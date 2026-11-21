Novo Nordisk Aktie: Minus 19 Prozent seit Januar – zwei von drei Patienten brechen ab, jetzt reagiert der Konzern

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 18:04 2 Min.

Die Novo Nordisk Aktie verliert in der Woche 5 Prozent und fällt unter wichtige Durchschnittslinien. Neue Studiendaten und eine Digitalplattform sollen gegensteuern. Was Anleger jetzt wissen müssen.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5500), auf 1200x675 skaliert

Die Novo Nordisk Aktie (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Handelssymbol Tradegate: NOV, US-Handelssymbol: NVO, NYSE-ADR) hat in der Woche bis zum 20. November 2026 laut MarketScreener 5,01 Prozent verloren. In Kopenhagen schloss sie am Freitag bei 264,50 Kronen. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf 18,68 Prozent. Schlusskurs der Novo Nordisk Aktie in Kopenhagen (−0,25 %) 264,50 DKK Entwicklung seit Jahresbeginn −18,68 % Anteil der Patienten ohne Diabetes, die laut US-Studie binnen eines Jahres abbrechen rund 65 % Wochenverlust −5,01 % Quelle : MarketScreener, finanznachrichten.de, boerse.de Das Problem Warum die Novo Nordisk Aktie ein Treue-Problem hat Einer US-Studie zufolge brechen knapp 65 Prozent der Patienten ohne Typ-2-Diabetes ihre GLP-1-Therapie innerhalb eines Jahres ab. Für Novo Nordisk heißt das: Jeder Patient, der aufhört, fehlt im Umsatz. Der Konzern will laut finanznachrichten.de mit einer neuen digitalen Plattform gegensteuern, die Patienten langfristig begleiten soll. Gleichzeitig legte Novo Nordisk auf der Fachkonferenz ObesityWeek 2026 neue Daten zur Behandlung von Kindern mit Semaglutid vor, die auch im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden. Der Body-Mass-Index sank laut ad-hoc-news nach 68 Wochen deutlich stärker als unter Placebo. In den USA ist diese Anwendung noch nicht zugelassen. Die Charttechnik Wichtige Marken nach unten durchbrochen Am 17. November fiel die Novo Nordisk Aktie laut boerse.de unter die 200-Tage-Linie, am 18. November unter die 20-Tage-Linie. Beide Signale gelten unter Chartanalysten als Warnzeichen. Im deutschen Handel notierte das Papier am Freitagabend bei rund 34,50 Euro. Die Analysten sind geteilt. Deutsche Bank Research beließ die Aktie am 11. November auf „Sell“. BMO berichtete nach Gesprächen mit Investoren von „vorsichtigem Optimismus“ bis 2027. Einschätzungen sind die der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Aktie spricht Neue Studiendaten erweitern mögliche Zielgruppen.

Maßnahmen gegen Therapieabbrüche.

Deutlich niedrigere Bewertung als Eli Lilly. Was dagegen spricht Hohe Abbruchquoten bei Patienten.

Starker Wettbewerb durch Eli Lilly.

Charttechnisch angeschlagen. FAQ Die wichtigsten Fragen zur Novo Nordisk Aktie Warum fällt die Novo Nordisk Aktie?

Wegen des Wettbewerbs mit Eli Lilly, hoher Abbruchquoten bei Patienten und des schwachen Gesamtmarkts. Wie viel hat die Novo Nordisk Aktie 2026 verloren?

Laut MarketScreener 18,68 Prozent bis zum 20. November. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Novo Nordisk Aktie?

ISIN DK0062498333, WKN A3EU6F, deutsches Kürzel NOV, US-Handelssymbol NVO (ADR an der NYSE).

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