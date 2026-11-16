Novartis-Aktie (SIX: NOVN, ISIN CH0012005267): Der Pharmakonzern Novartis kommt mit seinem Kassenschlager Cosentyx (Wirkstoff Secukinumab) in Europa einen Schritt weiter. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur EMA hat eine positive Empfehlung für die Zulassung bei Jugendlichen ab 12 Jahren mit aktiver mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa (HS) ausgesprochen. Novartis gab die Entscheidung am 13. November 2026 in Basel bekannt.
Novartis-Aktie: EU-Ausschuss empfiehlt Cosentyx für Jugendliche mit HS
Rückenwind aus Amsterdam für den Basler Pharmariesen: Der CHMP der Europäischen Arzneimittelagentur empfiehlt die Zulassung von Cosentyx für Jugendliche ab 12 Jahren mit Hidradenitis suppurativa. Es wäre der einzige IL-17A-Hemmer für diese Patientengruppe in Europa.
Die Empfehlung
Für wen soll Cosentyx zugelassen werden?
Die Empfehlung gilt für Jugendliche, deren Erkrankung auf eine herkömmliche systemische HS-Therapie nicht ausreichend angesprochen hat. Folgt die Europäische Kommission dem Votum, wäre Cosentyx der einzige Interleukin-17A-Hemmer für Jugendliche mit mittelschwerer bis schwerer HS in Europa. Nach Angaben von Novartis zeigten die vorliegenden Daten, dass eine an das Körpergewicht angepasste Dosierung bei Jugendlichen eine mit Erwachsenen vergleichbare Wirkstoffexposition erreicht.
Hidradenitis suppurativa ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung. Laut Novartis ist weltweit bis zu einer von 100 Personen betroffen. Die Krankheit beginnt oft in der Jugend, einer Phase, in der sie zu bleibenden Narben fortschreiten kann, während die Behandlungsoptionen für diese Altersgruppe bislang begrenzt sind.
Jugendliche mit mittelschwerer bis schwerer HS verdienen Zugang zu fortschrittlicheren Behandlungsoptionen.
Einordnung
Warum die Empfehlung für Novartis zählt
Cosentyx ist in Europa bereits für Erwachsene mit HS sowie für mehrere weitere entzündliche Erkrankungen wie Schuppenflechte und verschiedene Formen der Gelenkentzündung zugelassen. Jede neue Indikation verlängert die Wachstumsstrecke des Präparats. Erst im September hatte der CHMP Cosentyx bereits zur Behandlung der Polymyalgia rheumatica bei Erwachsenen empfohlen. In den USA ist das Mittel für HS-Patienten ab 12 Jahren schon zugelassen.
Nächster Schritt
Die EU-Kommission entscheidet in der Regel innerhalb von etwa zwei Monaten nach einem CHMP-Votum.
Alleinstellung
Bei Zulassung einziger IL-17A-Hemmer für Jugendliche mit mittelschwerer bis schwerer HS in Europa.
Termin heute
Novartis lädt am 16. November zur Veranstaltung „Meet Novartis Management 2026“.
Häufige Fragen zur Cosentyx-Empfehlung
Was hat der CHMP empfohlen? Die Zulassung von Cosentyx für Jugendliche ab 12 Jahren mit aktiver mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa nach unzureichendem Ansprechen auf herkömmliche systemische Therapie.
Wann fällt die endgültige Entscheidung? Die EU-Kommission entscheidet voraussichtlich innerhalb von rund zwei Monaten.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Novartis-Aktie? NOVN an der SIX Swiss Exchange, ISIN CH0012005267.
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