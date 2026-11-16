Novartis baut sein Krebsgeschäft weiter über Partnerschaften aus: Der Basler Pharmakonzern hat mit dem taiwanischen Biotech-Unternehmen OBI Pharma eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung über sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) geschlossen. Novartis zahlt 30 Millionen US-Dollar vorab, der gesamte potenzielle Wert des Deals liegt laut OBI Pharma bei mehr als 2 Milliarden US-Dollar. Die Novartis-Aktie (SIX: NOVN, ISIN: CH0012005267) steht damit am Montag im Fokus der Pharma-Anleger.
Novartis-Aktie: 30 Millionen Dollar vorab, über 2 Milliarden möglich – Novartis holt sich ADC-Technik aus Taiwan
Novartis sichert sich exklusive Rechte an der ADC-Plattform von OBI Pharma. Der Schweizer Pharmakonzern zahlt 30 Millionen US-Dollar vorab; mit Meilensteinen kann der Deal mehr als 2 Milliarden US-Dollar wert werden, dazu kommen gestaffelte Lizenzgebühren.
Der Deal im Detail
Was genau kauft sich Novartis bei OBI Pharma ein?
OBI Pharma gab die Vereinbarung am 16. November 2026 aus Taipeh bekannt. Vertragspartner ist die Novartis Pharma AG. Novartis erhält weltweit exklusive Rechte an den entsprechenden Patenten und dem Know-how von OBI – allerdings gezielt für ausgewählte, nicht näher genannte Wirkstoffklassen (Payloads) von Novartis. Zusätzlich hat sich Novartis eine Option gesichert, die Vereinbarung auf weitere neuartige Payload-Klassen auszuweiten.
Neben der Vorauszahlung von 30 Millionen US-Dollar kann OBI Pharma Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vermarktung erhalten. Die Einzelbeträge nannte das Unternehmen nicht. Hinzu kommen gestaffelte Lizenzgebühren auf die Nettoumsätze der lizenzierten Produkte. Parallel will OBI neue Linker-Ansätze mit den Novartis-Wirkstoffen testen.
Die Technologie
Warum sind ADCs für die Novartis-Aktie relevant?
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate koppeln einen Antikörper, der gezielt an Krebszellen andockt, über einen chemischen Linker an einen hochwirksamen Wirkstoff. So soll die Substanz möglichst direkt am Tumor wirken. Die Branche sucht derzeit vor allem nach neuen Payloads und stabileren Kopplungsverfahren – genau hier setzt der Deal an.
GlycOBI
Ein zuckerbasiertes (Glykan-)Kopplungsverfahren, das laut OBI nach dem Baukastenprinzip mit vielen Antikörpern, Linkern und Wirkstoffen kombinierbar ist und unterschiedliche Wirkstoff-Antikörper-Verhältnisse erlaubt.
Herstellung
Ergänzende Enzym- und Linker-Technologien sollen die Produktion ortsspezifischer, einheitlicher ADCs unter GMP-Bedingungen effizient und skalierbar machen.
GlycOBI DUO
Die Erweiterung der Plattform ermöglicht nach Firmenangaben auch ADCs mit zwei unterschiedlichen Wirkstoffen (Dual-Payload).
Neue ADCs mit neuartigen Wirkstoffen seien ein wichtiger Teil der ADC-Strategie in der Onkologie.
Einordnung
Was bedeutet der Deal für Anleger?
Finanziell ist die Vereinbarung für Novartis zunächst klein: 30 Millionen US-Dollar vorab sind für einen Konzern dieser Größe überschaubar. Der Großteil des möglichen Werts von über 2 Milliarden US-Dollar fließt nur, wenn die Entwicklung erfolgreich verläuft und Produkte tatsächlich auf den Markt kommen. Strategisch zeigt der Deal, dass Novartis im ADC-Feld vor allem auf neue Wirkstoffklassen setzt und sich dafür Zugriff auf externe Plattformtechnologie sichert.
Der Deal reiht sich in einen lebhaften Pharma-Montag ein: Am selben Tag kündigten auch Johnson & Johnson (Übernahme von Ollin Biosciences), Eli Lilly (Calytrix Bio) und Sanofi (Kooperation mit Seawolf Therapeutics) größere Transaktionen an.
FAQ zur Novartis-Aktie und dem OBI-Deal
Was hat Novartis mit OBI Pharma vereinbart? Eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung: Novartis erhält exklusive weltweite Rechte an OBIs ADC-Plattformtechnologie für ausgewählte eigene Wirkstoffklassen, mit Option auf weitere.
Wie viel zahlt Novartis? 30 Millionen US-Dollar vorab. Inklusive Meilensteinen kann der Deal mehr als 2 Milliarden US-Dollar wert sein, dazu kommen gestaffelte Lizenzgebühren.
Was sind ADCs? Antikörper-Wirkstoff-Konjugate verbinden einen zielgerichteten Antikörper mit einem hochwirksamen Krebswirkstoff, der so möglichst direkt an der Tumorzelle wirken soll.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Novartis-Aktie gehandelt? An der SIX Swiss Exchange unter dem Kürzel NOVN, ISIN CH0012005267. In den USA werden ADRs unter NVS gehandelt.
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