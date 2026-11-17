Novartis hat für sein wichtigstes Immunologie-Medikament ein weiteres Anwendungsgebiet in den USA erschlossen: Die FDA hat Cosentyx (Secukinumab) zur Behandlung erwachsener Patienten mit Polymyalgia rheumatica (PMR) zugelassen. Das teilte der Schweizer Pharmakonzern (Kürzel NOVN, ISIN CH0012005267) am Dienstag in Basel mit. Für die Novartis-Aktie ist es die elfte US-Indikation von Cosentyx – und nach Unternehmensangaben die erste Zulassung eines Anti-IL-17-Biologikums bei PMR überhaupt.
Novartis-Aktie: FDA öffnet Cosentyx die Tür zu fast einer Million US-Patienten – elfte Zulassung für den Milliardenblocker
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Novartis' Entzündungshemmer Cosentyx (Secukinumab) für Erwachsene mit Polymyalgia rheumatica zugelassen. Laut Novartis ist es der erste und einzige Anti-IL-17-Wirkstoff für diese Erkrankung und die elfte US-Indikation des Medikaments. In den USA leben nach Unternehmensangaben rund 966.000 Betroffene.
Die Zulassung
Für wen ist Cosentyx bei PMR jetzt zugelassen?
Die Zulassung gilt laut Novartis für Cosentyx in der Dosis 150 Milligramm bei Erwachsenen mit PMR, die auf Kortikosteroide nicht ausreichend ansprechen oder bei denen sich die Kortison-Dosis nicht ohne Probleme verringern lässt. Polymyalgia rheumatica ist eine entzündlich-rheumatische Erkrankung, die vor allem ältere Menschen betrifft und Schmerzen sowie Steifigkeit in Schultern und Hüften verursacht. Bislang ist Kortison die Standardtherapie – mit den bekannten Nebenwirkungen bei längerer Einnahme.
Genau hier setzt Novartis an: Cosentyx soll eine Behandlung ermöglichen, die den Kortisonbedarf senkt. In der Europäischen Union ist das Mittel für PMR bereits zugelassen, in Japan läuft die Prüfung nach Konzernangaben noch.
Die Studie
Was zeigen die REPLENISH-Daten?
Grundlage der Entscheidung ist die Phase-III-Studie REPLENISH, eine randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte Untersuchung in 27 Ländern. Getestet wurden zwei Dosierungen (300 und 150 Milligramm) gegen Placebo, jeweils kombiniert mit einem 24-wöchigen Ausschleichen von Kortison.
Nach Angaben von Novartis erreichten in Woche 52 rund 40,5 Prozent der Patienten unter 150 Milligramm Cosentyx eine anhaltende Remission, verglichen mit 20,5 Prozent in der Placebogruppe. Der Konzern spricht davon, dass sich die Rate der anhaltenden Remission damit verdoppelt habe.
Secukinumab hat die Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Remission verdoppelt.
Die Einordnung
Warum ist die Zulassung für die Novartis-Aktie mehr als eine Fußnote?
Cosentyx zählt zu den umsatzstärksten Produkten von Novartis. Jede zusätzliche Indikation verlängert die kommerzielle Lebensdauer des Wirkstoffs und erweitert die Zielgruppe. Mit PMR erschließt sich der Konzern ein Feld, in dem es nach eigener Darstellung bislang keine zugelassene Anti-IL-17-Alternative zur Kortisontherapie gibt – mit rund 966.000 Betroffenen allein in den USA.
Erstzulassung in der Wirkstoffklasse
Novartis beschreibt Cosentyx als ersten und einzigen Anti-IL-17-Wirkstoff, der in den USA für PMR zugelassen ist.
Breiteres Indikationsportfolio
Mit PMR kommt Cosentyx in den USA auf elf Anwendungsgebiete.
Weitere Märkte
In der EU ist PMR bereits zugelassen, in Japan läuft das Prüfverfahren.
Victor Bultó, US-Chef von Novartis, sprach von der elften US-Indikation für Cosentyx. Die Patientenorganisation CreakyJoints begrüßte die neue Therapieoption für Patienten und Ärzte.
FAQ
Häufige Fragen zur Novartis-Aktie
Wofür hat die FDA Cosentyx neu zugelassen? Für Erwachsene mit Polymyalgia rheumatica, die auf Kortikosteroide unzureichend ansprechen oder das Ausschleichen nicht vertragen.
Wie viele Indikationen hat Cosentyx in den USA? Mit der PMR-Zulassung sind es nach Novartis-Angaben elf.
Auf welcher Studie beruht die Zulassung? Auf der Phase-III-Studie REPLENISH mit Teilnehmern aus 27 Ländern.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Novartis-Aktie gehandelt? An der SIX Swiss Exchange unter NOVN, die ISIN lautet CH0012005267.
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