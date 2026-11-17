Die Zulassung gilt laut Novartis für Cosentyx in der Dosis 150 Milligramm bei Erwachsenen mit PMR, die auf Kortikosteroide nicht ausreichend ansprechen oder bei denen sich die Kortison-Dosis nicht ohne Probleme verringern lässt. Polymyalgia rheumatica ist eine entzündlich-rheumatische Erkrankung, die vor allem ältere Menschen betrifft und Schmerzen sowie Steifigkeit in Schultern und Hüften verursacht. Bislang ist Kortison die Standardtherapie – mit den bekannten Nebenwirkungen bei längerer Einnahme.

Genau hier setzt Novartis an: Cosentyx soll eine Behandlung ermöglichen, die den Kortisonbedarf senkt. In der Europäischen Union ist das Mittel für PMR bereits zugelassen, in Japan läuft die Prüfung nach Konzernangaben noch.