Novartis-Aktie: 30 Millionen Dollar vorab, über 2 Milliarden möglich – Novartis holt sich ADC-Technik aus Taiwan

OBI Pharma gab die Vereinbarung am 16. November 2026 aus Taipeh bekannt. Vertragspartner ist die Novartis Pharma AG. Novartis erhält weltweit exklusive Rechte an den entsprechenden Patenten und dem Know-how von OBI – allerdings gezielt für ausgewählte, nicht näher genannte Wirkstoffklassen (Payloads) von Novartis. Zusätzlich hat sich Novartis eine Option gesichert, die Vereinbarung auf weitere neuartige Payload-Klassen auszuweiten.

Neben der Vorauszahlung von 30 Millionen US-Dollar kann OBI Pharma Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vermarktung erhalten. Die Einzelbeträge nannte das Unternehmen nicht. Hinzu kommen gestaffelte Lizenzgebühren auf die Nettoumsätze der lizenzierten Produkte. Parallel will OBI neue Linker-Ansätze mit den Novartis-Wirkstoffen testen.