Novo-Nordisk-Aktie: CagriSema schafft rund 21 Prozent Gewichtsverlust – auch mit niedrigeren Dosen

CagriSema kombiniert das Amylin-Analogon Cagrilintid mit Semaglutid, dem Wirkstoff aus Wegovy und Ozempic. Bislang stand im REDEFINE-Programm vor allem die Höchstdosis von 2,4 mg / 2,4 mg im Fokus. REDEFINE 9 ist nach Angaben des Unternehmens die erste Phase-3-Studie, die CagriSema in niedrigeren Dosen untersucht hat: 1,7 mg / 1,7 mg und 1,0 mg / 1,0 mg, jeweils einmal wöchentlich.

Teilgenommen haben 309 Erwachsene mit Adipositas (BMI ab 30) oder Übergewicht (BMI ab 27) mit mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung, aber ohne Diabetes. Das durchschnittliche Ausgangsgewicht lag bei 109,5 Kilogramm. Alle Teilnehmer erhielten zusätzlich eine Lebensstilberatung. Die Ergebnisse erschienen zeitgleich in der Fachzeitschrift „The Lancet Diabetes & Endocrinology“.