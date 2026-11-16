Für Novo Nordisk ist es eine dieser Nachrichten, auf die Aktionäre lange gewartet haben. Auf der Fachkonferenz ObesityWeek in Washington hat der dänische Pharmakonzern neue Phase-3-Daten zu seinem nächsten großen Hoffnungsträger vorgestellt: der Abnehmspritze CagriSema. Selbst mit niedrigeren Dosierungen verloren Patienten nach 68 Wochen im Schnitt rund 21 Prozent ihres Körpergewichts. Die Novo-Nordisk-Aktie stieg in Kopenhagen um 2,7 Prozent auf 286,1 Kronen. Es ist ein weiterer Baustein einer Wende, die sich seit Wochen abzeichnet. Doch reicht das, um den übermächtigen Rivalen Eli Lilly herauszufordern?
Novo-Nordisk-Aktie: CagriSema schafft 21 Prozent Gewichtsverlust – beginnt jetzt die Aufholjagd gegen Eli Lilly?
Neue Phase-3-Daten zur Abnehmspritze CagriSema, eine Wegovy-Pille, die alle Erwartungen schlägt, und die dritte Prognoseanhebung des Jahres: Die Novo-Nordisk-Aktie legt zum Wochenstart zu. Doch der Abstand zu Eli Lilly ist riesig – der US-Rivale ist an der Börse fast neunmal so viel wert. Die große Titelgeschichte: was die Daten taugen, wo Novo aufholt und was über die Zukunft der Novo-Nordisk-Aktie entscheidet.
Die Studie
Weniger Wirkstoff, fast gleiche Wirkung
Die Studie REDEFINE 9 untersuchte CagriSema, eine Kombination aus dem bewährten Wirkstoff Semaglutid und dem neuen Amylin-Analogon Cagrilintid, in niedrigeren Dosierungen als frühere Studien. Bei 1,7/1,7 Milligramm verloren die Teilnehmer geschätzt 20,7 Prozent ihres Gewichts, bei 1,0/1,0 Milligramm 21,0 Prozent – gegenüber 2,0 Prozent unter Placebo. Wichtig für die Einordnung: Die Werte setzen voraus, dass die Patienten die Behandlung fortsetzen, und die Studie war nicht darauf ausgelegt, die Dosierungen miteinander zu vergleichen. Eine Zusatzauswertung der Studie REDEFINE 1 zeigt zudem, dass rund zwei Drittel der Patienten bereits nach acht Wochen mindestens 5 Prozent abgenommen hatten.
Für die Novo-Nordisk-Aktie ist die Botschaft dahinter wichtiger als jede einzelne Zahl: Wenn niedrigere Dosen ähnlich wirken, könnte das Verträglichkeit und Produktionskosten verbessern – zwei Faktoren, die im Wettbewerb um Millionen Patienten entscheidend sind.
Wir sind bereits im Produktionsmodus.
Novo bereitet nach eigenen Angaben den Marktstart von CagriSema in den USA für Anfang 2027 vor, vorbehaltlich der Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde FDA. Vorstandschef Mike Doustdar sagte, das Unternehmen sei bereits im Produktionsmodus.
Die Wende
Die Wegovy-Pille schlägt alle Erwartungen
Die neuen Studiendaten treffen auf ein Unternehmen, das gerade wieder Tritt fasst. Anfang November legte Novo starke Zahlen zum dritten Quartal vor: Der bereinigte operative Gewinn stieg um 27 Prozent auf 31,7 Milliarden Kronen, und der Konzern hob seine Jahresprognose zum dritten Mal in diesem Jahr an. Für 2026 erwartet Novo nun bei Umsatz und operativem Gewinn eine Entwicklung zwischen minus 2 und plus 2 Prozent zu konstanten Wechselkursen, zuvor waren es minus 6 bis 0 Prozent. Der Star ist die Wegovy-Pille: Sie erlöste im Quartal 5,39 Milliarden Kronen und übertraf die Schätzungen deutlich. In den USA hält sie nach Unternehmensangaben rund 80 Prozent des Marktes für orale Abnehmmittel, bis Mitte 2027 soll sie in mehr als 20 Ländern erhältlich sein.
Das große Bild
David gegen Goliath: das Milliardenduell um die Abnehmmedizin
Noch vor drei Jahren war Novo Nordisk der wertvollste Konzern Europas. Heute notiert die Novo-Nordisk-Aktie rund drei Viertel unter ihrem Hoch von 2024, während Eli Lilly an der Börse fast neunmal so viel wert ist. Lilly hat mit seinen Wirkstoffen Mounjaro und Zepbound den Markt für Abnehmspritzen erobert und erhielt erst vergangene Woche in China die Zulassung für seine Abnehmpille Orforglipron. Novo hat dagegen bei der Pille die Nase vorn – und mit CagriSema eine Spritze in der Pipeline, die beim Gewichtsverlust in die Region der besten Konkurrenzprodukte vorstößt.
Für Anleger ist das die eigentliche Pointe: Die Bewertung der Novo-Nordisk-Aktie spiegelt bereits viel Pessimismus wider. Kurs-Gewinn-Verhältnis und Kurs-Umsatz-Verhältnis liegen laut Investing.com nahe der Hälfte ihrer Fünfjahresdurchschnitte. Der Markt für Abnehmmedikamente wächst weiter, und neben Lilly drängen weitere Anbieter mit eigenen Präparaten nach. Wer gewinnt, entscheidet sich an Wirksamkeit, Verträglichkeit, Preis und Produktionskapazität – auf allen vier Feldern hat Novo in diesem Herbst Boden gutgemacht.
Ein Risiko sollten Anleger nicht übersehen: Die FDA verlangt für GLP-1-Präparate wie Ozempic und Wegovy Warnhinweise zu einer seltenen Augenerkrankung, die zu dauerhaftem Sehverlust führen kann. Das betrifft die gesamte Wirkstoffklasse, unterstreicht aber, wie genau Behörden und Ärzte die Sicherheit der Abnehmmedikamente beobachten.
Häufige Fragen zur Novo-Nordisk-Aktie
Was ist CagriSema?
Eine wöchentliche Abnehmspritze, die Semaglutid, den Wirkstoff von Wegovy und Ozempic, mit dem Amylin-Analogon Cagrilintid kombiniert. In der Studie REDEFINE 9 verloren Patienten nach 68 Wochen rund 21 Prozent ihres Gewichts.
Wann kommt CagriSema auf den Markt?
Novo bereitet den US-Start für Anfang 2027 vor, vorbehaltlich der Zulassung durch die FDA.
Warum steigt die Novo-Nordisk-Aktie?
Wegen der neuen CagriSema-Daten, der starken Verkäufe der Wegovy-Pille und der angehobenen Jahresprognose.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.