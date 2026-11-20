Was ändert die Notfallreform? Notdienst, Notaufnahmen und Rettungsdienst werden vernetzt; es entstehen Integrierte Notfallzentren, und die 116117 wird in Termin- und Akutleitstelle geteilt.

Wann tritt die Notfallreform in Kraft? Grundsätzlich am Tag nach der Verkündung; zahlreiche Einzelregelungen folgen später.

Was kostet die Notfallreform? In den gesichteten Quellen ist keine Summe genannt.

Welche Aktien sind betroffen? Klinikbetreiber wie die Fresenius Aktie (Helios) sind naheliegend; belegte Kursreaktionen gibt es nicht.