Neue Munition im Abnehm-Wettlauf: Novo Nordisk (Kürzel: NOVO B, ISIN: DK0062498333) hat positive Ergebnisse der Phase-3-Studie REDEFINE 9 mit seinem Kombinationswirkstoff CagriSema veröffentlicht. Bereits mit den beiden geprüften niedrigeren Dosierungen verloren die Teilnehmer nach 68 Wochen im Durchschnitt 20,7 beziehungsweise 21,0 Prozent ihres Körpergewichts – gegenüber 2,0 Prozent unter Placebo. Für die Novo-Nordisk-Aktie ist es der erste Handelstag nach der Meldung, die der dänische Konzern am Samstag auf dem Fachkongress ObesityWeek 2026 in Washington vorgestellt hat.
Novo-Nordisk-Aktie: CagriSema schafft rund 21 Prozent Gewichtsverlust – auch mit niedrigeren Dosen
Novo Nordisk hat Phase-3-Daten zu niedrigeren Dosen seines Abnehmmittels CagriSema vorgelegt: In der Studie REDEFINE 9 verloren Teilnehmer nach 68 Wochen im Schnitt 20,7 bzw. 21,0 Prozent ihres Körpergewichts, unter Placebo 2,0 Prozent. Die FDA-Entscheidung zur Höchstdosis steht noch im vierten Quartal 2026 an.
Die Studie
Was hat Novo Nordisk in REDEFINE 9 genau getestet?
CagriSema kombiniert das Amylin-Analogon Cagrilintid mit Semaglutid, dem Wirkstoff aus Wegovy und Ozempic. Bislang stand im REDEFINE-Programm vor allem die Höchstdosis von 2,4 mg / 2,4 mg im Fokus. REDEFINE 9 ist nach Angaben des Unternehmens die erste Phase-3-Studie, die CagriSema in niedrigeren Dosen untersucht hat: 1,7 mg / 1,7 mg und 1,0 mg / 1,0 mg, jeweils einmal wöchentlich.
Teilgenommen haben 309 Erwachsene mit Adipositas (BMI ab 30) oder Übergewicht (BMI ab 27) mit mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung, aber ohne Diabetes. Das durchschnittliche Ausgangsgewicht lag bei 109,5 Kilogramm. Alle Teilnehmer erhielten zusätzlich eine Lebensstilberatung. Die Ergebnisse erschienen zeitgleich in der Fachzeitschrift „The Lancet Diabetes & Endocrinology“.
Die Zahlen
Wie stark wirken die niedrigeren Dosen im Detail?
Die Schlagzeilenwerte stammen aus dem sogenannten Wirksamkeits-Schätzer, der den Effekt bei durchgehender Einnahme abbildet. Der Abstand zu Placebo betrug 18,8 beziehungsweise 19,0 Prozentpunkte. Rund die Hälfte der Teilnehmer erreichte mindestens 20 Prozent Gewichtsverlust: 51,3 Prozent in der höheren und 48,3 Prozent in der niedrigeren Dosisgruppe. Unter Placebo waren es 2,7 Prozent. Auch der Taillenumfang sank deutlich, um 17,2 beziehungsweise 17,5 Zentimeter.
Betrachtet man alle Teilnehmer unabhängig davon, ob sie die Behandlung abgebrochen haben (Behandlungsstrategie-Schätzer), fallen die Werte etwas niedriger aus:
|Gruppe
|Wirksamkeits-Schätzer
|Behandlungsstrategie-Schätzer
|CagriSema 1,7 mg / 1,7 mg
|-20,7 %
|-19,4 %
|CagriSema 1,0 mg / 1,0 mg
|-21,0 %
|-18,6 %
|Placebo
|-2,0 %
|-4,6 %
Quelle: Novo Nordisk, Pressemitteilung vom 14.11.2026
Zur Verträglichkeit teilte Novo Nordisk mit, das Sicherheitsprofil entspreche früheren CagriSema-Studien. Die häufigsten Nebenwirkungen betrafen den Magen-Darm-Trakt und waren überwiegend leicht bis mittelschwer. Wegen Nebenwirkungen brachen 2,9 Prozent (1,7 mg) beziehungsweise 4,9 Prozent (1,0 mg) die Behandlung dauerhaft ab, unter Placebo ebenfalls 4,9 Prozent.
Forschungschef Martin Holst Lange bezeichnete das Verständnis unterschiedlicher Dosierungen als „wichtigen Teil der Adipositasforschung“.
Einordnung
Was bedeuten die Daten für die Novo-Nordisk-Aktie?
Für Novo Nordisk ist CagriSema der wichtigste Nachfolgekandidat für Wegovy im harten Wettbewerb mit Eli Lilly. Die neuen Daten deuten darauf hin, dass sich das Präparat auch in niedrigerer Dosierung einsetzen ließe – in der Praxis werden Dosen häufig an den einzelnen Patienten angepasst. Studienleiter Sean Wharton von der University of Toronto sieht darin Potenzial, die klinische Praxis zu prägen.
Entscheidend für die Novo-Nordisk-Aktie bleibt allerdings der Zulassungsantrag: Der Konzern hat im Dezember 2025 bei der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung von CagriSema in der Dosis 2,4 mg / 2,4 mg zur Gewichtsregulierung beantragt. Eine Entscheidung erwartet das Unternehmen noch im vierten Quartal 2026. Die jetzt getesteten niedrigeren Dosen sind nicht Gegenstand dieses Antrags.
Breiteres Dosisprofil
Zwei niedrigere Dosen erzielten in REDEFINE 9 jeweils rund 21 Prozent Gewichtsverlust im Wirksamkeits-Schätzer.
Zulassung im Blick
Die FDA-Entscheidung zur Höchstdosis 2,4 mg / 2,4 mg wird laut Novo Nordisk im vierten Quartal 2026 erwartet.
Verträglichkeit
Die Abbruchraten wegen Nebenwirkungen lagen auf Placebo-Niveau oder darunter.
Häufige Fragen zur Novo-Nordisk-Aktie
Was hat Novo Nordisk am 14. November 2026 gemeldet? Positive Phase-3-Daten der Studie REDEFINE 9: CagriSema in den Dosen 1,7 mg / 1,7 mg und 1,0 mg / 1,0 mg führte nach 68 Wochen zu durchschnittlich 20,7 beziehungsweise 21,0 Prozent Gewichtsverlust, Placebo zu 2,0 Prozent.
Wann entscheidet die FDA über CagriSema? Novo Nordisk erwartet die Entscheidung über den im Dezember 2025 eingereichten Antrag für die Dosis 2,4 mg / 2,4 mg im vierten Quartal 2026.
Was ist CagriSema? Eine wöchentliche Injektion, die den Amylin-Wirkstoff Cagrilintid mit dem GLP-1-Wirkstoff Semaglutid kombiniert.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Novo-Nordisk-Aktie gehandelt? An der Börse Kopenhagen unter dem Kürzel NOVO B, die ISIN lautet DK0062498333.
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