergebnis sank dagegen um 9 Prozent, weil Wertminderungen von 8,7 Milliarden Kronen anfielen.
Wegovy-Pille übertrifft
Die Pille erlöste 5,39 Milliarden Kronen, 53 Prozent mehr als im zweiten Quartal und über dem erwarteten Wert von 4,62 Milliarden Kronen. Rund 3,6 Millionen Verschreibungen im Quartal, mehr als 8 Millionen seit dem Start.
Spritze verliert
Die in den USA verkauften Wegovy-Spritzen sanken um 13 Prozent zu konstanten Wechselkursen, Ozempic um 11 Prozent.
Abschreibungen
Die 8,7 Milliarden Kronen Wertminderungen betreffen 4,6 Milliarden für Ziltivekimab und 4,1 Milliarden für die Anpassung des Produktionsnetzwerks.
Mehr Märkte
Die Pille ist inzwischen in acht Märkten gestartet. Der US-Start von CagriSema ist für Anfang 2027 geplant, vorbehaltlich der Zulassung.
Prognose 2026: bereinigter Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis
Prozent
- Untergrenze
- Obergrenze
- Prognosespanne des Managements
Veränderung zu konstanten Wechselkursen, Untergrenze und Obergrenze. Prognosen sind keine Ist-Zahlen.
Quelle: Reuters via Timeslive, Novo Nordisk
Daten als Tabelle
|Prognose
|Untergrenze
|Obergrenze
|Bisher
|-6
|0
|Neu
|-2
|+2
Bewertung
Was der Kurs von 35,18 Euro einpreist
Mit einem KGV von 10,32 und einer Dividendenrendite von 4,45 Prozent ist die Novo Nordisk Aktie klar günstiger bewertet als der Konkurrent Eli Lilly. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 155,1 Milliarden Euro. Am Tag der Zahlen stieg die Aktie um rund 4,4 Prozent. Der Chart zeigt die ADR-Notierung an der NYSE in Dollar.
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