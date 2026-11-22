Die Medikamente wachsen, der Kerngewinn steigt, die Prognose wird angehoben, und trotzdem fällt der ausgewiesene Gewinn im dritten Quartal um 70 Prozent: Eine Abschreibung von 1,9 Milliarden Dollar belastet die Bilanz. Die Novartis Aktie schloss am 20. November bei 139,14 Euro. Diese Novartis Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die Novartis Aktie bremsen kann.
Novartis Aktienanalyse: Prognose angehoben, aber 1,9 Milliarden Dollar abgeschrieben – wie lange trägt der Kisqali-Boom?
Novartis steigert den Kerngewinn im dritten Quartal um 10 Prozent und hebt die Prognose an, doch eine Abschreibung von 1,9 Milliarden Dollar drückt den Nettogewinn um 70 Prozent. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Novartis AG
- ISIN
- CH0012005267
- WKN
- 904278
- Handelssymbol
- NOT (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- NVS (NYSE, ADR)
- Branche
- Pharma
- Sitz
- Basel, Schweiz
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Novartis Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Novartis erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 14,52 Milliarden Dollar, 4 Prozent mehr (währungsbereinigt). Das Kernbetriebsergebnis stieg um 11 Prozent auf 6,04 Milliarden Dollar, die Kernmarge erreichte 41,6 Prozent. Der Kerngewinn je Aktie lag bei 2,46 Dollar (plus 9 Prozent). Das ausgewiesene operative Ergebnis fiel um 59 Prozent auf 1,84 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um 70 Prozent auf 1,20 Milliarden Dollar, vor allem wegen der teilweisen Abschreibung des Wirkstoffs del-desiran.
Kisqali
Das Brustkrebsmittel wuchs um 37 Prozent auf 1,82 Milliarden Dollar.
Weitere Wachstumsmedikamente
Kesimpta legte um 22 Prozent zu, Scemblix um 67 Prozent, Leqvio um 63 Prozent und Cosentyx um 9 Prozent.
Entresto
Der Umsatz brach wegen Generika um 38 Prozent auf 1,17 Milliarden Dollar ein.
Cashflow
Der freie Cashflow sank um 18 Prozent auf 5,11 Milliarden Dollar.
Novartis: Gewinn im dritten Quartal
Mrd. $
- Q3 2025
- Q3 2026
Drittes Quartal 2025 und 2026. Kerngewinn und Nettogewinn nach IFRS.
Quelle: Novartis, Mitteilung vom 27.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Kern-Nettogewinn
|4,33
|4,66
|Nettogewinn
|3,93
|1,20
Novartis hob die Prognose für das Kernbetriebsergebnis 2026 an: Statt eines Rückgangs im niedrigen einstelligen Bereich erwartet das Unternehmen nun ein Ergebnis auf Vorjahresniveau bis zu einem Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich. Beim Umsatz bleibt es bei einem Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich. Rückschläge in der Pipeline, etwa bei del-desiran und pelacarsen, dämpfen die Stimmung.
Bewertung
Was der Kurs von 139,14 Euro einpreist
Mit einem KGV von 30,5 ist die Novartis Aktie nach dem Plus von 29 Prozent auf zwölf Monate nicht günstig, die Dividende von 4,67 Euro je Aktie bringt 3,34 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 262,8 Milliarden Euro. Das hohe KGV ist auch eine Folge des durch die Abschreibung gedrückten ausgewiesenen Gewinns.
Laut aktiencheck.de stufte die Deutsche Bank die Novartis Aktie am 2. November auf „Sell“ ab und warnte vor Risiken durch den erwarteten Exklusivitätsverlust bei Kisqali. Am 10. November bestätigte sie das Kursziel von 115 Franken.
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