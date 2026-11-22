Novartis hob die Prognose für das Kernbetriebsergebnis 2026 an: Statt eines Rückgangs im niedrigen einstelligen Bereich erwartet das Unternehmen nun ein Ergebnis auf Vorjahresniveau bis zu einem Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich. Beim Umsatz bleibt es bei einem Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich. Rückschläge in der Pipeline, etwa bei del-desiran und pelacarsen, dämpfen die Stimmung.