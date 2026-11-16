Novartis-Aktie: EU-Ausschuss empfiehlt Cosentyx für Jugendliche mit HS

Die Empfehlung gilt für Jugendliche, deren Erkrankung auf eine herkömmliche systemische HS-Therapie nicht ausreichend angesprochen hat. Folgt die Europäische Kommission dem Votum, wäre Cosentyx der einzige Interleukin-17A-Hemmer für Jugendliche mit mittelschwerer bis schwerer HS in Europa. Nach Angaben von Novartis zeigten die vorliegenden Daten, dass eine an das Körpergewicht angepasste Dosierung bei Jugendlichen eine mit Erwachsenen vergleichbare Wirkstoffexposition erreicht.

Hidradenitis suppurativa ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung. Laut Novartis ist weltweit bis zu einer von 100 Personen betroffen. Die Krankheit beginnt oft in der Jugend, einer Phase, in der sie zu bleibenden Narben fortschreiten kann, während die Behandlungsoptionen für diese Altersgruppe bislang begrenzt sind.