Novo-Nordisk-Aktie: CagriSema schafft 21 Prozent Gewichtsverlust – beginnt jetzt die Aufholjagd gegen Eli Lilly?

Die neuen Studiendaten treffen auf ein Unternehmen, das gerade wieder Tritt fasst. Anfang November legte Novo starke Zahlen zum dritten Quartal vor: Der bereinigte operative Gewinn stieg um 27 Prozent auf 31,7 Milliarden Kronen, und der Konzern hob seine Jahresprognose zum dritten Mal in diesem Jahr an. Für 2026 erwartet Novo nun bei Umsatz und operativem Gewinn eine Entwicklung zwischen minus 2 und plus 2 Prozent zu konstanten Wechselkursen, zuvor waren es minus 6 bis 0 Prozent. Der Star ist die Wegovy-Pille: Sie erlöste im Quartal 5,39 Milliarden Kronen und übertraf die Schätzungen deutlich. In den USA hält sie nach Unternehmensangaben rund 80 Prozent des Marktes für orale Abnehmmittel, bis Mitte 2027 soll sie in mehr als 20 Ländern erhältlich sein.